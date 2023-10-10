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Сегодня, 17:00

«Уровень РПЛ не сильно отстает от чемпионата Франции». Кузяев — о «Гавре» и матче с Камеруном

Кузяев заявил, что РПЛ не сильно отстает по уровню от чемпионата Франции
Екатерина Звенигородская
,
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Далер Кузяев (слева) и Антон Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью полузащитника сборной России.

Головин посоветовал пару хороших ресторанов во Франции

— Насколько тяжело было добираться в сборную из Франции?

— Логистика была непростая. Летаем сейчас через Турцию, рейс задержали... Но это не проблема — я ждал этого вызова! И сомнений, ехать или нет, не было. Я очень скучал по ребятам и тренерскому штабу.

— Сколько часов занял весь путь?

— Из Марселя в Стамбул — 4 часа. Еще 4 часа сидел в аэропорту. И из Стамбула в Москву — 4 часа. Полдня.

— В клубе не были против твоей поездки в сборную?

— Совсем нет. Но дали рекомендации по тренировкам — после каждой нужно отсылать в клуб через приложение показатели.

— Не боишься регресса в сборной? Карпин в прошлый раз сказал, что Головин играет здесь хуже, чем в чемпионате Франции.

— Не боюсь. Ребята хорошо подготовлены. На сегодняшней тренировке была нормальная интенсивность. Да, наш чемпионат не прогрессирует, есть в чем прибавлять. Но уровень не так далек от уровня чемпионата Франции. Он оптимальный.

Валерий Карпин во&nbsp;время матча Катар&nbsp;&mdash; Россия (1:1). «Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита»! Кто может — уезжайте из РПЛ». Откровенный Карпин

— Как ваша адаптация во французской лиге?

— Первый месяц был непростым: двухразовые тренировки каждый день, ребята по «физике» были быстрее, сильнее. Но опять-таки — это не то чтобы совершенно другой уровень по сравнению с чемпионатом России.

— Головин помогает в адаптации?

— К сожалению или к счастью, во Франции мы с ним еще не виделись. Переписываемся, поздравляем друг с друга с голами. Он мне один из первых после перехода написал, сказал, что могу обращаться за помощью. Уже посоветовал пару хороших ресторанов.

Фото Global Look Press

В сборной насладился гречкой!

— В четверг игра с Камеруном. Непростой соперник...

— В РФС провели большую работу, пригласив такую команду в Россию! Надеемся, что болельщики придут на стадион, несмотря на погоду. Камерун — сильная команда, но мы постараемся воспользоваться слабыми сторонами этой сборной.

— Играть в Европе — твоя мечта. Ты сейчас более счастливый человек?

— Я и до перехода во Францию был счастливым футбольным человеком — играл в «Зените», завоевал много трофеев. Просто нужно было что-то новое.

— Где тренировки более интенсивные: в «Зените» или в «Гавре»?

— В «Гавре». Но везде свой подход. У нас в команде очень много беговой, высокоинтенсивной и тактической работы.

Далер Кузяев. Кузяев зажигает в «Гавре». Забивает, набивает крутую статистику и купается в любви болельщиков

— Ты говорил, что во Франции скучаешь по гречке. В сборной России тебя уже накормили?

— Да, вчера на ужине насладился прекрасной гречей.

— Рассчитываешь ли сыграть еще на международных турнирах?

— Стараюсь не загадывать и жить сегодняшним днем. На данный момент у нас в соперниках Камерун и Кения — это хорошая проверка.

— За РПЛ следишь?

— Да, но, к сожалению, смотрю не все матчи. Если получается, включаю матчи «Зенита». Народ пять лет ждал интриги в чемпионате — вот она и появилась! Сейчас должны все радоваться. Но считаю, что «Зенит» прибавит после этой паузы. Я болею за них. Слежу за «Ахматом» в том числе. Думаю, что чемпионская интрига проживет не до апреля, как обычно, а до мая.

Александр Головин
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
ФК Гавр
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