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«Можем набрать новую команду». Играть с Россией отказываются звезды Боснии — и даже экс-игрок «Ростова»

Играть с Россией отказываются звезды Боснии — и даже экс-игрок «Ростова»
Марк Бессонов
Корреспондент
Игрок сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич в «Ростове».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Валерий Карпин в товарищеском матче Киргизия — Россия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Состоится ли матч?

Продолжаются страсти вокруг проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, запланированного на 19 ноября. Несколько недель назад мы рассказывали подробности скандальной истории. Вот краткие тезисы:

  • Сборная Боснии и Герцеговины сообщила о достигнутой договоренности по проведению товарищеского матча с командой России. Он должен пройти 19 ноября на «Газпром Арене».

  • Вскоре против проведения матча публично высказались лидеры сборной —

Пьянич, Джеко, Колашинац и Крунич. По информации боснийской прессы, все они отказались принимать участие в игре с Россией.

  • Против решения Федерации футбола Боснии и Герцеговины выступили и чиновники. Вице-президент федерации Ирфан Дурич назвал плохой идею матча с Россией, а член исполкома Азмир Хусич заявил, что сделает все для того, чтобы игра не состоялась.

  • В УЕФА заявили, что не возражают против проведения матча.

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За проведение матча выступает лидер боснийских сербов, его племянник возглавляет Футбольный союз страны

Сейчас появились новые детали и подробности переговоров. Судя по всему, проведение матча с Россией лоббирует глава Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Желькович. Во всяком случае так считают бывшие футболисты сборной Эрвин Жуканович, Асмир Бегович и Ведад Ибишевич. Последний и вовсе обвиняет Жельковича в том, что он хочет нанести репутационный ущерб не только сборной, но и всей стране, подтолкнув ее к изоляции.

Экс-футболист боснийской национальной команды Анел Хаджич заявил, что Желькович делает все по указке Милорада Додика, которому приходится племянником. Додик — один из самых известных политиков в Боснии и Герцеговине, глава автономного края Республика Сербская, очень доброжелательно настроенный в отношении России. Сейчас Милорад идет на третий срок, а в 20-х числах сентября посещал Москву, где встретился с Владимиром Путиным. На той же встрече он высказался по поводу проведения матча со сборной России:

«Данная игра является довольно специфичной, — приводит слова Додика РИА «Новости». — Я, честно признаюсь, не являюсь болельщиком сборной Боснии и Герцеговины. Но в то же время благодарен футбольному совету Боснии и Герцеговины, что он позволил и создал условия для проведения подобного матча. Я ожидаю, что игра состоится. При этом некоторые игроки из этой части страны могут просто не выйти на поле. Но я считаю, что это прекрасное событие, потому что спорт только укрепляет дружбу. И конечно, если у меня будет возможность, я буду следить за матчем, прежде всего из-за того, что играет Российская Федерация».

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Чуть позже Додик высказался на эту тему еще раз. Политик выразил надежду, что матч будет сыгран, а также заявил, что даже в случае бойкота со стороны футболистов можно будет собрать команду.

«Я рад, что такой матч будет сыгран. Я верю, что матч состоится. На данный момент кажется, что он будет. Посмотрим, для этого еще есть время. Но я не думаю, что эти люди готовы отступить. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов национальной сборной, но можно будет собрать команду, чтобы матч состоялся».

Валерий Карпин в товарищеском матче Киргизия — Россия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин в товарищеском матче Киргизия — Россия.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В Боснии и Герцеговине растет число футболистов, отказывающихся играть с Россией — против даже защитник «Ростова»

Вероятно, если матч все же состоится, сборная Боснии и Герцеговины приедет в урезанном или сильно измененном составе. Точно не сыграет Миралем Пьянич — он снова заявил, что не выйдет на поле в матче с Россией. Против высказался даже работавший с Валерием Карпиным в «Ростове» Деннис Хаджикадунич, отправившийся в аренду в «Мальме»:

«Я всегда выступаю за мир, потому против этого матча. Был шокирован, когда узнал о нем. Играть с Россией — большая ошибка. Я просто не хочу участвовать в этом матче, я туда не отправлюсь».

Тренер словенского «Копера» Денис Халилович, выступавший за «Сатурн», уверен, что сборная Боснии не сыграет с Россией.

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«Знаю об этой ситуации, у меня множество друзей в Боснии, — приводит «РБ Спорт» слова Халиловича. — Пьянич — друг моего двоюродного брата. Этой игры не будет. В сборной Боснии уже извинились за это соглашение о матче с Россией. Они четко сказали, что не будут играть. Виной всему эта ситуация».

В самом Футбольном союзе Боснии об игре с Россией пока не говорят ничего определенного — лишь то, что она согласована с УЕФА, а окончательное решение будет принято 10 октября.

«В отношении этого матча слишком велика негативная реакция со стороны некоторых СМИ и людей, — говорит Вико Желькович. — Каждый имеет право на свое мнение, но это не значит, что остальные должны думать так же. Это всего лишь товарищеский матч».

Футбол
Сборная России по футболу
Деннис Хаджикадунич
УЕФА
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