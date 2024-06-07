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Сегодня, 22:00

Образцовая игра России в Минске: Белоруссия бита 4:0! У Чалова — дубль, у Тюкавина — дебютный гол

Сборная России в товарищеском матче разгромила Белоруссию
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты сборной России празднуют один из голов в ворота Белоруссии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Третья подряд крупная победа команды Валерия Карпина.
Товарищеские матчи.
07 июн, 20:00. Динамо (Минск)
Белоруссия
0:4
Россия

Праздник в гостях

Весенний матч против Сербии доказал, что даже товарищеские встречи сборной России в нынешних непростых условиях могут быть праздниками. Игра с братской Белоруссией показала, что наша национальная команда может привозить праздник в гости.

Карлос Алос Феррер&nbsp;&mdash; Валерий Карпин. Россия разгромила Белоруссию в Минске. Онлайн-трансляция матча

В Минске очень ждали не только нас, но и свою родную сборную. Белоруссия, в отличие от России, не отстранена от международных матчей, но вынуждена принимать соперников на нейтральных полях и без зрителей — в частности, в Венгрии или Сербии. С ноября 2021 года наши соседи ни разу не играли дома, так что Белоруссия была счастлива принять Россию: олимпийский стадион «Динамо» заполнился почти до отказа, а хозяева устроили масштабное шоу как до матча, так и в перерыве.

Сафонов в основе, несмотря на новости

В гости часто ходят в новой одежде, так что и наша сборная решила по такому случаю приодеться и впервые надела белую форму экипировщика J?gel. Впервые и нацепил на рукав капитанскую повязку Алексей Миранчук — победитель Лиги Европы в составе «Аталанты» вывел сборную на поле в Минске.

Матвей Сафонов. Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой срыва. Вратарю запретили выезд из России из-за долгов по алиментам

Валерий Карпин решил бросить в бой и другого Миранчука, а также Облякова с Тюкавиным. Оборона выглядела экспериментальной: Морозов до этого не выходил в основе сборной, а Вахания и вовсе дебютировал за нее. Отмечаем прорыв защитника «Ростова»: еще год назад Илья прозябал во второй лиге, играя за «Зенит-2», а к этому лету дорос до старта главной команды страны.

В воротах начал матч Сафонов, и в любом другом случае мы бы об этом даже не упомянули. Но в пятницу соцсети взорвала новость о том, что трансфер голкипера сборной России в «ПСЖ» может сорваться из-за его проблем с выплатами алиментов бывшей жене. Валерий Карпин и Виталий Кафанов наверняка поговорили с Сафоновым на эту тему и могли бы оставить его в запасе, но Матвей вышел и доказал, что психологически чувствует себя прекрасно.

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Красавец Обляков и дебютный гол Тюкавина

Карпин традиционно сделал ставку на схему 4-3-3, но удивил выбором позиции для Облякова: Иван начал матч на позиции вингера, так что на крыльях у Тюкавина находились сразу двое левшей — Обляков и Алексей Миранчук. И универсал ЦСКА показал, что не зря его бросили в атаку: уже на 8-й минуте он открыл счет, причем головой! Белорусский вратарь Павлюченко ошибся на выходе и вместе с Эбонгом врезался в Облякова — Иван из-за этого даже не смог толком отметить гол, настолько болезненным был удар по голове.

Шикарный пас Облякову на гол сделал Алексей Миранчук, а другой наш потенциальный легионер сотворил пару чудес у ворот: сперва он под прессингом сделал эффектный и эффективный финт прямо у линии, а следом отразил сложный удар Волкова. Оба эпизода доказывают, что голова у Сафонова была занята только футболом.

Белорусы мало контролировали мяч, и в редких случаях, когда конструировали позиционные атаки, быстро его теряли. Так случился второй гол: снова изумительно сыграли Алексей Миранчук с Обляковым, а Тюкавин забил дебютный мяч за сборную.

Дубль Чалова

В таких случаях особенно неловко перед принимающей стороной, которая радушно встретила Россию и была рада вновь увидеть большой матч. Но класс футболистов оказался слишком разным. Показательный эпизод произошел на 42-й минуте, когда Владислав Морозов мог убегать один на один с Сафоновым, но Дивеев парой шагов и идеальным отбором лишил форварда соперника этой возможности.

В перерыве Сафонов уступил место в воротах Максименко — Александр дебютировал за сборную России. Но у него работы было мало. Самый опасный момент белорусов голкипер «Спартака» придумал сам, когда обрезался у своей штрафной, но тут же исправился.

Россия начала тайм более спокойно, а хозяева, напротив, пытались действовать активнее. Но после выхода на Чалова на 62-й минуте команда Карпина заметно прибавила: Федор забил всего через минуту после выхода на замену. На этот раз гол сделал Антон Миранчук: Павлюченко неудачно отразил мяч после его плотного удара, а Чалов подоспел на добивании. Вскоре уже Алексей ассистировал Федору: хавбек «Аталанты» вывел форварда ЦСКА на дубль. Вот так всего за шесть минут Чалов утроил число своих голов за сборную.

Уже при счете 4:0 Россия успокоилась, позволив белорусам больше контролировать мяч. Но и в позиционной игре хозяева не преуспели, потому что наша команда дисциплинированно оборонялась и довела встречу до более чем уверенной победы. Россия впервые с осени 2022 года выигрывает в гостях и доказывает, что не затерялась бы на чемпионате Европы.

Алексей Миранчук
Иван Обляков
Матвей Сафонов
Федор Чалов
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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