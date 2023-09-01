Сборная Армении вновь увела игрока у России. Севикян отказал Карпину

Не первый случай за последние годы.

В сборной России еще один отказник — 22-летний нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян принял решение выступать за сборную Армении. Причем получилось все максимально неприятно — футболист не просто сменил спортивное гражданство, а отказал команде Карпина.

Как все было: 24 августа сборная России опубликовала расширенный список из 36 футболистов, часть из которых должна была быть вызвана на осенний сбор. Однако через четыре дня стало известно, что России предстоит сыграть в паузу два матча с олимпийской сборной Египта, в которой находятся игроки не старше 23 лет. Для соблюдения паритета Валерию Георгиевичу пришлось набирать «сборную в сборной», россиян U-23.

Обновленный список сборной прилично раздулся даже по сравнению с первоначальным расширенным. Вместо 36 человек (из которых поехали бы далеко не все), Карпин вызвал 49 — в их число попал и Эдгар Севикян из «Пари НН». Этот вызов мог стать для него дебютным, но футболист отказался.

Вот какое сообщение было размещено в Telegram-канале нижегородского клуба: «Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении. Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению».

Информация о том, что Севикян планирует сменить спортивное гражданство, впервые появилась 31 августа, сообщил об этом инсайдер Иван Карпов: «Решение Эдгар принял под влиянием отца Мартироса и оно было поддержано российским клубом. В РПЛ легионером он не станет (как представитель страны ЕАЭС — прим. «СЭ»), зато получит шанс выступать на международной арене».

По информации Карпова, РФС пытался помешать переходу, но ничего не смог сделать — не хватило рычагов.

30 июля Эдгар и сам говорил, что готов к смене прописки: «Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. С удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию».

Эдгар Севикян. Фото Известия

Еще раньше, в 2018 году, в интервью «Чемпионату» Севикян так ответил на вопрос о том, злится ли он, когда в Армении его называют «предателем» за выбор юношеской сборной России: «Не придаю значения. Я не скрываю, что я армянин и горжусь этим. Да и приглашение от сборной России пришло мне намного раньше. Хотя совсем недавно меня звали в сборную Армении».

Стоит напомнить, что Севикян родился в Москве и с 2006 по 2017 годы занимался в академии «Локомотива», после чего переехал в «Леванте». Параллельно он прошел практически все юношеские сборные России — от U-15 до U-21.

Также стоит напомнить, что это не первый случай, когда сборная Армении уводит потенциальных игроков российской сборной. За последние годы список солидно пополнился: в 2020 году сменил спортивное гражданство Хорен Байрамян, в 2021-м — Эдуард Сперцян, в 2023-м — Наир Тикнизян и Георгий Арутюнян. В сборную Грузии также перебрался Саба Сазонов.

Из отказавшихся выступать за сборную Армении (о ком известно точно) — двое: недавно перешедший в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (публично не комментировал решение) и футболист «Зенита» Александр Коваленко. Последний объяснил так: «Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно. Я всю жизнь воспитывался в России. Десять лет тренируюсь здесь, футбольное образование у меня российское, я играл за юношескую сборную. Посчитал, что нужно играть за Россию».