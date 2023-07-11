«Слова чиновников УЕФА и ФИФА — лицемерие чистой воды». Геркус — о будущем российского футбола на международной арене

Интервью экс-президента «Локомотива» и «Торпедо» Ильи Геркуса.

Коваленко не первый, кто выбрал хороший контракт в ущерб игровому времени

— Вам по душе новый формат Кубка России?

— Да. Много критики? Формат не идеальный, но он же возник из слияния двух кубков в один. И решил задачу популяризации турнира, который зажил новой жизнью. Верхняя сетка хорошая, всем понравилась. Все клубы играют, все при деле.

— Сейчас говорят о том, что нужно и РПЛ реформировать.

— Мне кажется, это напрасная трата времени. У нас приличный чемпионат, понятный и привычный. Изменив его формулу, можно больше потерять, чем приобрести. Работать надо над посещаемостью, маркетингом...

— В одном из интервью вы сказали, что в следующем сезоне гегемония «Зенита» должна быть прервана. Кто из клубов на это способен?

— ЦСКА и «Спартак».

— А «Локомотив»?

— Сомневаюсь, что в нынешних реалиях он сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

— «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой. Здесь для вас все логично?

— Да. Человек хорошо отыграл. Выступление Дзюбы в YouTube? Я вообще не слежу. Слышал, что он со Слуцким делает какое-то шоу, но не смотрел и вряд ли буду. Мне не близок такой жанр.

— Новым генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев. Как относитесь к его кандидатуре?

— Насколько мне известно, Малышев и до назначения на этот пост уже какое-то время был в «Спартаке». Олег мой друг, желаю ему всяческих успехов. Он системный, доскональный и стратегически видящий человек.

Александр Коваленко. Фото Global Look Press

— Коваленко перешел в «Зенит», хотя, как сообщалось, должен был оказаться в «Локомотиве». В итоге появилась информация, что все решила договоренность между «Зенитом» и «Сочи». Верите в какой-то заговор?

— Нет.

— Но ведь подобные истории уже были. Например, с Кузяевым.

— С Кузяевым все было не так. Что касается Коваленко, я не верю в теорию заговора.

— То есть парень выбрал хороший контракт в ущерб игровому времени?

— Он не первый человек, который это делает.

— Источники, близкие к Коваленко, говорят о том, что он хотел играть именно в «Локомотиве» с Пиняевым и Глушенковым.

— Переход в «Зенит» — его решение. И оно не бескорыстное. Вы думаете, игрока административно принудили? Не бывает таких звонков. Это люди придумывают.

— Бразильцев в «Зените» все больше. Кто-то говорит, что это плюс, так как повышает уровень чемпионата. Согласны?

— С этой точки зрения «Зенит» не несет ничего плохого. Лучше ли станет, если его в таком виде не будет? Или если «Зениту» скажут: покупайте меньше бразильцев.

— Тогда начнут приобретать талантливых российских игроков.

— Ну вот заберут у других Тюкавина, Пиняева, Чалова... Хорошо будет, что ли?

— Зарплаты в нашем футболе многим кажутся необоснованными. А вы как думаете?

— Вы помните, когда было иначе?

— Сейчас другие времена.

— Тем не менее наш рынок открыт. И на вход, и на выход. Сколько минут тут продержатся Вендел и Клаудиньо, если им резко понизить зарплату? Их просто снесет! Да всех легионеров смоет за борт РПЛ! В высоких зарплатах нет ничего хорошего, но это единственный способ удержать качественных легионеров. По-другому они здесь играть не будут. Не думаю, что мы дико переплачиваем. Пока это делают только в Саудовской Аравии.

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Назначение Лички — это риск

— Марцела Личку, который недавно возглавил «Динамо», по итогам прошлого сезона все носят на руках...

— Мне кажется, немного торопятся. «Оренбург» играл красиво? Бывало. А бывало, что отлетали и 0:8, и 1:5. Ну, молодцы, одержали дома 14 побед. Но на выезде-то 12 поражений. Это тоже нужно учитывать.

— На ваш взгляд, Личка — не тренер уровня «Динамо»?

— Смотря что считать уровнем «Динамо»... Мое мнение — руководству стоило серьезнее отнестись к поиску тренера. Это важная инвестиция. Ответственный шаг. У «Динамо» нет последовательности в данном вопросе. Клуб пока не может выбрать курс и его придерживаться. Пятый тренер за четыре сезона, если не ошибаюсь.

— Продержится Личка в «Динамо» хотя бы до конца сезона?

— Все зависит от того, какую команду там соберут, как будут к нему относиться. Он ведь никогда не тренировал большие клубы. В РПЛ отработал всего один сезон. Что мы ждем от такого специалиста? Вопрос!

Возможно, все будет хорошо. Но на данный момент это риск — подписать молодого блеснувшего тренера, который показался интересным в специфических обстоятельствах. Не стоит забывать, что «Оренбург» играет довольно далеко, да еще на искусственном поле. Для любой команды это тяжелый выезд. В общем, назначение Лички — большой вызов. В том числе и для самого тренера.

— Контракт с ним автоматически продлевается, если клуб попадает в пятерку. «Динамо» там будет?

— Думаю, да.

— Вы в кепке «Вегаса», который в этом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Являетесь поклонником?

— Мне очень понравился проект «Вегас Голден Найтс», их новый стадион. Продуманный и комфортный. Стильные коммуникации, яркий бренд. Я сходил на пару игр, когда была возможность. Мне зашло. После этого стал за «Вегас» не то чтобы болеть, но посматривать. Много мерча купил, даже свитер.

— Можете представить, что в российском футболе появится клуб, который за семь лет создаст империю?

— Почему нет? Это всех встряхивает. Свежая кровь. «Краснодар» сначала бурно развивался. Сейчас развитие не закончилось — просто в какой-то момент встало на паузу. Мне кажется, они засомневались в себе. Жду от них нового рывка.

Милорад Мажич. Фото РФС

Участвовать в международных соревнованиях лучше, чем вариться в собственном соку

— Чего ждете от Милорада Мажича, который сменил Павла Каманцева на посту главы департамента судейства?

— Нужно оценивать не сезон, а более длительную дистанцию. Судейская реформа началась еще три года назад при Хачатурянце. Результаты неоднозначные. Разве приход Мажича — это что-то новое? У нас уже были иностранцы в судействе. Перейра, Кашшаи, Розетти... Продолжаем подтягивать зарубежных специалистов, которые должны волшебным образом улучшить наше судейство. Сами попробовали — не получается. Ну и вернулись к старому методу. Мне это решение понятно.

— Вас обнадеживают слова чиновников УЕФА и ФИФА, озвученные на конференции РФС?

— На мой взгляд, это лицемерие чистой воды. А может, дипломатия. Или хорошие манеры. Людей пригласили, они приехали. И что должны говорить? Вот и сказали, мол, сильно не переживайте, все наладится.

— После слов чиновников Сергея Карасева пригласили на сборы судей УЕФА.

— Давайте не преувеличивать масштаб события. Это всего лишь сборы. Главный вопрос — будет ли Карасев судить?

— Писали, что наших арбитров хотят возвращать на международные матчи.

— Вряд ли это будут какие-то значимые матчи... Давайте так: жесткая политическая позиция в отношении нашей страны остается неизменной. Надеяться, что вдруг в одном месте сломается и попрет дружба, нет абсолютно никаких оснований. Я бы не стал заниматься самообманом. Считаю, мы теряем время. Пропускаем отбор ЧМ-2026, если осенью не стартуем в Азии, — вот это обидно. Да, могли бы в финальную часть не пустить, но в отборе бы поиграли с турнирной перспективой.

Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второе: азиатские кубки. Некоторые их недооценивают, говорят, что это чушь полная. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает хоть и бывших, но популярных футболистов и тренеров. Конкуренция там повысится. Уже начинаешь отличать саудовские клубы. Почему бы с ними и не сыграть? Есть неплохие команды и в Корее. Почему к этому презрительно относятся?

Участвовать в международных соревнованиях лучше, чем вариться в собственном соку. Рано или поздно это начнет приедаться. И захочется какой-нибудь Медиалиги.

Вопрос возвращения будет зависеть от политической обстановки. Куда она двинется... На сегодняшний день европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты большой дальности. Ладно, если бы были какие-то другие проблемы, а то военные. Вот будет жеребьевка: попадется английский, польский или чешский клуб — и что дальше? Скажем — мы едем к вам? Ну как вы себе это представляете?

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