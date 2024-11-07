Дзюба неудачно попросился в сборную России. Давайте на матч с Брунеем пригласим Кержакова!

Сборная России не место для «заковыриваний».

Подзабытая тема «Дзюба и сборная» снова актуальна. Поднял ее сам Артем, заявив, что готов поехать в сборную России. Там было все красиво — и про честь, и про гимн, и про мурашки по коже. Форвард умеет подпустить сентиментальности, и ему, вспоминая его слезы в прямом эфире, вполне веришь. Да, Дзюба чувствительный и эмоциональный. И за сборную действительно всегда выкладывался на сто процентов.

Все испортила формулировка: «Дайте шанс заковырять любой гол». Вот она прямо кричит не о любви к стране и сборной, а о личных амбициях. Которых, как мы знаем, у Дзюбы не меньше, чем сентиментальности. Самолюбование так переливается через край, что сторонним наблюдателям порой становится неудобно. И обидчивость отсюда же повышенная, когда под бан в соцсетях у Артема могут попасть все партнеры по национальной команде.

Кержаков и Дзюба — по 30 голов за сборную России. Александр забил свои мячи честно, без всяких поблажек и натяжек. Этот рекорд заслуживает того, чтобы и побит он был в столь же честном соперничестве. Понятно, что Дзюба стал жертвой международной изоляции, а также своих сложных взаимоотношений с Валерием Карпиным. Но такие условия, что называется, «входят в стоимость билета». А в ссоре с тренером явно есть часть вины и самого футболиста.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная не место для «заковыриваний», не цирк и не балаган. А то можно дойти до того, что ради рекорда любого футболиста пригласим на серию матчей национальную команду с последнего места ФИФА, отрядим кого-то в атаку, пусть все играют на него, а тот наколачивает по десятку мячей. За три матча установим рекорд России.

А еще можно дать установить достижение Дзюбе, а потом вызвать самого Кержакова и позволить ему снова стать первым. Гулять так гулять. Почему нет?

Если серьезно, то Дзюба всего в двух голах от общего рекорда Кержакова за всю российскую историю. 233 против 231. Его Артем наверняка побьет без всяких поддавков. И это будет честно.