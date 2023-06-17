Потеря Сперцяна для сборной России неслучайна. Армения делает так много лет

РФС надо держать это в голове.

Эдуард Сперцян — один из главных вундеркиндов РПЛ последних лет. Но, кажется, этим летом мы попрощаемся с талантливым полузащитником, которым активно интересуются в Европе (были слухи о «Боруссии» Менхенгладбах, «Фрайбурге» и «Аяксе»), и не факт, что когда-нибудь снова увидим в России. Потому что Сперцян — игрок сборной Армении, и фактически у него одинаковый — «залетный» — статус с условным Клаудиньо.

Но если бразилец рос в фавелах, воспитывался в «Сантосе» и матерел в «Коринтиансе», то Эдуард — уроженец Ставрополя, воспитанник «Краснодара», ставший серьезным футболистом, пройдя все уровни российского футбола. И воспринимать его иностранцем (кем он теперь, по сути, является) немного странно. А учитывая его талант и тот факт, что он продукт нашего футбола — даже обидно.

Но это уже свершилось.

Как мы потеряли Сперцяна

Все случилось три года назад, когда в основу «Краснодара» Эдуард попадал скорее из-за отсутствия других вариантов, чем благодаря тому, что был сильнее конкурентов. На тот момент, в сезоне-2020/21, Сперцян зажигал в ФНЛ, но в премьер-лигу его интегрировали очень аккуратно — выпустили лишь на 140 минут в пяти матчах. Зато Эдуард успел дебютировать в Лиге чемпионов.

Из сборной Армении на прогрессирующего хавбека вышли в феврале 2021 года — и убедили 20-летнего футболиста сменить спортивное гражданство. «Мое сердце подсказало мне приехать в Армению. Это моя страна, мой народ. Я сам принял это решение. Я позвонил отцу и сказал родным, что хочу в сборную Армении», — объяснил свое решение полузащитник.

Дальше события развивались стремительно — уже 31 марта Сперцян дебютировал за национальную команду, и с тех пор провел за нее немало матчей. Он ключевой игрок основы — и, думается, будет им еще долгие годы, поэтому армянской сборной остается только позавидовать.

Эдуард Сперцян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как Армения ищет таланты по всему миру

И все-таки наивно полагать, что ведущая роль в смене спортивного гражданства Эдуарда принадлежит его сердцу. Потому что в Армении есть четкая программа по хантингу иностранных игроков с армянскими корнями, которая дает результат.

Что объединяет Лукаса Селараяна, Норберто Бриаско-Балекяна, Грант-Леона Раноса, Саркиса Адамяна, Эдгара Бабаяна, Хорена Байрамяна и Андре Чалишира? Наверное, интриги не получилось, но все они играют за Армению, при этом мало кто из них бывал в этой стране до приглашения в национальную команду.

К примеру, Лукас Селараян, родился в аргентинской Кордове, армянин по линии отца. Он играет флангового нападающего в американском «Коламбус Крю» и даже становился чемпионом МЛС. Но все же Селараян оказался недостаточно хорош для сборной Аргентины — его не вызывали ни в одну из команд ни на одном этапе карьеры.

Поэтому в 29 лет, когда рассчитывать на вызов к «альбиселесте» было бы уже... наивно, Лукас принял приглашение сборной Армении. При этом до того Селараян никогда не играл в европейских клубах, не пересекался с исторической родиной и вроде бы до сих пор не знает армянского — что не мешает ему в 30 лет громить Уэльс в Лиге наций.

Норберто Бриаско-Балекян тоже родился в Аргентине (правда, в Буэнос-Айресе) и тоже играет флангового нападающего. В 25 лет он отправился в «Бока Хуниорс», где до сих пор изредка выходит на поле под фамилией Бриаско. С 2016 года Норберто провел лишь 132 матча (редко — основным). То есть в среднем получалось около 1000 минут за сезон. Иными словами, Норберто всю карьеру — глубокий запасной, так что при таких показателях ни о какой сборной Аргентины не могло быть и речи.

Зато в 2018 году он получил предложение из сборной Армении и, по его словам, «не колебался». Выяснилось, что он Балекян по матери, и именно под этой фамилией тогда еще 22-летний футболист дебютировал за новую национальную команду. Правда, и там закрепиться в основе не получилось — у Балекяна всего 12 матчей (из 50 возможных) за пять лет.

Самый удачный «улов» армянских селекционеров — Грант-Леон Ранос. Уроженец немецкого Гердена, воспитанник «Ганновера», «Боруссии» и «Баварии», 19-летний Грант-Леон в минувшем сезоне разрывал за «Баварию 2», став ее лучшим бомбардиром. Правда, в основном составе ему места не нашлось, но это и не важно — с 1 июля Ранос официально станет игроком менхенгладбахской «Боруссии».

Несмотря на показатели, немец ни разу не вызывался в молодежные команды Германии. Поэтому вскоре выяснилось, что он никакой не Ранос, а Ераносян — тогда же из сборной Армении прилетело предложение. Грант-Леон его принял и выступает идеально — сыграл за армянскую команду два матча и в каждом оформил по дублю, в том числе в ворота Уэльса.

В общем, принцип понятен. Аргентинцы, немцы, датчане, россияне — в Футбольной федерации Армении изучают все лиги мира в поиске игроков с армянскими корнями, у которых, на первый взгляд, мало шансов пробиться в первую сборную. Потом приглашают их — и иногда получается такая ситуация, как со Сперцяном. Тактика не то чтобы уникальная, но точно заслуживающая уважения — за смекалку, труд и итоговые результаты.

Грант-Леон Ранос. Фото Global Look Press

Очередной удар

«Краснодар» в этом сезоне крайне успешен как структура — молодежка выиграла свое первенство, опередив всех конкурентов, а основа добралась до финала Кубка России. И в молодежной лиге, и в суперфинале Кубка блистал 18-летний центральный защитник Георгий Арутюнян.

Знающие люди, приближенные к «Краснодару», в приватных беседах называют Георгия крайне перспективным футболистом. Однако с марта 2023 года для российской сборной он недоступен — дебютировал за Армению, даром что уроженец Краснодара прошел все ступени российских молодежных сборных. Такая же история, кстати, с Наиром Тикнизяном — тоже армянским футболистом с марта 2023-го.

Понятно, что в текущих условиях российской сборной тяжело конкурировать с другими командами постсоветского пространства. Международный бан нам не на руку, в его условиях многие вспомнят про свои исторические родины. Но все же Сперцян, упущенный задолго до отстранения, и совсем молодой Арутюнян, у которого еще вся карьера впереди, намекают на недостаток работы с молодыми футболистами с армянскими корнями.

Ведь когда в сборную Армении мигрирует 28-летний Хорен Байрамян, у которого, будем объективны, шансов в российской сборной практически не было, — это одно. А когда спортивное гражданство меняют совсем молодые и талантливые пацаны, у которых впереди еще 10-15 лет карьеры, — совсем другое. Учитывая активно действующую армянскую сборную, РФС, кажется, надо принимать меры для защиты своих интересов.

В противном случае мы рискуем просто подарить талантливое поколение, подготовленное и воспитанное нашей футбольной системой, другой стране. Терять футболистов европейского уровня только потому, что кто-то работает с ними, пока мы — нет, очень бы не хотелось. Поэтому такие моменты важно контролировать — более тщательно, чем сейчас.