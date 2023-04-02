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Играл у Хиддинка и учил сына Киркорова. Русского футболиста звали в Германию, а сейчас называют жуликом

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Иван Саенко и Гус Хиддинк в сборной России.
Иван Саенко и Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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История Ивана Саенко, который закончил играть в 27.

Спустя несколько лет после бронзы на Евро-2008 Иван Саенко неожиданно завершил карьеру. Хотя еще до перехода в «Спартак» им интересовалась дортмундская «Боруссия» и лично Юрген Клопп. Чтобы разобраться, почему Саенко так рано закончил с футболом и чем руководствовался, нужно вспомнить его путь от спортшколы в Воронеже до сборной России.

Играл в футбол с женщинами

С детства Иван занимался под руководством отца, который был тренером женской «Энерги». Воронежская команда выигрывала чемпионат России и участвовала в Лиге чемпионов, так что была весьма успешна. Отец брал на сборы маленького Саенко, и, видимо, таким образом Иван и заразился любовью к футболу. Подростком ему иногда приходилось играть против девушек. Те называли Ивана электричкой за высокую скорость.

Кадр видео «Человек из футбола». Иван Саенко» c matchtv.ru.

В начале нулевых у юного Саенко был неудачный просмотр в «Штутгарте». В Германии россиянин получил повреждение в одном из матчей — травма паховой мышцы оставила его на месяц без футбола и без контракта со «Штутгартом». Но тут на горизонте появился «Карлсруэ» из второй бундеслиги, который захотел подписать молодого вингера. За оказанное доверие Иван отплатил 9 голами за 10 матчей в составе молодежки. Саенко начали привлекать к основе, а позже отправили в аренду в родной Воронеж.

Футболист приехал в «Факел» на выручку брату Эдуарду (в 2019-м он попадет в тюрьму за то, что выдавал себя за сотрудника ФСБ). Родственник Саенко занимал пост президента клуба, боровшегося за выживание в первой лиге. Полузащитник провел 12 матчей, забил три гола и помог команде сохранить прописку в дивизионе. Летом 2002-го Иван вернулся в «Карлсруэ» с небольшим лишним весом. Немецкие специалисты сперва отправили игрока в дубль, чтобы он привел себя в форму.

 
Иван Саенко. «Смыл грехи в Иордане». Как Саенко ставил на колени «Баварию» и почему не стал звездой

Клопп ждал его в «Майнце» и в «Боруссии»

Саенко знал английский язык, поэтому неплохо приспособился к жизни в Германии. Через два года после перехода в «Карлсруэ» он уже хорошо знал и немецкий. Однако свыкнуться с дотошным местным менталитетом было нелегко. Наибольшие сложности возникли с водительскими правами, которые отобрали через месяц после получения. Но главное, футбольные успехи полузащитника становились все более заметными.

В сезоне-2002/03 Саенко набрал 10+3 по системе «гол+пас» за 37 матчей и попал в сферу интересов «Майнца». Тренером той команды был Клопп. Немец очень хотел оформить трансфер. С игроком даже подписали предварительный контракт, но переход не случился — «Карлсруэ» и «Майнц» не договорились по сумме компенсации.

«Заманивали красиво, — рассказывал Саенко в YouTube-подкасте «Поз и Коз». — В Германии у каждого клуба один из спонсоров — один из немецких автоконцернов. У «Майнца» тогда был БМВ. Идем с Клоппом, в ряд стоят машины разных цветов. Он говорит: «Если перейдешь, одна из них — твоя». Я такой: «Понял». Потом в отеле долго общались. Он сказал: «Вань, ты — то, что мне нужно, жду тебя в клубе». Говорил про агрессивный футбол, прессинг — то, что у него сейчас в «Ливерпуле».

В 2008-м Клопп звал Саенко в дортмундскую «Боруссию». На трансферы «шмелей» выделили 5 миллионов, из которых 4 потратили на защитника Невена Суботича. Так что клубы вновь не смогли договориться, а Саенко так и не поиграл у Клоппа.

Иван Саенко в «Карлсруэ».
Ефим Шаинский, Фото архив «СЭ»

Капитан «Нюрнберга» и бронза Евро

Самый успешный этап карьеры Саенко в Германии связан с «Нюрнбергом». Клуб бундеслиги подписал игрока в 2005-м на правах свободного агента. Через два года россиянин помог команде завоевать Кубок Германии-2006/07. Правда, тот трофей так и останется единственным в карьере Саенко.

Иван в «Нюрнберге» продолжил показывать хорошие результаты: 8+8 в 27 матчах в сезоне-2005/06, 10+6 в сезоне-2006/07. В феврале 2007-го Саенко принял участие в разгроме «Баварии» (3:0), поразив ворота Оливера Кана в начале встречи.

Эффективность Саенко приметил главный тренер сборной России Гус Хиддинк. Голландский тренер привлек Ивана к отбору на чемпионат Европы-2008, а затем взял и на финальный турнир. Вингер был единственным русским легионером в бронзовой команде Гуса.

В легендарном матче четвертьфинала Евро-2008 Саенко вышел в старте против Нидерландов (3:1). Хиддинк дал ему персональную задачу — прессинговать и нагружать защитника Джованни ван Бронкхорста, чтобы тот меньше подключался к атакам.

Иван Саенко в матче с Нидерландами на Евро-2008.
Иван Саенко в матче с Нидерландами на Евро-2008.
Александр Федоров, Фото "СЭ"

Богемный в «Спартаке»

Период в «Спартаке» (2008-2010) запомнился травмами и скандалами. За два с половиной сезона в Москве Саенко провел 39 матчей за красно-белых, много времени тратя на восстановления от повреждений. Бывший пресс-атташе москвичей Леонид Трахтенберг в «Разговоре по пятницам» рассказал о несерьезном отношении полузащитника к тренировкам:

«Из футболистов, которых повидал в «Спартаке», Саенко — самый профессионально отдыхающий, — говорил «СЭ» Трахтенберг. — Богемный. В раннем возрасте уехал в Германию, вкалывал, как галерный раб. За счет трудолюбия раскрылся, Кану забивал, попал в сборную. Но подписал большой контракт со «Спартаком» — и футбол Ване стал уже неинтересен. Откровенно валял дурака. При любом удобном случае предъявлял удостоверение заслуженного мастера спорта, которое получил за бронзу на Eвро-2008. До поры Карпин терпел его выходки. Когда же на сборе в Эстонии в очередной раз нарушил режим, выгнал. Я не удивился, что Саенко после «Спартака» нигде не заиграл».

В 2011-м руководство «Спартака» расторгло контракт с Саенко. На игрока выходили из «Ростова» и «Хоффенхайма», но Иван отказался от щедрых предложений. У него не было желания переходить в менее статусные клубы, плюс сказалась психологическая усталость от травм.

 
Иван Саенко. От бронзы Евро-2008 и предложения от Клоппа — до потери миллионов и забвения. История Ивана Саенко

Позже в СМИ появилось короткое интервью футболиста, который на вопрос, чем он занимается, ответил: «Трачу честно заработанные деньги». Через девять лет Саенко объяснит, что сказал ту фразу во время совместного фото для личного пользования с незнакомым человеком.

В 2018-м экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко вспомнил встречу с Саенко, сравнив его с бомжом. Тогда Иван стал жертвой мошенников. Полузащитник вложил около 650 миллионов рублей в фирму Escon West Africa. Гендиректором компании был Хорст Хубер, который опубликовал известное видео поездки футболиста в школу «Лос-Анджелес Гэлакси» в Кот-д'Ивуаре.

«Он предлагал бизнес сумасшедший, — говорил Павлюченко в эфире канала «Матч Премьер». — Посмотри в Ютубе, как Саенко прилетает на самолете, как африканцы носят его на руках. Потом его обманули, и все. Я его не так давно видел. Он выглядел как бомж. Не знаю, может, сейчас у него все хорошо».

Роман Павлюченко и Иван Саенко на тренировке «Спартака».
Роман Павлюченко и Иван Саенко (в центре).
Александр Федоров, Фото "СЭ"

Дружба с Киркоровым и обман Кержакова

За пределами футбольного поля Саенко был крайне неоднозначным персонажем. Самая громкая история негативного окраса связана с Александром Кержаковым. В 2011-м бывший нападающий «Зенита» захотел вложиться в завод по переработке нефти в Воронеже, но запуск предприятия откладывался. В результате Кержаков обнаружил, что с его счетов украли 330 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Александр стал жертвой жуликов.

«Общался ли с Саенко после этой истории? Нет, — признавался в интервью sports.ru Кержаков. — Да это жульман. О чем мне с ним общаться? Зачем? Что он скажет? Что этого не было? Я знаю, что он делал. Знаю, что он пытался подкупить мою бывшую жену, чтобы она сказала неправду про меня. Это есть в уголовном деле. Я знаю, как он обманывал других футболистов, но те, к сожалению, не пошли со мной в суд, потому что не хотели огласки».

 
Иван Саенко (справа) и Роман Павлюченко на тренировке &quot;Спартака&quot; в Тарасовке в августе 2008 года. И Иван Саенко (слева) в Африке. «Не так давно его видел. Он выглядел, как бомж». Как Саенко прогорел в Африке

Саенко дружит с певцом Филиппом Киркоровым. Они познакомились после Евро-2008 и практически все время находятся на связи. По словам российского исполнителя, Иван тренировал его ребенка Мартина-Кристина.

В 2020-м экс-хавбек «Спартака» сообщил о совместном бизнесе с художником-модельером Валентином Юдашкиным. В Москве они открыли ресторан «Дом моды». На открытии среди ВИП-гостей были Алла Пугачева и Дмитрий Медведев. Однако отзывы о ресторане наводят на странные мысли. В сентябре 2019-го неизвестный пользователь написал о невыплате сотрудникам зарплаты и антисанитарии на кухне.

Иван Саенко, Филипп Киркоров и Юлия Саенко.
Фото Соцсети

О семейной жизни Саенко известно немного. У него есть супруга Юлия и два сына. Девушка родом из Белоруссии. В 2016-м стала победительницей конкурса «Миссис топ мира». Сейчас Юлия является ведущей Первого канала и телеканала «Россия». В отличие от мужа, она больше стремится к публичности и активно ведет соцсети.

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Гус Хиддинк
Иван Саенко
Юрген Клопп
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