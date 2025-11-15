После матча сборной России многие жаловались на газон. Что произошло с полем на «Газпром Арене»? С газоном «Газпром Арены» во время матча Россия — Перу возникли проблемы из-за обильного полива

Как оказалось, переборщили с поливом. Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург) Состояние полей стало одной из самых обсуждаемых тем за последние две недели: сначала вопиющий случай в Самаре, потом критика газона на «Газпром Арене» после товарищеского матча между сборными России и Перу (1:1) 12 ноября. Его критиковали многие, в том числе тренеры Мануэль Баррето и Валерий Карпин, а также капитан нашей команды Александр Головин. Так что же произошло? Соответствовало ли покрытие стандартам? И почему ничего общего с ситуацией на самарской «Солидарность Арене» нет — «СЭ» рассказывает о главном. Все показатели до и после приезда национальной команды были в норме Первое, что нужно учитывать, — за последние два месяца на «Газпром Арене» прошло очень много мероприятий помимо футбола: различные концерты, форум и даже Олимпиада народов мира. Во время них поле всегда выкатывалось наружу. Иногда в планы вмешивалась погода, ведь любой выкат газона в дождь и холод замедляет его восстановление, плюс любые массовые культурные или коммерческие мероприятия так или иначе влияют на объем инсоляции травяного покрова. В их отсутствие такие процедуры производятся регулярно, а выкат поля для попадания естественных солнечных лучей проходит только в благоприятных погодных условиях. Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы Важно отметить: поле было «уставшее» уже после игр «Зенита» с «Локомотивом» (2:0) 1 ноября и «Динамо» (1:3) 5 ноября. Однако за почти две недели агрономы в Петербурге привели его в хорошие кондиции. Об этом свидетельствуют показатели датчиков, фотографии которых появились в нашем распоряжении. На первом фото — показатели прибора, который измеряет плотность дерна. Значение по стандарту от 60 до 120, здесь — 91. Фото «СЭ» На следующих снимках — показатели датчика, измеряющего сцепление, в разных местах поля. Значение по стандарту от 2 до 4,5. Здесь — от 2,28 до 4,23. Фото «СЭ» На последних фото — показатели датчика, который измеряет влажность. Значение по стандарту от 13 до 17. Здесь все показатели также в норме. Фото «СЭ» Такие замеры производятся практически каждый день. До открытой тренировки сборной России 11 ноября и после матча поле находилось не то что в удовлетворительном состоянии, а в хорошем. Газон «Газпром Арены» во время матча Россия — Перу. Фото Александр Федоров, «СЭ» Что случилось перед игрой Как выяснил «СЭ», после приезда в Петербург представители сборной России попросили полив газона по своим стандартам — на 9 минут. Им предложили тайминг в 2-3 раза меньше — как обычно это делается на «Газпром Арене», но пожелания от команды и протокол сборной нарушать не стали. Это подтвердили наши источники. Плюс, учитывая закрытую крышу и определенные климатические особенности, поле не успело должным образом высохнуть — лишняя влага из почвы не вышла, а команда появилась на тренировке практически сразу. Затем на нем еще и провели репетицию предматчевого шоу, не сделав никакой паузы. В том числе по этим причинам визуально по ТВ-картинке газон был далеко не идеальным. Зрители видели, как во время игры куски мокрой грязи вылетают практически после каждого удара по мячу, однако это не дерн и не куски поля. Потому что даже перед матчем и после него производились замеры: показатели были в нормативных значениях. По словам источника «СЭ», петербургские агрономы все время находились на связи со штабом сборной. Никаких жалоб в личных разговорах от них не поступало. Конечно, можно понять и футболистов, когда из-за обильного полива верхний слой стал чрезмерно влажным, очевидно, это создает дискомфорт. Но обе команды находились в равных условиях. До домашнего матча «Зенита» с «Рубином» чуть больше двух недель. К этому времени поле на «Газпром Арене» будет в хорошем состоянии не только по качеству, но и визуально.



Ни кто кроме нас Представители сборной России попросили залить поле водой. Им перечить не стали, и залили. Но футбола на болоте не получилось. Не день сборной был. А если серьезно… Что за дебилы в сборной работают??? Краша закрыта. Испарения нет. Парниковый эффект. Предположу Луис, лысый настоял на этом. Он везде лезет со своими познаниями… 16.11.2025

плохокот В первом тайме по браку в передачах (скачет мяч) возникла мысль о качестве газона. Но уже в середине первого и во втором наши на левом фланге наладили игру в пас. Значит не в поле дело. Зато на него легко все свалить... 15.11.2025

плохокот В любом деле никогда не надо слушать идиотов Но авторы явно, что то не догаваривают Полив такого эффекта не даст В Питере поле с крышей, но другие стадионы страны нет. И если матч идет под дождем, то хорошее поле в гавно не превратится . 15.11.2025

bvp И кочки на поле были от полива? Сказочники питерские. Обосрались - найдите мужество признаться. А приборы свои лоховские выкиньте. 15.11.2025

AнaлoГoвнет На сей час что окажется виноватым? 15.11.2025

Evgeny Shel «Газпром-Арена» принадлежит Санкт-Петербургу, находится в аренде у ФК "Зенит", и за спонсорство носит название «Газпром-Арена». 15.11.2025

RobertH Если уж на Газпром - арене плохое поле, то где тогда хорошее? А перелив поля касался только игроков Валериной команды? Перуанцы играли на более сухом поле? 15.11.2025

Пан Юзеф Да, а еще выступления Президента и наших Национальных Мудрецов, а именно А.Г.Дугина и Д.А.Медведева. 15.11.2025

Игорь Малышев Ну и скажите спасибо тем представителям сборной, которые попросили дополнительного полива. У них ведь есть имена и фамилии? 15.11.2025

Arty18 Интересно, как у нас в Сочи будет. Помню на лиге нация Германия играла, ребята остановились возле бровки и стали подорожник рассматривать. 15.11.2025

PollMoscow Что за жалкий лепет оправданья? 15.11.2025

Smash. Не волнует! Технарь 0-3. Это подтвердят самые строгие и справедливые оценщики полей, болелы Зенита. 15.11.2025

Пан Юзеф "Газпром Арена" слишком хороша, чтобы играть на ней в футбол. На "Газпром Арене" нужно проводить мероприятия Государственного масштаба. 15.11.2025

Sergey Sparker От огорода польза должна быть. А какая польза, окромя вреда, от распил арены? 15.11.2025

Sergey Sparker Почему не пишите правду?! Ведь уже давно известно что главный враг распил арены бакланы!!! Это они, проклятые, затоптали и выклевали траву на этой прекрасной арене. 15.11.2025

Секир-башка Сколько денег вбухали в эту арену, а толку ни хрена нет. 15.11.2025

Millwall82 откуда инфа о самарском стадионе? На нем попилили, примерно в такую же цену как и на "Крестовском", все это нац.проекты это отдельный вид коррупции. Но на Зените выгодно показать хейт. На Сочи, Сочи!!! Попилили порядка 40 млрд $. Это 50 стадионов Зенита. Нахрена? Зачем? Стоит спросить у таких как ротен и путин) 15.11.2025

бэтмен Если умеешь играть в футбол, то и на этом поле можешь сыграть нормально. Знали бы вы на каких полях играют в других городах России обычные люди. 15.11.2025

Гена Самарцев В Казане тоже вечно фигня со стадионом 15.11.2025

А где Субулька? полностью согласен. ВШЕЮ РУКОВОДСТВО РФС! 15.11.2025

А где Субулька? а ты сравнивай со стоимостью постройки и стоимостью обслуживания. 15.11.2025

garikdubkoff С 22 октября по 5 ноября Зенит провёл четыре домашних матча . Два на кубок и два в чемпионате . Какое поле вы хотели после игр в режиме раз в три-четыре дня ? И куда смотрел РФС когда выбирал Петербург в качестве арены на игру с Перу ? Могли бы и расписание занятости арены посмотреть . Но зато у главного тренера есть повод обвинить состояние поля в такой игре . Наверное состояние поля помешало Сафонову взять мяч после дальнего удара . Про выбор состава на игру , тут вообще главный тренер понимает что должны играть сильнейшие ? А Карпин всё эксперементирует , вызывает не понятно кого и зачем .Сафонову практику дать ? И это ещё сборная не играет в отборах . А команды то нет и что дальше будет неизвестно . Выиграют у Чили и опять будут считать сколько там матчей без поражений , без пропущеных мячей и прочую статистику . Пора признать что как тренер сборной Карпин не справляеться . Впрочем как и в клубе . 15.11.2025

Игорь Сахно Есть старая русская поговорка: " На зеркало неча пенять, коли рожа крива". На ЧМ в Японии и Корее наши (единственная из всех сборных) жаловались, что трава слишком длинная... 15.11.2025

spar001 это Самара виновата:grin:... 15.11.2025

А где Субулька? где все наши субульки и крассы? вы нам рассказывали про плохое поле в Самаре и про то как там у вас украли "очко", или даже "очки" ( ударение потомство ленинградских дворников поставит самостоятельно). где эта Корнелия, которая подписывается буквой Ш ? Корнелия за что ты на меня гавкала? иди сюда и здесь погавкай. ПОЗОРИЩЕ; самая дорогая арена в мире не готова принять посредственный товарняк. ПОЗОРИЩЕ; самое тиражное спортСМИ пишет такую чушь, что бы выгородить свох хозяев-упырей всея российского футбола.:face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting: 15.11.2025

Saiga-спринтер Дилетантсво. Стадион является собственность Газпрома и ФК Зенит и сборная РФ такие же потребители этого спорт.сооружения, как все другие коллективы. 15.11.2025

Slim Tallers Фраза "петербургские агрономы" достаточно красноречива. Только автор пропустил слово рукожопые. 15.11.2025

Bache Gabrielsen То же, что и с Газпромом. Да и со всем остальным. 15.11.2025

Роман Морковкин Понятно. Опять всему виной бакланы. На сей раз те, которые поливали поле. 15.11.2025

Генри Форд Питерские ныли по поводу газона в Самаре, а у самих на стадионе - огород. 15.11.2025

Комсомолец 70-х За состояние поля есть ответственные люди. Каким боком люди из сборной имеют отношение к уходу за полем??? 15.11.2025

Saiga-спринтер Никогда на Роспил-Арене не было нормального футбольного поля. За все время уже раз 7 перестилали газон, и это все из-за недостаточной освещенности травянной поверхности. Тут уже и на злобных невских бакланов не спишешь все ляпы. Ибо все бакланы давно улетели к офшорным островкам. 15.11.2025

Комсомолец 70-х Поле - ничто! Форум - всё!!! Обосрать всё - наше всё! 15.11.2025

richardford Ещё раз объясняю, стадион Газпром-Арена-это чисто футбольный стадион, построенный к Ч.М. по футболу 2018 в России. Теперь он функционирует только для ф.к. Зенит Санкт-Петербург и сборной России по футболу. Все остальные структуры, стремящиеся заработать денег на этой территории должны быть выдворенны отсюда на веки вечные. 15.11.2025

Михаил Лук Непрофильные мероприятия проходят не на поле.По крайней мере в Питере 15.11.2025

Бахтияр Измайлов Противно смотреть как «главная спортивная газета» страны отмазывает Газпром-Арену 15.11.2025

manul75 как все в этой жизни интересно, по фото видно и проплешены и трава жухлая, и ямки, но воткни в поле прибор с нужными показателями и вуаля! - оказывается верить смоим глазам нельзя, а верить сотрудникам газпрома просто обязаны.. 15.11.2025

Lars Berger Совсем не о чем писать, "отдел футбола СЭ"?) Нормальное было поле... Проблема совсем не в нём. 15.11.2025

Тучков Надо же такой бред придумать - с поливом переборщили! Три дня ломали голову что- бы придумать. А причины те же ,что и в Самаре - куча не профильных мероприятий. Но Газпром арена для холуев из Спорт-экспресс всегда безупречна. 15.11.2025

Maxim Mamon "представители сборной России попросили полив газона по своим стандартам — на 9 минут. Им предложили тайминг в 2-3 раза меньше — как обычно это делается на «Газпром Арене», но пожелания от команды и протокол сборной нарушать не стали" Вывод прост никогда не надо идти на поводу у дегенератов 15.11.2025

Корнелий Ш Надо было не слушать никого из сборной по поливу и наплевать на их регламент. 15.11.2025

