Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться

Анализируем выступление президента РФС Александра Дюкова после окончания исполкома.

Слова президента РФС после состоявшегося в пятницу заседания исполкома можно интерпретировать однозначно — российский футбол готовится к переходу в Азию. «Мы должны думать о себе, о своих игроках и болельщиках», — основной посыл Дюкова, который, судя по всему, отражает и общее мнение союза.

Понятно, что «трансфер» в АФК или решение оставить себя без крупных международных турниров на неопределенный срок — выбор между плохим и очень плохим. Но Дюков в разговоре с журналистами упомянул два важных момента. Первое — ФИФА не против, чтобы Россия оказалась в Азиатской конфедерации. Второе — в АФК готовы рассмотреть письменную просьбу от РФС. Как заявил Дюков, вероятность одобрения «более чем высокая». То есть каких-то серьезных бюрократических преград для смены конфедерации в теории не намечается. Понятно, что в процессе возникнет множество шероховатостей (например, непонятно, как к этому отнесутся Япония, Австралия и Южная Корея), но Дюков утверждает, что неразрешимых проблем возникнуть не должно.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вопрос, будет ли реально перейти в сжатые сроки? Как говорит Дюков, у РФС есть «окно возможностей» до 31 декабря, чтобы подать заявку, иначе российский футбол рискует «законсервироваться» на четыре года. Но нет никаких гарантий, что даже в случае ее одобрения все получится сделать стремительно и успеть вписаться в систему отбора на ЧМ-2026. Понятно, что сейчас нет никакой определенности с перспективами побороться за выход в финальный турнир, но ситуация в мире меняется быстро, потому закладывать стоит и позитивные сценарии.

Еще один упомянутый Дюковым важный момент — мнение российских клубов. По его словам, 100 процентов команд РПЛ выступают за переход в Азию. Оно логично — для них выгодно участвовать в международных соревнованиях как минимум с точки зрения дохода, пусть и значительно меньшего, чем в еврокубках. А значит, как минимум такая мотивация существует.

РФС придется делать сложнейший выбор в кратчайшие сроки. Но даже в случае принятия однозначного решения гарантий пока нет. «Азиатские страны не против. Но это сегодня. Завтра кто-нибудь снова влезет, и все — не пустят», — говорит член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов. Очередное подтверждение, что ситуация неоднозначная и какие-то прогнозы тут строить пока бессмысленно.

Посыл Дюкова понятен — «лучше играть, чем не играть». Это верно, но все же решение отправиться в АФК изменит российский футбол. Размен матчей, условно, с «Реалом» или со сборной Испании на противостояния с «Истиклолом» и Камбоджей точно не прибавит зрителей на трибунах и не увеличит рейтинг телетрансляций игр. Весь вопрос в том, будет ли возможность вернуться в УЕФА, когда международная обстановка стабилизируется.

«Никогда не говори «никогда», не согласен, что путь в УЕФА будет закрыт навсегда», — слова президента РФС, которые оставляют надежду, что когда-нибудь большой европейский футбол вернется на российские поля. В долгосрочной перспективе переход в АФК вряд ли даст множество бонусов, скорее наоборот. А вот как временная мера и способ пережить трудные времена — вполне себе.