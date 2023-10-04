ФИФА вслед за УЕФА допустила российских детей на турниры. И ответила по взрослым

Ожидаемо.

26 сентября УЕФА объявил о возвращении российских мужских и женских команд U-17 в свои турниры. Спустя неделю подключилась уже ФИФА — и в заявлении на своем сайте поддержала европейцев: «После решения исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года вновь разрешить участие российских представительных молодежных команд на уровне девочек и мальчиков до 17 лет совет ФИФА одобрил распространение этого решения на чемпионат мира по футболу U-17 и чемпионат мира по футболу среди женщин до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным путем, тем самым отменив приостановку команд из России, принимающих участие в этих турнирах».

Однако, как и в решении УЕФА, есть условия: «Допуск обусловлен тем, что эти команды играют под названием «Футбольный союз России», а не «Россия», в отсутствие их национального флага, национального гимна, играют в нейтральных цветах».

По основным сборным решение ФИФА также дублирует УЕФА — никакого допуска до окончания боевых действий на Украине: «Совет ФИФА подтвердил свое осуждение действий России на Украине и подтвердил, что решение, принятое 28 февраля 2022 года, остается в силе до конца конфликта».

Фото Getty Images

Объявленный ранее в УЕФА допуск россиян на турниры вызвал бурную реакцию в Европе. Ряд стран (в их числе Англия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния) объявили о том, что не будут играть против российских команд. Однако европейские чиновники не стали менять решение и, по данным Sky News, тихо пытаются уладить конфликт. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.