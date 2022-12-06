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Сегодня, 15:30

«В ЦК сказали: «Яшин пусть едет в Югославию, а молодых не пошлем. Вдруг их там убьют, отомстив за Кубок Европы?»

Отдел футбола «СЭ»
Момент у ворот Льва Яшина.
Виктор Понедельник.
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История из 60-х.

Самым принципиальным соперником для сборной СССР в середине прошлого века была Югославия. Все началось на Олимпиаде 1952-го в Хельсинки, когда в 1/8 финала наша команда уступила по итогам двух матчей — 5:5 и 1:3. После чего ЦДКА расформировали, а пятерых игроков — Крижевского, Башашкина, Бескова, Петрова и Николаева — дисквалифицировали на год.

Четыре года спустя на Олимпиаде в Мельбурне наши взяли реванш, одолев в финале югославов 1:0. Единственный гол — на счету спартаковца Анатолия Ильина.

Лев Яшин на&nbsp;чемпионате мира-1962. «В ЦК заявили — в воротах должен быть только Яшин!» Матч, за который затравили легендарного вратаря

В 1960-м новая встреча в финале — уже в рамках первого розыгрыша Кубка Европы. И снова победа советской сборной — 2:1! Основное время тогда завершилось вничью 1:1, а в дополнительное на 113-й минуте золотой гол забил форвард ростовского СКА Виктор Понедельник. Вот как описывал он тот матч:

— Меня персонально Миладинович держал. Потом на банкете синяки ему показал: «Ну ты и бьешь!» Он брючину поднимает — то же самое: «И ты бьешь...» Передача справа, Галич наносит удар, рикошет от Нетто — гол. Первый тайм — 0:1 проигрываем. Андрей Петрович Старостин в перерыве уникальную речь выдал — когда, мол, шанс представится имя золотыми буквами в историю вписать? Югославы «поплыли», соберитесь! Действительно, смотрим — тех судороги стали схватывать... Бубукин метров с 35 ка-а-к дал — вратарь мокрый мяч не удержал, Метревели добил. 1:1. Счастливые, мчим к центру, а югославы еле бредут, головы опустили.

— А дальше дополнительное время.

— 113-я минута, Яшин метров на пятьдесят мяч выкидывает. Широкая атака. Месхи защитника обводит, навешивает... В Тбилиси такие прострелы Калоев замыкал, а тут мне выпало. И никуда я прицелиться не успел, лишь бы, думаю, попасть в ворота. Падаю, на меня наши наваливаются, понимаю — гол! Смотрим — югославы лицом в грязи лежат, рыдают, никто не поднимается. Потом, когда время закончилось, с поля уходить не хотели, секундомер рассматривали...

Виктор Понедельник.
Виктор Понедельник.

Через два года сборные СССР и Югославии встретились вновь — теперь в стартовом матче на чемпионате мира 1962-го в Чили.

— Никто не сомневался — будет рубка! — рассказывал Виктор Понедельник. — Позже из газет узнали, что накануне матча югославам прислал телеграмму президент страны Иосип Броз Тито. Он настойчиво просил обыграть сборную СССР, посулив за победу золотые горы. Видимо, все это футболистов настолько завело, что на поле они с нами не церемонились. Играли грубо, временами вообще откровенно хамили. Минут за десять до финального свистка правому защитнику Эдику Дубинскому сломали ногу. Заканчивали мы матч вдесятером.

— Замен-то тогда не было.

— Совершенно верно. Между прочим, в ту пору сборная Югославии считалась одной из сильнейших в мире. Звездой номер один был атакующий полузащитник Драгослав Шекуларац. Его называли европейским Пеле. Он единственный футболист, которого бразильцы приглашали в свои детские школы давать мастер-классы. Представляете, какой техникой для этого надо обладать?! Вся Югославия на него молилась. В Чили опекать Шекулараца выпало Нетто, и наш капитан, как всегда, не подкачал.

— Сборная СССР победила — 2:0.

— Да. А год спустя в Скопье произошло страшное землетрясение, и югославы организовали благотворительный матч со сборной Европы. Из наших игроков пригласили Леву Яшина, Валеру Воронина, Мишу Месхи и меня. Знаете, что заявили в идеологическом отделе ЦК?

— Что же?

— «Яшин пусть едет. А молодых посылать не стоит. Вдруг их там убьют, отомстив за упущенный Кубок Европы?» Причем от нас всё скрыли. Узнал я об этой истории лишь через год от Андрея Петровича Старостина. Боялись наши партийные деятели напрасно. В 1974-м, уже в качестве журналиста, я поехал в командировку в Белград на финальный турнир чемпионата Европы. Так югославы меня бесплатно поселили в номер люкс и еще машину с личным шофером прикрепили! Помню, Женя Евтушенко, страстный любитель футбола, специально приехавший на турнир, зашел ко мне в гостиницу. Оглядев мои хоромы, воскликнул: «Сколько же ты за это платишь?!» Я объяснил, как обстоит дело, и добавил с улыбкой: «Вот что такое футбол!» Хотя, если вдуматься, с какой стати югославы с теплотой ко мне относились? Ведь я у их сборной победу в финале Кубка Европы отнял!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Финал
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П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
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Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.00 X 4.90 П2 1.41
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.30 X 4.20 П2 1.54
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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