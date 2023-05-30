Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал

Этим летом наша национальная команда играть не будет.

Занятость сборной в июньское окно на матчи национальных команд обсуждалась несколько месяцев. Сначала речь шла о Кубке ЦАФА, где Россия встретилась бы с Узбекистаном, Ираном, Таджикистаном и т.д. Затем — о товарищеской встрече с Камеруном. Но на выходе мы во вторник получили официальное сообщение: следующий сбор пройдет только осенью. Приехали.

Убежден, что нужно было соглашаться на участие в Кубке ЦАФА. Где оставалась еще одна вакансия и вполне мог заявиться еще и Китай. Российская сборная наверняка подтянула бы спонсоров, интерес к турниру оказался бы высоким, с организацией тоже представлялось реальным помочь.

Да, это слабая замена Евро или ЧМ, но так для нас выбор сейчас не стоит. Пора понять, что живем в совершенно новых реалиях, где выход на международную арену очень ограничен. И в таких условиях отказываться от официальных соревнований, скорее всего, со своими флагом и гимном — это провал.

Необходимо снять розовые очки и цепляться за любую возможность подобных выступлений. Обязательно делать шаги вперед, постепенно возвращаться из небытия, показывать всему миру, что со сборной России вполне можно встречаться — ничего плохого в этом нет. Пробивать стену изоляции.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знаю аргументы, что уровень турнира слабый. Мол, видели мы товарняки с Киргизией и Таджикистаном. Давайте, во-первых, не путать контрольные матчи с официальными, где на кону выход из группы, финал и трофей. Это совсем другая степень подготовки, мотивации и самоотдачи. Во-вторых, не стоит переоценивать нынешнюю силу нашей команды. Увы, но сейчас мастерство россиян не так далеко от того же Таджикистана, не говоря об Узбекистане или участнике чемпионата мира-2022 Иране.

У меня совершенно нет уверенности, что Валерий Карпин и Ко взяли бы титул на Кубке ЦАФА. В любом случае футболистам полезно не только вариться в собственном соку внутренних соревнований, но и проводить международные матчи. С теми, кто готов сейчас это делать. И чем больше будет примеров такого взаимодействия, тем легче окажется соглашаться другим. Тому же Камеруну.

В Ташкенте жарко? Этот аргумент вообще трудно воспринимать всерьез. А в Катаре на ЧМ жара не стояла? А другим участникам Кубка ЦАФА — прохладно? Мы вообще-то говорим о профессиональном спорте, где климатические сложности входят в «стоимость билета». В России, например, в зимние месяцы случаются приличные холода. «Ну и?» — как сказал бы Карпин.

Понимаю, что главный тренер сборной всю весну провел в поездах вместе со своим клубом «Ростов», что футболисты устали, но кому сейчас легко? На заводах тоже непросто трудиться. А отпуск в декабре для игроков никто не отменял.

Тренерский штаб сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все мы хотели бы больше отдыхать и меньше работать. Но в жизни желания не всегда совпадают с возможностями. И сейчас надо прикладывать двойные усилия, чтобы переломить негативные тенденции. Всем вместе. И, к слову, во многих интервью футболистов звучало, что они с удовольствием участвовали бы в Кубке ЦАФА.

В хоккее, например, нашли свой путь — провели турне команды «Россия 25». Да, оно своеобразное, но в Красноярске, Туле и Челябинске стоял ажиотаж — все билеты болельщики раскупили. Это какая-то движуха, хоккейная международная жизнь.

В футболе же мы словно ждем у моря погоды — когда там нас допустят до Евро и ЧМ. А от всего остального гордо отказываемся. И ничего своего в качестве альтернативы не придумываем. Это печально.