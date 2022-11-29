Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?

Все, что вы должны знать об Азиатской конфедерации футбола.

Зачем РФС менять прописку

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров. Сборная России была исключена из участников стыковых матчей ЧМ-2022, «Спартак» лишился места в плей-офф Лиги Европы. Помимо этого, всем нашим клубам запретили играть в еврокубках в сезоне-2022/23. То решение действует до сих пор, срок отстранения — «до дальнейшего уведомления».

В марте появились слухи о том, что Российский футбольный союз рассматривает возможность перехода из УЕФА в АФК — Азиатскую конфедерацию футбола.

Весной в РФС называли подобные сообщения «фантазиями», однако спустя полгода тон изменился. В воскресенье президент РФС Александр Дюков сказал, отвечая на вопрос о возможном переходе в АФК: «Еще несколько месяцев назад это было несвоевременно и преждевременно. Сейчас — это возможность, которую мы должны рассмотреть, что и сделаем на ближайшем исполкоме».

Дюков также подчеркнул, что сборной необходимо проводить официальные матчи, и в этом его мнение совпало с позицией главного тренера сборной России Валерия Карпина. Кроме того, президент РФС назвал теоретическими шансы на участие сборной России в отборочных матчах Евро-2024. Напомним, жеребьевка квалификационного турнира уже проведена без нашей команды.

В апреле РБК сообщал, что РФС изучает сценарий переезда на Восток в числе других, и действия федерации зависели от дальнейших решений ФИФА и УЕФА. Но ситуация не улучшается. Бессрочное отстранение российских команд, риторика РФС, а также общая текущая ситуация в футболе и за его пределами указывают на то, что Россия действительно может перебраться в Азию. Что ее там ждет?

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Прецеденты

Для начала нужно ответить на главный вопрос: возможна ли в принципе смена конфедерации? Да, возможна, хотя примеров мировой футбол знает немного. Наиболее свежий — переход Австралии из Океании в АФК в 2006 году. Сборная Зеленого континента решила так сделать, потому что Конфедерация футбола Океании имеет лишь половину путевки на чемпионат мира, так что пробиться в финальную часть было сложно. Кроме того, Австралия банально слишком сильна для ОФК — она и сама не развивалась, и оставляла другие океанские сборные без шансов на успех. Переезд Австралии, к примеру, позволил сборной Таити выиграть Кубок наций ОФК в 2012 году и отправиться на Кубок конфедераций.

Казахстан — другой подходящий пример. В 2002 году эта восточная страна перешла из АФК в УЕФА ради повышения собственного уровня. Очевидно, что в Европе класс соперников выше, поэтому в местной федерации решили сделать так. Оценить успешность этого переключения сложно, ведь в АФК Казахстан поиграл всего несколько лет. Пожалуй, в Азии у него было бы больше шансов на чемпионат мира, зато казахская сборная нередко в отборочных турнирах встречается с топ-игроками.

Еще один прецедент — Израиль. Его скитания связаны с политикой: в 1974 году местную федерацию исключили из АФК под давлением арабских команд, отказавшихся играть с Израилем. До 1992 года он не был привязан ни к какой конфедерации, пока не был принят в УЕФА. При этом два десятка лет израильтяне продолжали участвовать в отборочных турнирах под эгидой ФИФА от различных конфедераций, в том числе от Океании.

Сборная Израиля по футболу. Фото Global Look Press

Восемь прямых путевок на чемпионат мира

Прецеденты есть, хотя у России уникальная ситуация. Очевидно, что уровень АФК заметно ниже УЕФА, и переход нам необходим для возвращения официальных матчей, а не для повышения собственного уровня.

Вообразим, что мы все-таки сменили прописку. За что и с кем мы будем бороться в Азии?

Начнем с чемпионата мира. Как известно, в 2026 году число участников главного турнира планеты увеличится до 48. Когда это решение было озвучено, в Европе возмутились, так как квота УЕФА расширилась незначительно — с 13 до 16 путевок. А вот азиатских сборных теперь на ЧМ будет едва ли не в два раза больше обычного.

В последнее время от АФК на турнир отбирались четыре сборные напрямую, а еще одна билась за чемпионат мира в межконтинентальных стыковых матчах. Теперь прямых путевок у Азии сразу восемь, плюс девятая сборная будет сражаться за одно из двух дополнительных мест с пятью представителями других конфедераций (таков новый формат стыков).

Сама модель отборочного турнира намного сложнее европейской. Если в УЕФА все 55 стран-участниц вступают в борьбу сразу же, то в АФК сперва начинают играть слабейшие из 47 сборных.

Всего у отборочного турнира пять раундов:

Предварительный раунд. Сборные с 26-го по 47-е места рейтинга АФК проводят по два матча дома и на выезде. 11 победителей проходят во второй раунд. Первый групповой этап. 25 сильнейших команд конфедерации и 11 победителей предыдущего раунда делятся на девять групп. В них они проводят шесть матчей, как в Лиге чемпионов УЕФА. Первые и вторые места (всего 18 сборных) выходят в третий раунд. Второй групповой этап. 18 сборных делятся на три группы по шесть команд и снова проводят матчи по круговой системе. Первые и вторые места (6 сборных) получают путевки на чемпионат мира. Третьи и четвертые места (6 сборных) перебираются в четвертый раунд. Третий групповой этап. Третьи и четвертые места делятся на две группы и проводят по одному матчу с каждым соперником. Победители каждой группы (2 сборные) получают путевки на чемпионат мира. Вторые места выходят в пятый раунд. Стыковые матчи. Вторые места проводят друг с другом по игре дома и на выезде, чтобы выяснить, кто от Азии отправится в межконтинентальный плей-офф. Там этой сборной предстоит сразиться с пятью представителями других континентов за одну из двух путевок.

Отборочный турнир ЧМ-2026 в Азии стартует уже в октябре 2023 года.

Кубок Азии: если мы и сыграем, то только в 2027-м

Насколько сложен и запутан отбор на чемпионат мира, настолько же просто попасть на Кубок Азии. Он вшит в квалификационный турнир ЧМ: большинство участников главного континентального форума определяются по итогам первых двух раундов. 18 сборных, занявших первые и вторые места во втором раунде, отправляются на Кубок Азии напрямую. Остальных участников определяет дополнительный отборочный турнир.

Как и на Евро, в Кубке Азии принимают участие 24 сборные. Ближайший турнир пройдет в 2023 году в Катаре, и список участников уже известен. Однако точные сроки пока не утверждены, как не было и жеребьевки групп.

На этом турнире России точно не будет, зато на следующий Кубок Азии теоретически она может отобраться. Он состоится в 2027 году. Страна-хозяйка пока не определена: известно лишь то, что на турнир претендуют Индия и Саудовская Аравия, а выборы пройдут в феврале 2023 года.

Однако если мы намерены принять участие в этом турнире, то перебираться в Азию нужно как можно скорее. Как мы уже упомянули, уже в октябре следующего года в Азии стартует отборочный турнир ЧМ-2026, а с ним и отборочный турнир Кубка Азии. Вполне вероятно, что при переходе наш рейтинг обнулится, так что отбор придется начинать с первого раунда.

Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа. Фото Global Look Press

Россия — потенциальный гранд

А какие у нас вообще будут шансы на трофей? Ответ: выше, чем в Европе.

Это один из немногих серьезных плюсов смены прописки. В зоне УЕФА Россия всегда была и остается середняком, но в АФК уровень сопротивления ниже, соответственно, возрастает шанс на крупный успех.

Чаще всех Кубок Азии выигрывали Япония (4 раза), Иран, Саудовская Аравия (по 3) и Корея (2). По одной победе у Израиля, когда он еще выступал в АФК, а также у Кувейта, Ирака, Катара и Австралии. В оптимальном состоянии каждой из этих стран Россия как минимум не уступает.

С историей разобрались, теперь смотрим в свежий рейтинг ФИФА: Иран — 20-е место, Япония — 24-е, Корея — 28-е, Австралия — 38-е, Катар — 50-е, Саудовская Аравия — 51-е. Это сильнейшие страны Азии и ее единственные представители на текущем чемпионате мира. Россия сейчас занимает 33-е место, то есть находится позади лишь трех сборных, причем уступает каждой из них незначительно. Грубо говоря, если судить по рейтингу ФИФА, то наша сборная — уровня полуфинала Кубка Азии. А на чемпионат мира при восьми азиатских путевках мы вообще должны выходить с легкостью. Но все это на бумаге.

Клубные турниры: лимит и две сетки плей-офф

А как будут существовать клубы? Еврокубки уйдут в прошлое, вместо них появятся азиакубки.

Клубных турниров в АФК всего два. В отличие от Европы, это почти обособленные соревнования. Если в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций участвуют все страны — участницы УЕФА, то в АФК у клубных турниров есть четкая иерархия.

В Лиге чемпионов АФК участвуют клубы лишь из 24 лучших лиг Азии — 12 из Западного региона и 12 из Восточного. Все остальные страны играют в Кубке АФК — для понимания силы этого турнира достаточно сказать, что в последнем его финале встречались клубы из Омана и Малайзии.

Понятно, что уровень российских команд — Лига чемпионов. Но при переходе наш рейтинг наверняка будет нулевым, а значит, начнут путь в Азии наши клубы, скорее всего, именно в Кубке АФК.

Формат у обоих азиакубков знаком нам по еврокубкам. Но есть свои нюансы:

Азия — гигантская. Поэтому все участники распределены по регионам по аналогии с конференциями КХЛ или НХЛ. У «Запада» — своя сетка, у «Востока» — своя. В финале встречаются лучшие клубы каждого региона, до этого они не пересекаются вообще. Другими словами, клубы России (западной страны) до финала не сыграют с делегатами из Японии, Кореи или Австралии. Наши соперники — Ближний Восток, Индия и страны бывшего СССР. В основном раунде 40 клубов распределены на десять групп. В плей-офф точно выходят только победители квартетов, а среди вторых мест дальше проходят лишь шесть лучших из десяти. В последние три сезона из-за ковидных ограничений матчи плей-офф проходят в один матч, причем часто в одном месте. Например, в этом сезоне восточная часть сетки все игры проводила в японской Сайтаме. В клубных турнирах АФК действует лимит на легионеров — «3+1» (три игрока из любой страны и еще один из другой страны АФК). Однако с сезона-2023/24 ограничения смягчат до «5+1». Во многих азиатских странах лимит распространен, но для российских клубов с существующим в РПЛ форматом это станет проблемой. Помимо этого, придется что-то делать с европейскими представителями ЕАЭС — в РПЛ футболисты из Белоруссии, Казахстана и Армении не относятся к легионерам, а в турнирах АФК будут считаться таковыми. В последние годы клубные турниры Азии проводились по системе «весна — осень», но как раз с сезона-2023/24 намечен переход на «осень — весна».

Кубок АФК. the-afc.com

Деньги АФК: ничтожные призовые

Лига чемпионов АФК — звучит классно. Но с Лигой чемпионов УЕФА ее роднит только название. Уровень соперников там невысок, хотя, как и в случае со сборной, у российских клубов появится реальная возможность добраться до самых дальних стадий и, может быть, победить в азиакубке.

Рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов АФК и действующий триумфатор турнира — «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Уместно сравнить его с российскими клубами.

Стоимость состава «Аль-Хиляля» по Transfermarkt — 57 миллионов евро. Дороже его — сразу шесть клубов РПЛ. Самый дорогой футболист аравийского клуба — бразилец Матеус Перейра (11 миллионов евро), в нашей лиге он бы занимал восьмое место по дороговизне. Общая стоимость 16 клубов Саудовской про-лиги — 343 миллиона евро, общая стоимость 16 клубов РПЛ — 756 миллионов евро.

Очевидно, что лидеры чемпионата России будут считаться фаворитами Лиги чемпионов Азии, но гипотетическая победа не принесет им тех денег, которые сулит победа в главном еврокубке. По информации Goal.com, АФК перечисляет победителю Лиги чемпионов 4 миллиона долларов, а проигравшему в решающем матче — 2 миллиона. В Европе финалистам дают соответственно 20 и 15,5 миллиона долларов.

Трудное возвращение

В Азии наши команды получат игровую практику, но переход будет невероятно тяжелым. Россия может получить одобрение АФК и ФИФА, но в Азии не все встретят нас радушно. К примеру, Япония, Корея, Австралия, Сингапур и Тайвань включены в перечень недружественных государств. Возможно, при жеребьевке АФК придется разводить российские команды с ними. А что делать, если в финал Лиги чемпионов выйдут клубы из России и Японии?

Нулевой рейтинг при переходе — тоже проблема. Но не самая большая. Все понимают, что переезд в Азию рассматривается как временный — да, это может продлиться много лет, но Россия всегда принадлежала УЕФА и стремится играть в Европе. Когда мы вернемся, рейтинг будет нулевым уже там, и все опять придется строить заново.

Но кто знает, сколько продлится изоляция?