Россия выше Польши, Казахстан рухнул, а Украина в кризисе. ФИФА обновила рейтинг сборных

Подводим итоги года.

ФИФА опубликовала обновленную таблицу рейтингов сборных. По итогам 2024 года Аргентина сохранила первое место (1867,25 балла), Франция — второе (1859,78), а Испания — третье (1853,27). Большинство сборных тоже обошлись без изменений — в том числе Россия осталась на прежней, 34-й строчке (1512,32).

Год получился неплохим

Несмотря на отстранение от всех официальных турниров, сборной России разрешено проводить товарищеские матчи, чем она с переменным успехом и занимается. Вернее, с точки зрения результата все супер — за период бана команда Карпина формально не проиграла ни одного матча (единственное поражение получила сборная U-23 от сверстников из Египта на странном сборе в 2023-м).

А вот с соперниками в 2024 году было хуже. Общепринятые два матча за одну паузу сборная России сыграла только один раз — в ноябре. В октябре соперник (Пакистан) не приехал, в сентябре матч с Таиландом был отменен из-за тайфуна, в марте встреча с Парагваем не состоялась из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

В итоге команда Карпина за год провела всего пять матчей. Зато они получились запоминающимися — так, в марте состоялся первый с 2021 года поединок с европейской сборной, Сербией (4:0), а в ноябре сборная России побила национальный рекорд по голам, одолев в Краснодаре Бруней (11:0).

Остальные команды тоже были обыграны — Белоруссия в июне (4:0), Вьетнам в сентябре (3:0) и Сирия в ноябре (4:0). Поразить ворота сборной России за целый год так никто и не смог, а общий счет впечатляет — 26:0 в пользу команды Карпина. В итоге в списке ФИФА наши футболисты оказались выше Польши, расположившейся на 35-м месте.

Напомним, что в 2024 год сборная России заходила на 38-й строчке в рейтинге, а в ее активе год назад было на 13 очков меньше — 1499.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что со странами СНГ?

Постсоветские страны тоже преимущественно остались на местах, полученных в конце ноября. Самый сильный представитель СНГ — по-прежнему сборная Украины, она осталась на 25-й строчке в рейтинге. Впрочем, благодаря слабым выступлениям в 2024-м подопечных Сергея Реброва настиг регресс: несмотря на заработанный один балл, за год они потеряли три позиции (22-е место в прошлом декабре).

Следующим в рейтинге идет Узбекистан — команда Сречко Катанца по праву претендует на звание открытия года, поскольку с прошлого декабря она прыгнула сразу на 10 позиций вверх (с 68-го на 58-е место). Все благодаря успешным выступлениям на Кубке Азии (дошли до 1/4 финала) и в отборе на чемпионат мира (второе место в таблице).

Не менее сенсационным год получился у сборной Грузии — в него она входила 77-й сборной ФИФА, а закончила 68-й. Вряд ли нужно объяснять, что все благодаря чемпионату Европы и отличному выступлению команды Вилли Саньоля на турнире. При этом в конце 2024-го грузины забуксовали и завершили год четырьмя матчами без побед. А ведь имели все шансы улучшить свою позицию еще больше.

У оставшихся команд дела идут хуже. Чуть просела Белоруссия (с 95-й строчки на 98-ю), рухнули Армения (с 93-й на 100-ю), Киргизия (с 98-й на 107-ю) и Казахстан (с 100-й на 110-ю). Остальные сборные изменили свои позиции незначительно.