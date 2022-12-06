«В ЦК сказали: «Яшин пусть едет в Югославию, а молодых не пошлем. Вдруг их там убьют, отомстив за Кубок Европы?»

История из 60-х.

Самым принципиальным соперником для сборной СССР в середине прошлого века была Югославия. Все началось на Олимпиаде 1952-го в Хельсинки, когда в 1/8 финала наша команда уступила по итогам двух матчей — 5:5 и 1:3. После чего ЦДКА расформировали, а пятерых игроков — Крижевского, Башашкина, Бескова, Петрова и Николаева — дисквалифицировали на год.

Четыре года спустя на Олимпиаде в Мельбурне наши взяли реванш, одолев в финале югославов 1:0. Единственный гол — на счету спартаковца Анатолия Ильина.

В 1960-м новая встреча в финале — уже в рамках первого розыгрыша Кубка Европы. И снова победа советской сборной — 2:1! Основное время тогда завершилось вничью 1:1, а в дополнительное на 113-й минуте золотой гол забил форвард ростовского СКА Виктор Понедельник. Вот как описывал он тот матч:

— Меня персонально Миладинович держал. Потом на банкете синяки ему показал: «Ну ты и бьешь!» Он брючину поднимает — то же самое: «И ты бьешь...» Передача справа, Галич наносит удар, рикошет от Нетто — гол. Первый тайм — 0:1 проигрываем. Андрей Петрович Старостин в перерыве уникальную речь выдал — когда, мол, шанс представится имя золотыми буквами в историю вписать? Югославы «поплыли», соберитесь! Действительно, смотрим — тех судороги стали схватывать... Бубукин метров с 35 ка-а-к дал — вратарь мокрый мяч не удержал, Метревели добил. 1:1. Счастливые, мчим к центру, а югославы еле бредут, головы опустили.

— А дальше дополнительное время.

— 113-я минута, Яшин метров на пятьдесят мяч выкидывает. Широкая атака. Месхи защитника обводит, навешивает... В Тбилиси такие прострелы Калоев замыкал, а тут мне выпало. И никуда я прицелиться не успел, лишь бы, думаю, попасть в ворота. Падаю, на меня наши наваливаются, понимаю — гол! Смотрим — югославы лицом в грязи лежат, рыдают, никто не поднимается. Потом, когда время закончилось, с поля уходить не хотели, секундомер рассматривали...

Виктор Понедельник.

Через два года сборные СССР и Югославии встретились вновь — теперь в стартовом матче на чемпионате мира 1962-го в Чили.

— Никто не сомневался — будет рубка! — рассказывал Виктор Понедельник. — Позже из газет узнали, что накануне матча югославам прислал телеграмму президент страны Иосип Броз Тито. Он настойчиво просил обыграть сборную СССР, посулив за победу золотые горы. Видимо, все это футболистов настолько завело, что на поле они с нами не церемонились. Играли грубо, временами вообще откровенно хамили. Минут за десять до финального свистка правому защитнику Эдику Дубинскому сломали ногу. Заканчивали мы матч вдесятером.

— Замен-то тогда не было.

— Совершенно верно. Между прочим, в ту пору сборная Югославии считалась одной из сильнейших в мире. Звездой номер один был атакующий полузащитник Драгослав Шекуларац. Его называли европейским Пеле. Он единственный футболист, которого бразильцы приглашали в свои детские школы давать мастер-классы. Представляете, какой техникой для этого надо обладать?! Вся Югославия на него молилась. В Чили опекать Шекулараца выпало Нетто, и наш капитан, как всегда, не подкачал.

— Сборная СССР победила — 2:0.

— Да. А год спустя в Скопье произошло страшное землетрясение, и югославы организовали благотворительный матч со сборной Европы. Из наших игроков пригласили Леву Яшина, Валеру Воронина, Мишу Месхи и меня. Знаете, что заявили в идеологическом отделе ЦК?

— Что же?

— «Яшин пусть едет. А молодых посылать не стоит. Вдруг их там убьют, отомстив за упущенный Кубок Европы?» Причем от нас всё скрыли. Узнал я об этой истории лишь через год от Андрея Петровича Старостина. Боялись наши партийные деятели напрасно. В 1974-м, уже в качестве журналиста, я поехал в командировку в Белград на финальный турнир чемпионата Европы. Так югославы меня бесплатно поселили в номер люкс и еще машину с личным шофером прикрепили! Помню, Женя Евтушенко, страстный любитель футбола, специально приехавший на турнир, зашел ко мне в гостиницу. Оглядев мои хоромы, воскликнул: «Сколько же ты за это платишь?!» Я объяснил, как обстоит дело, и добавил с улыбкой: «Вот что такое футбол!» Хотя, если вдуматься, с какой стати югославы с теплотой ко мне относились? Ведь я у их сборной победу в финале Кубка Европы отнял!