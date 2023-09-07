Карпин преобразил резервную сборную России заменами в перерыве. Оганесян и Салтыков разорвали оборону Египта и принесли ничью

От поражения спас великолепный Агкацев.

Интересный состав Карпина

«Когда не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней», — такой фразой из мотивационных пабликов, пусть и весьма уместной, Валерий Карпин ответил на вопрос о неопределенности сборной России. Впрочем, отношение главного тренера к развитию национальной команды понятно уже давно — в товарищеских матчах практически не принимают участия игроки 30+, зато активно формируется состав на будущее — те, кто может играть важную роль, когда сборная вновь будет принимать участие в официальных матчах.

С этой точки зрения матч с олимпийской сборной Египта особо показателен. Если раньше состав сборной был спорным, но единым, то сейчас произошло четкое разделение на первую и резервную команды. В Суэц поехал как раз второй состав, составленный исключительно из молодых игроков не старше 23 лет, которые при других обстоятельствах вряд ли попали бы в заявку сборной. Исключение — разве что спартаковец Хлусевич. Но общий посыл был понятен, и его четко сформулировал бывший тренер национальной команды Юрий Семин: «Стоит задача — посмотреть молодых игроков, которые будут играть с такими же молодыми футболистами из Египта».

Многие из попавших в старт игроков вряд ли хорошо знакомы даже тем, кто регулярно смотрит РПЛ. Например, вот линия атаки. У 20-летнего нападающего «Рубина» Даниила Кузнецова в карьере всего 369 минут (и 0 голов), проведенных в РПЛ. У вышедшего с ним в атаке 22-летнего Тамерлана Мусаева из «Балтики» — 386, за которые он успел забить два гола. Чуть известнее 20-летний динамовец Ярослав Гладышев — 1035 минут за два года (и 5 забитых мячей). Центр поля был отдан зенитовцам Коваленко и Васильеву при поддержке в опорной номинального защитника «Ростова» Прохина. В обороне — связка в центре краснодарца Литвинова и Александрова из «Пари НН», по краям — присевший в последнее время на лавку в «Спартаке» Хлусевич (вышел с капитанской повязкой) и хорошо знакомый Карпину по работе в «Ростове» Лангович. В воротах — здорово показавший себя в концовке прошлого сезона Агкацев из «Краснодара».

В составе соперника для российского зрителя вряд ли нашлись знакомые имена, хотя у египтян хватало молодых футболистов из «Аль-Ахли» и «Замалека», не последних команд Африки. Впрочем, главным козырем команды-хозяйки была какая-никакая, но сыгранность, которая по понятным причинам напрочь отсутствовала у вышедшего на поле состава сборной России. Египет же удачно прошел отбор на Олимпиаду-2024.

Игровой эпизод в матче Египет — Россия. Фото Пресс-служба сборной России

Сборная России чуть не забила в самом начале, но затем завалила первый тайм

Россияне активно начали — прессинговали с первых минут и даже нанесли удар из пределов штрафной, когда Мусаев исполнил столба и скинул мяч Кузнецову, но момент спокойно нейтрализовал вратарь.

А спустя всего две минуты мяч оказался в воротах Агкацева. И тут претензии можно предъявлять половине команды — недоработали в опорной зоне, Лангович и Васильев не закрыли пространство на правом фланге, Литвинов проскочил мимо мяча, а Александров проиграл позицию. Итог — после серии киксов Агкацеву уже на 7-й минуте пришлось вынимать мяч из сетки.

В теории такой сценарий должен был спровоцировать более активную игру со стороны сборной России, но, опять же, слишком бросалась в глаза несыгранность парней — ошибки в смене позиций, неправильный тайминг выдергивания в прессинг, отсутствие адресатов для передачи. Возможно, свою роль сыграла и жара (арбитр за первый тайм назначил аж две паузы на водопой), но контраст со спокойными и нарочито не торопящимися египтянами был заметен.

У сборной России никакого четкого рисунка игры долгое время не прослеживалось в принципе. Были яркие проходы Хлусевича, но на этом чаще всего все и заканчивалось. Прибавить удалось лишь к концу тайма, когда наша команда заработала несколько угловых и нагрузила левый фланг соперника. Хотя, справедливости ради, активность перестали проявлять и хозяева — голевой удар так и остался для египтян единственным до перерыва.

Карпин провел пять замен, и это изменило игру, но главным героем стал Агкацев

В перерыве Карпин устроил масштабную перестройку — на замену вышли аж пять футболистов — Салтыков, Ермаков, Кравцов, Михайлов и Оганесян. И вряд ли даже тренер ожидал, что это даст плоды настолько реактивно: уже спустя 20 секунд после возобновления игры мяч оказался в сетке ворот египтян. И сделали этот гол вышедшие со скамейки — Салтыков запрессинговал вратаря, а Оганесян спокойно сыграл на отскоке. Сколько вы знаете игроков, кому удавалось забить за сборную вторым касанием? У Степана вот получилось.

Вообще вышедшие на замену кардинально поменяли игру — в атаке сборной России появилась скорость и мысль. Особенно старался Оганесян, разрывавший фланг за счет дриблинга. Заряд передался всей команде — стало больше агрессии, хотя несогласованность в действиях все равно время от времени проскакивала.

Здорово показывал себя и Никита Салтыков — чуть не забил сам и вообще напрягал оборону на правом фланге. Издали бил Ермаков, но с ударом справился вратарь. Шикарный момент после углового был у Хлусевича, но Даниил дважды за несколько секунд попал в штангу, а включившийся Мелехин не смог попасть в створ.

Египтяне же были не в пример пассивны вплоть до добавленного времени. Хотя до него хозяев хватило на пятиминутку, за которую Агкацев успел сначала продемонстрировать реакцию, а затем промахнуться мимо мяча на выходе, но обошлось. А по-настоящему мощные моменты Египет сгенерировал уже в добавленное время, но повезло — сначала мяч после удара со штрафного сотряс штангу, а затем дважды в ближнем бою спас тот же Агкацев. В общем, забить больше не удалось ни той ни другой команде.

Судья финальным свистком зафиксировал ничью, но счет в этом матче точно не главное. Важно, что Карпин оценил ближайший резерв и наверняка сделал выводы. А мы увидели тех, кто через несколько лет (а может, и раньше) готов будет ворваться в основной состав сборной России.