«Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык». Интервью Ондуа перед матчем с Россией

Полузащитник сборной Камеруна и «Серветта» готовится к игре в Петровском парке.

Полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа как никто другой обрадовался тому, что Россия и Камерун проведут товарищеский матч в Москве. Футболист с детских лет жил в нашей стране, занимался в школе «Локомотива», потом перешел в ЦСКА, где в Кубке России заменял Головина, а также имеет опыт выступления в РПЛ за «Анжи». По случаю приезда «Львов» на «ВТБ Арену» Ондуа дал интервью «СЭ» о своих партнерах по сборной, увлечениях, а также рассказал о том, какую песню исполнял перед игроками «Серветта».

Если забью России, не буду праздновать

— Ты редко бываешь в нашей стране. Что-то успеешь посетить в Москве? Бар, театр, цирк?

— Я буду в расположении сборной, все будет зависеть от расписания, оно уж очень плотное.

— Кто больше русский: Это'О или Нгамале из «Динамо»?

— Сложно выбирать кого-то из них, потому что, исходя из нашего общения, обоим Россия очень понравилась.

Гаэль Ондуа и Эрик Шупо-Мотинг. Фото Global Look Press

— Мы видели твое видео с Шупо-Мотингом, на котором форвард «Баварии» говорит по-русски. Как так получилось?

— Шупо как-то рассказывал, что у него были и есть русские друзья. Иногда он спрашивает, как лучше звучит то или иное слово по-русски. Видно, что у него очень хорошее произношение. Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык.

— Кто из сборной лучше всего говорит по-русски?

— Наш координатор, начальник сборной Камеруна Бенуа Ангбва (выступал в 2006-2013 годах за «Крылья Советов», «Сатурн», «Анжи» и «Ростов». — Прим. «СЭ») очень хорошо говорит по-русски.

— Камерун — страна львов. Кто из вас главный лев?

— Думаю, что все львы! Равно как и в российской сборной. Все футболисты защищают цвета национальной команды, поэтому не могу выделить кого-то одного.

— Заготовил празднование на случай, если забьешь?

— Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение!

Гаэль Ондуа. Фото Getty Images

В «Серветте» пел «Седую ночь»!

— Ты говорил, что твой рекорд по пробегу за матч — 16 километров. Готов поучаствовать в марафоне?

— Только если каком-нибудь благотворительном.

— Тебе дарили разные подарки, например флаг, тапочки. Какой был самым необычным или забавным?

— Самый необычный подарок — игровая футболка сборной России по хоккею.

— Ты очень любишь петь. Можешь ли назвать топ-3 из российских?

— Очень сложный вопрос. В последнее время слушаю L'One, у него вышел новый альбом, есть песни «Лев» и «Я готов ко всему». Слушаю и Юрия Шатунова! Особенно песню «Детство» и «Седую ночь». Еще слушаю Игоря Талькова и его «Чистые пруды». Очень нравится!

— Что пел в «Серветте» на первом командном ужине?

— «Седую ночь»!

— Ходил ли хоть раз в караоке в России?

— Один раз, но это было очень давно...

— Ты занимаешься фортепиано. Чувствуешь себя иногда в душе Рахманиновым, Бахом или Моцартом?

— Нет, конечно, это великие творцы. Я играю для себя, для расслабления.

— Любимая русская сказка?

— Мне нравятся сказки Александра Сергеевича Пушкина. Особенно запомнилась поэма «Руслан и Людмила». Очень интересно!