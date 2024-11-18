«Диванные критики будут всегда, но сборной России нужны игры! Нельзя пропускать международные паузы». Интервью Сычева

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России ответил на вопросы «СЭ».

В субботу, 16 ноября, экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев выиграл представительный турнир по паделу. В финале в паре с Кристианом Пануччи он смог обыграть пару президента РПЛ Александра Алаева и бывшего игрока ЦСКА Евгения Алдонина.

После завершения турнира Дмитрий Сычев ответил на вопросы «СЭ».

Вечеринка сборной Брунея? Адаптируются быстро

— Как вам разгром сборной Брунея?

— Все же понимают, какая сейчас ситуация. Но нужно продолжать организовывать товарищеские встречи. РФС делает большое дело. Нельзя пропускать эти международные паузы.

— Но уровень соперников...

— Вы говорите очевидные вещи, но ситуация такая, какая есть. Находим того, кого можем. Эти игры больше нужны нам, чтобы давать возможности молодым футболистам. Матч с Брунеем показал, что у всех есть настрой, желание, выполняются требования Валерия Карпина. И встречи в регионах — это очень важно!

— Кажется, что шоу-матч был бы хорошей идеей в текущей ситуации. Например, команда легенд «Локомотива» оказала бы намного больше сопротивления, чем Бруней.

— Сопротивление — это одно. Но нужно понять, в каком мире мы живем. Диванные критики всегда будут, но РФС делает все правильно, когда организовывает международные матчи. Мы показываем, что у нас есть сборная, которая играет за флаг, за гимн и болельщиков.

— Бруней решил зажечь, пошел по барам после поражения от России.

— Это их праздник. Пускай, почему нет? Про них нет смысла разговаривать, а нужно обсуждать нас. Но адаптируются быстро! Это показывает, что у нас страна, где комфортно всем. Даже после 0:11 — класс.

Футболисты Алексей Батраков и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Батраков — наша новая звезда

— Как вам Алексей Батраков?

— Это наша новая звезда, на которую надеются. Особенно в «Локомотиве», потому что светлая голова, сейчас очень ярко выступает. Конечно же, очень много раздали авансов, которые надо будет подтверждать.

— Но он их оправдывает сейчас.

— Первый сезон. Будет очень показательным второй, когда к нему уже станут очень внимательно относиться как к лидеру команды. Важно, как он это будет воспринимать. Наверняка против Батракова станут играть жестче, плотнее. Это станет проверкой. Классический второй сезон. Надеюсь, что он будет прогрессировать. Приятно наблюдать за Алексеем еще в человеческом плане: он очень скромный, что сейчас очень большая редкость, к сожалению.

— И это в 19 лет.

— Значит, правильно был воспитан, правильно дома с ним разговаривали, правильно рос в системе. Спасибо стоит сказать родителям и тренерам, которые его воспитывали, вкладывали в него все эти ценности, с которыми он сейчас дорос до основного состава «Локомотива». Надо фамилии и родителей, и тренеров обязательно упоминать как пример правильного подхода. Не только на поле, но еще за пределами.

— Видите ли вы потенциал у Батракова для европейских лиг?

— Да, конечно. Интеллект футбольный на высочайшем уровне, это, конечно, больше всего радует. Тех, кто могут делать разницу, очень мало, их нужно ценить. Потенциал, конечно же, у Батракова огромный, и, надеюсь, при правильном отношении к делу он будет в каком-нибудь ведущем клубе топ-лиг.

— Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что хочет видеть в Батракове нового Лоськова.

— Они схожи по позиции, наверное, но совершенно разные по стилю.

— По характеру, наверное, тоже.

— Я еще не общался так близко с Алексеем, было бы интересно. Да и Дмитрия Вячеславовича в 19 лет не знал, каким он был. Батракову до Лоськова еще очень-очень долгий путь предстоит пройти, чтобы стать такой легендой. Но надеюсь, что у Алексея все получится.

— Видели интервью Артема Дзюбы? Поняли его высказывания в адрес «Локомотива»?

— Не знаю, зачем это все. Может, его мало стало в медиа? Наверное, СМИ это оценили. Но футболисты не поняли, зачем это.

Дмитрий Сычев. Фото РФС

Работу нужно делать правильно и честно

— Вы прошли стажировку в «Локомотиве», вернулись в Баковку. Как это было?

— Ностальгические нотки присутствовали. Конечно, все на базе поменялось, но дух того «Локомотива» остался, потому что все вахтеры те же. Мы встретились, обнялись. Они до сих пор работают! Даже те же люди, что нам форму еще стирали!

Кто был в команде — они все остались. Это очень классно, что руководство дорожит этим духом. Плюс, конечно же, Олег Алексеевич (Пашинин), Дмитрий Вячеславович (Лоськов), мне до сих пор непривычно их так называть (смеется). Прошлись, посмотрели. На базе много классных изменений. Плюс с Михаилом Михайловичем (Галактионовым) пообщались по тренерским нюансам. Все прошло очень плодотворно. Идеально все сложилось.

— Как вам стажировка у Михаила Галактионова?

— Я пока в начале пути. Естественно, спрашивал про организацию, про взаимодействие с игроками, но я же не только как тренер спрашивал, но еще как функционер. Поэтому сейчас очень важно уделять внимание всем аспектам, которые касаются команды: кто в какой должности работает, функционал. Очень интересно, как взаимодействуют различные отделы в клубе, как выстроена работа. «Локомотив» — топ-клуб, и нужно учиться у лучших. Что касается тренировок, то со стороны смотрели и обсуждали различные моменты, потом задавали вопросы, что непонятно.

— Когда закончится ваше обучение на тренерскую лицензию?

— На днях будем сдавать на диплом. Надеюсь, что все получится удачно. Не будем бежать впереди паровоза. Собрано много материалов, обучение прошло эффективно. Все это отправится в УЕФА, проанализируется. И получим диплом.

— Как дальше видите свою карьеру?

— Посмотрим, сейчас загадывать ничего нельзя. Вот порадовались турниру по паделу в Москве, потом в Омск — к рабочим будням (Сычев — президент омского «Иртыша», выступающего во втором дивизионе. — Прим. «СЭ»). На своем месте нужно делать работу правильно и честно.