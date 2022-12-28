«Развивайте свой футбол — ваш Дзюба даже в Турции провалился!» Итальянский журналист — о переходе РФС в Азию

Корреспондент «СЭ» поговорил с известным коллегой с Апеннин Россано Доннини.

Доннини около 50 лет освещает международный футбол. С середины 1970-х он пишет о нем на страницах легендарного журнала Guerin Sportivo. В интервью «СЭ» ветеран итальянской журналистики поделился своим видением возможного перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

— За все время, что вы пишете в Италии про международный футбол, часто ли приходилось сталкиваться с Азиатским континентом?

— Если не ошибаюсь, моя первая заметка в Guerin Sportivo вышла в 1974 году. С тех пор слишком много чего, конечно, изменилось, но если брать интерес в Италии конкретно к азиатскому футболу, то он остается примерно на одном уровне, что и раньше. То есть близок к нулевому!

Каждые четыре года, правда, планово происходит всплеск из-за чемпионата мира: появляется подробное представление всех участников турнира, включая азиатские сборные. Еще про футбол в Азии у нас вспоминают в те моменты, когда туда отправляется кто-то из заслуженных тренеров или бывших звезд — Марчелло Липпи, Фабио Капелло, Фабио Каннаваро... Про победу Японии на Кубке Азии писали, когда ее тренировал Альберто Дзаккерони. Но это единичные и ситуативные эпизоды. Системного же интереса к футболу на этом континенте нет.

Да, еще появлялись одно время многочисленные тексты про экономическое чудо в китайском футболе, но там читателя куда больше интересовали сумасшедшие цифры, чем спортивная составляющая. Тот же Кубок Азии у нас практически не освещается, про азиатскую Лигу чемпионов я нигде не читал, а уж про другие местные турниры — тем более! В Азии знают по именам европейских и южноамериканских звезд, в Европе же почти никто не знает про азиатских игроков, выступающих в местных клубах. О них узнают только тогда, когда они попадают в европейские чемпионаты.

Показательно, что ни Кубок Азии, ни матчи Лиги чемпионов АФК у нас не транслируются. А вот коммерческие турниры из Азии с участием европейских топ-клубов показывают с удовольствием. Богатые страны Азиатского континента охотно тратят деньги на приглашение ведущих европейских клубов на неофициальные турниры и регулярно покупают права на ту же серию А.

Об азиатских игроках узнают только тогда, когда они попадают в европейские чемпионаты. Фото Global Look Press

А вот в Италии посмотреть на отдельные азиатские команды можно разве что во время клубного чемпионата мира, да и то на платных каналах. Вот только сам этот турнир в его нынешнем виде мало кому интересен, плюс еще он проходит в неудачное для Европы время. Практически нулевой интерес к азиатскому футболу — это не только итальянская, а общеевропейская тенденция.

— Что думаете о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК?

— Я не силен в политике, а именно она в данном случае выходит на первый план — так что эту сторону вопроса комментировать не буду. Что касается чисто спортивного аспекта, то мне данный шаг представляется опасным прыжком в неизвестность с риском больше потерять, чем приобрести.

С точки зрения вашего клубного футбола вообще не вижу никаких очевидных плюсов в таком переходе. Если же брать национальную сборную, то гипотетически плюс только один — это участие в чемпионате мира-2026. В восьмерку лучших команд Азии сборная Россия обязана отбираться даже в ее нынешнем состоянии.

Но и тут ведь вопрос: а что будет, если ФИФА в последний момент не допустит вашу команду на ЧМ-2026 по политическим мотивам? Кто вообще сейчас может что-либо гарантировать на три года вперед, когда в мире все меняется чуть ли не каждый месяц?

— Что же в нынешней ситуации делать российскому футболу?

— Состоится ваш переход в Азию или нет, вам в любом случае нужно развивать свой собственный футбол и поднимать интерес к нему внутри страны. И, конечно, надо выводить на более качественный уровень детско-юношеский футбол, потому что очевидно: у вас с ним большие проблемы.

В 90-х годах прошлого века и нулевых годах этого столетия у России случались определенные достижения на европейской арене, были звезды, способные не затеряться и за границей. В последние же лет десять о вашем футболе и сказать нечего...

Сборная России на ЧМ-2018. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А как же чемпионат мира-2018?

— Я не спорю, что его провели в России на топ-уровне: вы умеете достойно организовывать спортивные мероприятия мирового масштаба. Да, ваша сборная дошла до четвертьфинала, но ведь сенсации в итоге все равно не сотворила, не попав в четверку лучших. Не секрет, что на крупных турнирах страны-хозяйки нередко прыгают выше головы, что и произошло со сборной России. Но в остальном-то ваша сборная в прошедшем десятилетии ничего не показала.

В 1990-х годах у вас был самобытный «Спартак» Олега Романцева, который был на виду в Европе. На стыке 1990-х и 2000-х в еврокубках периодически выстреливал «Локомотив» Юрия Семина. В нулевых годах ЦСКА с яркими бразильцами и «Зенит» Дика Адвоката выиграли Кубок УЕФА. А клуб из Петербурга еще и взял Суперкубок Европы. Не говоря уже о том, что сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала Евро-2008!

В 1990-х ваши игроки выступали в ведущих лигах Европы, причем попадали и в топ-клубы. А после Евро-2008 несколько человек уехали в Англию. Ну а что сейчас: Кокорин на Кипре и Черышев в одном из аутсайдеров серии В? Ваш хваленый Дзюба даже в чемпионате Турции умудрился провалиться! Ну да, есть Головин и Миранчук. Только нынешний «Монако» — довольно средний по европейским меркам клуб, который недавно умудрился уступить первое место в группе ЛЕ «Ференцварошу». А Миранчук в «Аталанте» два сезона просидел в запасе.

Один Станислав Черчесов отдувается в Европе за весь российский тренерский цех. Да и то — в чемпионате Венгрии, который вы же сами наверняка считает слабее РПЛ. Состояние дел в российском футболе представляется со стороны, мягко говоря, проблемным. Сомнительно, что сам по себе факт переезда в Азию чем-то поможет вам в плане прогресса. Не лучше ли сосредоточиться на решении футбольных проблем внутри страны? А не прикрываться выходом из УЕФА?