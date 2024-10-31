Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Статьи
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:00

Бруней привезет в Россию вторую команду. Кажется, это даже хуже, чем сбор без матча

Бруней отправит на матч с Россией полупрофессиональных футболистов
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сборная Брунея отправит на матч с Россией вторую команду
Сборная Брунея отправит на матч с Россией вторую команду.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Telegram Дзен
Константин Алексеев — о встрече сборной России с «людьми из Брунея».

Когда казалось, что мы достигли дна в истории развития сборной сбором ради матча с Пакистаном, на который тот не приехал, то снизу постучались. Это был Бруней. «Мы приедем второй командой, основная сборная в отпуске», — заявили «СЭ» в федерации футбола этой страны. Роскошно.

Первый шок был, когда я открыл результаты матчей Брунея. Одно дело — весьма абстрактная информация о 184-м месте в рейтинге ФИФА, другое — 0:10 с Гонконгом, 0:7, 0:6, 0:6 — с Индонезией, 1:5 — с Майлайзией и Филиппинами. Это за последние два года.

Футболисты сборной России радуются голу Федора Чалова (№ 9) в&nbsp;матче с&nbsp;Белоруссией (4:0). 7&nbsp;июня 2024 года. Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Почему не Сочи?

На этом фоне Куба (со 167-го места) выглядела грандом: ничья с Гондурасом, победа над Суринамом Абены, всего 0:2 — с мощным Уругваем, 0:3 — с Чили.

Но даже кубинцев наши обыграли пешком — 8:0. Ок, трибуны в Волгограде заполнились, народ увидел сборную, порадовался голам. Как экзотика — сойдет. Куда более слабый Бруней представлялся уже перебором. Как пошутил Юрий Гаврилов: «Лучше бы со сборной Ваганьковского кладбища сыграли». Второй же состав Брунея — это совсем что-то запредельное.

Игроки сборной России Юрий Горшков, Данил Глебов, Иван Сергеев и Федор Чалов
Игроки сборной России Юрий Горшков, Данил Глебов, Иван Сергеев и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пока даже страшно представить, как это будет выглядеть. В какой футбольной борьбе пройдет этот «поединок», с каким «настроем» будут «биться» футболисты, и какую пользу принесет им матч. Разве что статистику кто-то захочет набить в играх за национальную команду.

Особенно обидно за краснодарских болельщиков, которые с 2017 года ждали приезда сборной, и персонально за Сергея Галицкого, построившего шикарнейшую арену для встреч совсем другого накала.

Валерий Карпин. Все, кто хочет сыграть со сборной России: Сейшелы, Сьерра-Леоне, ЦАР, Афганистан и не только

Есть ощущение, что послевкусие может оказаться даже хуже, чем от сбора без матча. Надеемся, Бруней все же соблюдет условия контракта, где прописан приезд главной сборной. И что в 2025 году соперники будут куда серьезнее.

Я же пока в очередной раз выскажусь в пользу встреч национальной команды со сборной легионеров или с клубами: сыграть с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром» куда интереснее, чем с «людьми из Брунея».

Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
Красно-белые будут бороться за Пиняева. Что происходит в «Спартаке»
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Бруней привезет на игру с Россией второй состав. Почти все — непрофессионалы с другой работой
В РФС заявили, что по договору Бруней обязан прислать основную сборную на матч с Россией
Гаврилов предложил России сыграть против сборной клубов вместо Брунея
В РФС отреагировали на информацию о визите полупрофессиональной сборной Брунея
Быстров назвал извращением предстоящий матч сборной России против полупрофессионалов из Брунея
Бруней отправит на матч с Россией полупрофессиональную команду
Сегодня
Вчера
Неделя