«Идеологически мы расходимся с Европой, там политика на первом месте». Президент РФС Дюков — о будущем российского футбола

Главное с заседания исполкома.

Президент РФС Александр Дюков по итогам исполкома пообщался с журналистами о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию, возможных санкциях и планах по дальнейшему развитию футбола в России.

— Какая сейчас ситуация с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола?

— Этот вопрос, безусловно, окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить все возможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам эту возможность.

Что касается наших отношений с УЕФА. 28 февраля было принято решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях под эгидой организации, такое же решение приняла и ФИФА. Мы считаем это решение несправедливым, политически мотивированным. Мы выбрали для себя работу по двум направлениям: защита наших болельщиков, футболистов в CAS (Спортивный арбитражный суд. - Прим «СЭ»), но нам было отказано в апелляции. Мы до сих пор не получили мотивировочную часть, что не позволяет нам принять решение, что мы будем делать дальше.

Также начат диалог и обсуждение с руководством УЕФА путей для снятия этих санкций. Ситуация на данный момент такова: сейчас они не видят оснований для пересмотра этого решения, ждут стабилизации политической ситуации. В УЕФА готовы начать обсуждать возможность возвращения наших юношеских команд в международные турниры, но нет никаких гарантий, что это действительно произойдет. Это первое. Второе — мы договорились, что в мае в Волгограде будет проведен турнир развития УЕФА. В составе участников — Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Есть ожидание некой стабилизации, но нас беспокоит ситуация с бойкотом федерации. Никто не может гарантировать, что эту проблему нам как-то удастся решить. На данный момент возвращение нас в большие соревнования под большим вопросом, света в конце туннеля мы не видим.

Александр Дюков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Если говорить о каких-то реалистичных перспективах, есть возможность смены конфедерации и перехода в АФК. На данный момент там готовы нас принять. Никто не готов дать письменную гарантию, но в Азии готовы рассмотреть наше письменное обращение. Вероятность принятия более чем высокая.

Смена конфедерации не относится к ФИФА. Но согласие от нее, наверное, все же потребуется. Мы знаем, что ФИФА не будет возражать, если мы перейдем в Азию. Окно возможностей у нас есть до 31 декабря. До этой даты мы должны определиться, чтобы успеть подать заявку на участие в ЧМ 2026 года. Если мы не сделаем это сейчас, то следующий официальный турнир, в котором Россия сможет принять участие, — это уже цикл с 2027 года. Задержка решения на несколько дней приведет к тому, что наш национальный футбол может потерять четыре года.

Мы провели опрос клубов и спонсоров, подавляющее большинство клубов поддерживает переход в АФК, кто-то поддерживает это безоговорочно, кто-то — с позиции «лучше играть, чем не играть». К тому же многие сейчас начинают понимать, что неучастие в крупных турнирах для молодых игроков может привести к смене гражданства. Дружественные нам федерации футбола уже начинают договариваться с нашими игроками, и это нанесет серьезный удар.

— Каково ваше мнение?

— Есть много «за» и много «против». Это непростое решение. Мы работаем по двум направлениям. Первое — суды. Нашу апелляцию не поддержали. Это говорит о том, что решение является политическим. Мы продолжаем вести консультации. Все, что мы имеем на данный момент — Юношеский турнир УЕФА в Волгограде. Я вижу, что идеологически мы расходимся с Европой. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это увидели в Катаре.

Мы должны думать о себе, о своих футболистах и болельщиках. Мы не пытаемся никого шантажировать. УЕФА сделал очень много для развития футбола, мы продолжали сотрудничать с ним все это время. У нас есть спортсмены, которые должны видеть перспективу. Проще всего ничего не предпринимать.

Тренерский штаб сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вы сказали, что большинство клубов были за переход в АФК. Участвовали ли в голосовании клубы ФНЛ?

— Я не обсуждал это с клубами ФНЛ, только с РПЛ. Какое процентное соотношение за? 100% при условии, что этот переход состоится. Половина клубов без обсуждений была за. Есть определенный серьезный коммерческий потенциал, если смотреть на страны — участницы Азиатской лиги чемпионов. Накачка чего-либо деньгами приводит только к инфляции, но определенный потенциал есть. Мы видим, что экономика этих стран развивается. Если мы посмотрим на рост мировой экономики, в последние годы он проходил только за счет Азии.

— Есть ли сомнения по поводу возможного перехода в АФК?

— Интересно иметь дискуссию и полемику. Возможно, что на следующем заседании мы примем решение не переходить в Азию.

— Насколько возможно за эту неделю понять, как выстраивать трансферное окно и все остальные технические моменты, если переход состоится?

— Это все вопросы, которые мы должны поднять на следующем исполкоме.

— У вас есть дорожная карта по переходу в АФК?

— У нас была дорожная карта для того, чтобы вернуться в соревнования УЕФА. Если мы не будем играть, это будет мощнейший удар по российскому футболу. Одно дело год не играть, другое — несколько лет.

— Может ли переход в Азию спровоцировать отток легионеров?

— Почему? Чем ситуация будет хуже? Азиатские футболисты играют в Европе. Если мы возьмем сборную Марокко, то увидим, что там много команд из европейских чемпионатов.

— Сколько времени потребуется для оформления документов и составления необходимых бумаг?

— Решение еще не принято.

— Удалось ли переубедить Колоскова, который принес на сегодняшнее заседание исполкома устав УЕФА? Ранее он назвал АФК нищей конфедерацией.

— В смысле «переубедить»? У нас была дискуссия, в ходе которой он не был столь категоричен. Нищая конфедерация? Я с этим не соглашусь. ОАЭ, Китай, Индия — они нищие? Там все экономики растут, нет ни одной страны, которая стагнирует.

Александр Дюков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Есть ли механизм, что мы можем передумать, если все-таки перейдем в Азию?

— Никто никогда не выходил из УЕФА. В их регламенте такая ситуация не предусмотрена. Может быть. Четко прописанного алгоритма «что, если?» не существует.

— УЕФА не хочет терять Россию?

— Предложения изучить возможность возвращения наших юношеских сборных в УЕФА — это сигнал с их стороны.

— Судя по вашей риторике, принципиальное решение по переходу в Азию принято. Нет опасений, что российские футболисты, которые росли на Лиге чемпионов и мечтали играть с «Реалом», потеряют свою мечту навсегда? Как мы понимаем, если мы уходим в Азию, то путь в УЕФА закрыт навсегда.

— Никогда не говори «никогда». Не согласен, что путь в УЕФА будет закрыт навсегда. У любого мальчишки мечта — играть. Если он не будет выступать на официальном уровне, мотивация играть вообще пропадает. Решение о переходе в АФК непростое и неоднозначное. Все наши болельщики знают европейские клубы даже третьего эшелона. Да, там другие коммерческие доходы. Безусловно, есть потери, но для всех важно играть. Если не будем играть, то мечта пропадет. Можно подождать? Сколько мы должны с вами ждать?

— Англия ждала пять лет.

— Если бы нам сказали конкретный срок, мы бы устроили опрос и проголосовали, готовы ждать или нет. Но если это будет 10-15 лет?