Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Статьи
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

15 ноября, 15:45

После матча сборной России многие жаловались на газон. Что произошло с полем на «Газпром Арене»?

С газоном «Газпром Арены» во время матча Россия — Перу возникли проблемы из-за обильного полива
Роман Кольцов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Как оказалось, переборщили с поливом.
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

Состояние полей стало одной из самых обсуждаемых тем за последние две недели: сначала вопиющий случай в Самаре, потом критика газона на «Газпром Арене» после товарищеского матча между сборными России и Перу (1:1) 12 ноября. Его критиковали многие, в том числе тренеры Мануэль Баррето и Валерий Карпин, а также капитан нашей команды Александр Головин. Так что же произошло? Соответствовало ли покрытие стандартам? И почему ничего общего с ситуацией на самарской «Солидарность Арене» нет — «СЭ» рассказывает о главном.

Все показатели до и после приезда национальной команды были в норме

Первое, что нужно учитывать, — за последние два месяца на «Газпром Арене» прошло очень много мероприятий помимо футбола: различные концерты, форум и даже Олимпиада народов мира. Во время них поле всегда выкатывалось наружу. Иногда в планы вмешивалась погода, ведь любой выкат газона в дождь и холод замедляет его восстановление, плюс любые массовые культурные или коммерческие мероприятия так или иначе влияют на объем инсоляции травяного покрова. В их отсутствие такие процедуры производятся регулярно, а выкат поля для попадания естественных солнечных лучей проходит только в благоприятных погодных условиях.

Сборная России сыграла вничью с&nbsp;Перу (1:1) в&nbsp;товарищеском матче 12&nbsp;ноября.Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы

Важно отметить: поле было «уставшее» уже после игр «Зенита» с «Локомотивом» (2:0) 1 ноября и «Динамо» (1:3) 5 ноября. Однако за почти две недели агрономы в Петербурге привели его в хорошие кондиции. Об этом свидетельствуют показатели датчиков, фотографии которых появились в нашем распоряжении.

На первом фото — показатели прибора, который измеряет плотность дерна. Значение по стандарту от 60 до 120, здесь — 91.

Фото «СЭ»

На следующих снимках — показатели датчика, измеряющего сцепление, в разных местах поля. Значение по стандарту от 2 до 4,5. Здесь — от 2,28 до 4,23.

Фото «СЭ»

На последних фото — показатели датчика, который измеряет влажность. Значение по стандарту от 13 до 17. Здесь все показатели также в норме.

Фото «СЭ»

Такие замеры производятся практически каждый день. До открытой тренировки сборной России 11 ноября и после матча поле находилось не то что в удовлетворительном состоянии, а в хорошем.

Газон «Газпром Арены» во время матча Россия — Перу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что случилось перед игрой

Как выяснил «СЭ», после приезда в Петербург представители сборной России попросили полив газона по своим стандартам — на 9 минут. Им предложили тайминг в 2-3 раза меньше — как обычно это делается на «Газпром Арене», но пожелания от команды и протокол сборной нарушать не стали. Это подтвердили наши источники.

Плюс, учитывая закрытую крышу и определенные климатические особенности, поле не успело должным образом высохнуть — лишняя влага из почвы не вышла, а команда появилась на тренировке практически сразу. Затем на нем еще и провели репетицию предматчевого шоу, не сделав никакой паузы. В том числе по этим причинам визуально по ТВ-картинке газон был далеко не идеальным. Зрители видели, как во время игры куски мокрой грязи вылетают практически после каждого удара по мячу, однако это не дерн и не куски поля. Потому что даже перед матчем и после него производились замеры: показатели были в нормативных значениях.

По словам источника «СЭ», петербургские агрономы все время находились на связи со штабом сборной. Никаких жалоб в личных разговорах от них не поступало. Конечно, можно понять и футболистов, когда из-за обильного полива верхний слой стал чрезмерно влажным, очевидно, это создает дискомфорт. Но обе команды находились в равных условиях.

До домашнего матча «Зенита» с «Рубином» чуть больше двух недель. К этому времени поле на «Газпром Арене» будет в хорошем состоянии не только по качеству, но и визуально.


81

  • Valery Petrukhin

    Позор российского футбола "отличился" в очередной раз, в этот раз по-своему.

    16.11.2025

  • bruno conti

    откуда и чего будет хорошего - 10 лет строили - за 10 лет города возводят - 50 трямов отсосали из бюджета - это по 1,5 миллиона на каждого пенсионера в россии - делайте выводы сами - великий город на неве

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Причина тА же валеру сливают.

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Тут всякие поливать любют.... Не ссыт:лю е на раныы, я тоже ссатьть люблю. Вот, помню, Костя Бесков с Валерией Леонтьеваой вмесме

    16.11.2025

  • hometaoleg

    В ,,луже,, пусть играют.

    16.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Представители сборной России попросили залить поле водой. Им перечить не стали, и залили. Но футбола на болоте не получилось. Не день сборной был. А если серьезно… Что за дебилы в сборной работают??? Краша закрыта. Испарения нет. Парниковый эффект. Предположу Луис, лысый настоял на этом. Он везде лезет со своими познаниями…

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Вот В а вам.За ВАР ваш. За слезы мои. За недопитое. Я ещё не так могу :) мстить за ФУТБОЛ.

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    мЫ С МОЕЁЙ СКОШКОЮ ЕЩЁ НЕ ТО СДЕЛАЕМ, ВОТ. бо/г ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ. зВИЗДЕЦ ВАШЕМУ КОММЕРЧЕСКОМУ. я ПОЙДУ, И НАРЕЖЕСЬ, КАК В СЕШЬ ДЕВЕШЕК....

    15.11.2025

  • см1955

    Если агроном непричем, давайте расстреляем председателя. Кто то же должен ответить по всей строгости ..

    15.11.2025

  • плохокот

    В первом тайме по браку в передачах (скачет мяч) возникла мысль о качестве газона. Но уже в середине первого и во втором наши на левом фланге наладили игру в пас. Значит не в поле дело. Зато на него легко все свалить...

    15.11.2025

  • плохокот

    В любом деле никогда не надо слушать идиотов Но авторы явно, что то не догаваривают Полив такого эффекта не даст В Питере поле с крышей, но другие стадионы страны нет. И если матч идет под дождем, то хорошее поле в гавно не превратится .

    15.11.2025

  • bvp

    И кочки на поле были от полива? Сказочники питерские. Обосрались - найдите мужество признаться. А приборы свои лоховские выкиньте.

    15.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    На сей час что окажется виноватым?

    15.11.2025

  • Evgeny Shel

    «Газпром-Арена» принадлежит Санкт-Петербургу, находится в аренде у ФК "Зенит", и за спонсорство носит название «Газпром-Арена».

    15.11.2025

  • RobertH

    Если уж на Газпром - арене плохое поле, то где тогда хорошее? А перелив поля касался только игроков Валериной команды? Перуанцы играли на более сухом поле?

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да, а еще выступления Президента и наших Национальных Мудрецов, а именно А.Г.Дугина и Д.А.Медведева.

    15.11.2025

  • Комсомолец 70-х

    Ещё на мяч квадратный жаловались

    15.11.2025

  • Комсомолец 70-х

    Форумы

    15.11.2025

  • GibsonLesPaul

    Но смотри не забывай, Тонкой струйкой поливай!

    15.11.2025

  • GibsonLesPaul

    Плохому танцору...

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Ну и скажите спасибо тем представителям сборной, которые попросили дополнительного полива. У них ведь есть имена и фамилии?

    15.11.2025

  • Arty18

    Интересно, как у нас в Сочи будет. Помню на лиге нация Германия играла, ребята остановились возле бровки и стали подорожник рассматривать.

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    Путин при чем? НУЖНО СПРАШИВАТЬ С ВАС, СЛУЖАЩИХ У ГАЗПРОМОВСКИХ ПАПИКОВ, ЗАМЕНИТЕЛЯМИ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ. дюковщина имеет социальную базу из быдла( Красс и Субулька), из присосавшихся ( хоть чутка ) к кормушке ( самый яркий пример Ю.Ю.) И ТЕБЯ, БОЯЩЕГОСЯ ХОТЬ РАЗ ГРЕБАНУТЬ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ...ДЕШЕВКА:face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

    15.11.2025

  • PollMoscow

    Что за жалкий лепет оправданья?

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    да я знаю, мне его красс за два бычка сдал

    15.11.2025

  • Smash.

    Не волнует! Технарь 0-3. Это подтвердят самые строгие и справедливые оценщики полей, болелы Зенита.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    "Газпром Арена" слишком хороша, чтобы играть на ней в футбол. На "Газпром Арене" нужно проводить мероприятия Государственного масштаба.

    15.11.2025

  • Abellardo

    Это один из Вадиков, а он действительно ТВАРЬ.

    15.11.2025

  • Sergey Sparker

    От огорода польза должна быть. А какая польза, окромя вреда, от распил арены?

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Причем рыдать они начали еще до начала матча

    15.11.2025

  • Sergey Sparker

    Почему не пишите правду?! Ведь уже давно известно что главный враг распил арены бакланы!!! Это они, проклятые, затоптали и выклевали траву на этой прекрасной арене.

    15.11.2025

  • youareuseless

    Газон помешал вратарю-дырке

    15.11.2025

  • lenin.vowa2018

    в казане плов готовят.

    15.11.2025

  • Секир-башка

    Сколько денег вбухали в эту арену, а толку ни хрена нет.

    15.11.2025

  • Millwall82

    откуда инфа о самарском стадионе? На нем попилили, примерно в такую же цену как и на "Крестовском", все это нац.проекты это отдельный вид коррупции. Но на Зените выгодно показать хейт. На Сочи, Сочи!!! Попилили порядка 40 млрд $. Это 50 стадионов Зенита. Нахрена? Зачем? Стоит спросить у таких как ротен и путин)

    15.11.2025

  • бэтмен

    Если умеешь играть в футбол, то и на этом поле можешь сыграть нормально. Знали бы вы на каких полях играют в других городах России обычные люди.

    15.11.2025

  • Гена Самарцев

    В Казане тоже вечно фигня со стадионом

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    полностью согласен. ВШЕЮ РУКОВОДСТВО РФС!

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    а ты сравнивай со стоимостью постройки и стоимостью обслуживания.

    15.11.2025

  • garikdubkoff

    С 22 октября по 5 ноября Зенит провёл четыре домашних матча . Два на кубок и два в чемпионате . Какое поле вы хотели после игр в режиме раз в три-четыре дня ? И куда смотрел РФС когда выбирал Петербург в качестве арены на игру с Перу ? Могли бы и расписание занятости арены посмотреть . Но зато у главного тренера есть повод обвинить состояние поля в такой игре . Наверное состояние поля помешало Сафонову взять мяч после дальнего удара . Про выбор состава на игру , тут вообще главный тренер понимает что должны играть сильнейшие ? А Карпин всё эксперементирует , вызывает не понятно кого и зачем .Сафонову практику дать ? И это ещё сборная не играет в отборах . А команды то нет и что дальше будет неизвестно . Выиграют у Чили и опять будут считать сколько там матчей без поражений , без пропущеных мячей и прочую статистику . Пора признать что как тренер сборной Карпин не справляеться . Впрочем как и в клубе .

    15.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Дебилы Морковки виноваты.

    15.11.2025

  • Павел Леонидович

    бакланы сперли, ром

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    чистильщик, который сейчас минусанул Генри; ЧТО ТЫ НЫКАЕШЬСЯ, выползи на люди, а мы посмотрим, тварь ты дрожащая или право имеешь?

    15.11.2025

  • Игорь Сахно

    Есть старая русская поговорка: " На зеркало неча пенять, коли рожа крива". На ЧМ в Японии и Корее наши (единственная из всех сборных) жаловались, что трава слишком длинная...

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    так никто у вас на поводу и не идет, все поняли, что газпром в очередной раз кунул мордой в грязь всю футбольную Россию

    15.11.2025

  • spar001

    это Самара виновата:grin:...

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    успокойся, при последней стадии сифилиса всегда трясет( специально для тебя уточнил в интернете)

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    надо было не позорится своими писульками после игры с Крыльями.

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    тебе дали цитаты с двух сторон. а статейка, газпромозуха, как обычно.

    15.11.2025

  • 36

    "Без меня не унывай, чаще поле поливай!"

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    где все наши субульки и крассы? вы нам рассказывали про плохое поле в Самаре и про то как там у вас украли "очко", или даже "очки" ( ударение потомство ленинградских дворников поставит самостоятельно). где эта Корнелия, которая подписывается буквой Ш ? Корнелия за что ты на меня гавкала? иди сюда и здесь погавкай. ПОЗОРИЩЕ; самая дорогая арена в мире не готова принять посредственный товарняк. ПОЗОРИЩЕ; самое тиражное спортСМИ пишет такую чушь, что бы выгородить свох хозяев-упырей всея российского футбола.:face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантсво. Стадион является собственность Газпрома и ФК Зенит и сборная РФ такие же потребители этого спорт.сооружения, как все другие коллективы.

    15.11.2025

  • Корнелий Ш

    аж трясет

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Фраза "петербургские агрономы" достаточно красноречива. Только автор пропустил слово рукожопые.

    15.11.2025

  • Bache Gabrielsen

    То же, что и с Газпромом. Да и со всем остальным.

    15.11.2025

  • Роман Морковкин

    Понятно. Опять всему виной бакланы. На сей раз те, которые поливали поле.

    15.11.2025

  • Генри Форд

    Питерские ныли по поводу газона в Самаре, а у самих на стадионе - огород.

    15.11.2025

  • Комсомолец 70-х

    За состояние поля есть ответственные люди. Каким боком люди из сборной имеют отношение к уходу за полем???

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Никогда на Роспил-Арене не было нормального футбольного поля. За все время уже раз 7 перестилали газон, и это все из-за недостаточной освещенности травянной поверхности. Тут уже и на злобных невских бакланов не спишешь все ляпы. Ибо все бакланы давно улетели к офшорным островкам.

    15.11.2025

  • Комсомолец 70-х

    Поле - ничто! Форум - всё!!! Обосрать всё - наше всё!

    15.11.2025

  • richardford

    Ещё раз объясняю, стадион Газпром-Арена-это чисто футбольный стадион, построенный к Ч.М. по футболу 2018 в России. Теперь он функционирует только для ф.к. Зенит Санкт-Петербург и сборной России по футболу. Все остальные структуры, стремящиеся заработать денег на этой территории должны быть выдворенны отсюда на веки вечные.

    15.11.2025

  • kot Begemot

    Да гранаты у них не той системы

    15.11.2025

  • Робин из Локсли

    Муська Галеев прибегал. Угрожал заразить Гей Хаус хламидиозом

    15.11.2025

  • AZ

    Бакланы сусликам или кротам опыт передали?)))

    15.11.2025

  • Михаил Лук

    Непрофильные мероприятия проходят не на поле.По крайней мере в Питере

    15.11.2025

  • Топотун

    Ты болотный морлок !

    15.11.2025

  • Топотун

    Наконец вырвался из Гей Хауса?

    15.11.2025

  • Топотун

    Слезы Тима Хачика.

    15.11.2025

  • Топотун

    Проклята китайскими старцами.

    15.11.2025

  • Робин из Локсли

    Поливка здесь совершенно не причём. Это слёзы болельщиков смотревших игру.

    15.11.2025

  • Бахтияр Измайлов

    Противно смотреть как «главная спортивная газета» страны отмазывает Газпром-Арену

    15.11.2025

  • manul75

    как все в этой жизни интересно, по фото видно и проплешены и трава жухлая, и ямки, но воткни в поле прибор с нужными показателями и вуаля! - оказывается верить смоим глазам нельзя, а верить сотрудникам газпрома просто обязаны..

    15.11.2025

  • Гуго Оберштейн

    Что произошло с полем на «Газпром Арене»? ========================= Что-что... Тимофеевка пожухла

    15.11.2025

  • Сказо4ник

    Зима пришла)) и газон прхудился. Ничего удивительного. Мы - северный город северной страны)

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Совсем не о чем писать, "отдел футбола СЭ"?) Нормальное было поле... Проблема совсем не в нём.

    15.11.2025

  • Тучков

    Надо же такой бред придумать - с поливом переборщили! Три дня ломали голову что- бы придумать. А причины те же ,что и в Самаре - куча не профильных мероприятий. Но Газпром арена для холуев из Спорт-экспресс всегда безупречна.

    15.11.2025

  • serZheo

    Из пальца высосал проблему автор. Лишь бы статейку тиснуть...

    15.11.2025

  • Maxim Mamon

    "представители сборной России попросили полив газона по своим стандартам — на 9 минут. Им предложили тайминг в 2-3 раза меньше — как обычно это делается на «Газпром Арене», но пожелания от команды и протокол сборной нарушать не стали" Вывод прост никогда не надо идти на поводу у дегенератов

    15.11.2025

  • Корнелий Ш

    Надо было не слушать никого из сборной по поливу и наплевать на их регламент.

    15.11.2025

  • rustov

    Божественно техничным кривоногим помешало качество поля, иначе они разорвали бы перуанцев в клочья

    15.11.2025

  • Millwall82

    смотря с чем сравнивать, по сравнению с Самарой это "Камп Ноу" и "Уэмбли".

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Футбол
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
    Читайте также
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    Популярное видео
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
    Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»
    «Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили
    Газзаев о поражении сборной: «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!»
    Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
    Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя