Митрофанов назвал страны, которые не против возвращения России на международную арену

Оттепель?

После триумфального выступления наших пловцов на чемпионате мира в Будапеште и новости о допуске российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на Олимпиаду-2026 стало появляться все больше разговоров о возвращении футбольной сборной на международную арену. В пятницу, 20 декабря, президент РФС Александр Дюков заявил, что ждет этого уже в 2025 году.

«Что касается нашего неучастия в жеребьевке к чемпионату мира, то для того, чтобы мы там приняли участие, сначала ФИФА и УЕФА должны отменить свои решения. Пока матчи отбора не начались, теоретическая возможность принять участие сохраняется. В индивидуальных видах спорта другой подход, в командных видах спорта — иначе. В следующем году я жду положительных изменений и нашего возвращения. Участие наших спортсменов в мировых первенствах — хороший знак», — приводит слова Дюкова «СЭ».

Кто поддерживает, а кто нет

По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, есть страны, которые поддерживают возвращение России на международную арену.

«Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Генсек подчеркнул, что Германия выступает за.

«Кто еще? Норвегия, Швеция — они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения», — добавил он.

Однако порядка 30% стран все еще выступают против. «Например, Дания», — заключил Митрофанов.

Максим Митрофанов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что Митрофанов говорил до этого

В ноябре Максим Львович заявил, что 60-70% членов ФИФА поддержат возвращение сборной России на международные турниры. Тогда же он говорил о том, что у нашей национальной команды больше шансов попасть на Евро-2028, чем на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Ситуация меняется: количество стран, выступающих против отстранения сборной России, увеличивается. Несмотря на то, что чемпионат Европы будет проходить в Англии и Ирландии, есть шансы попасть», — приводит его слова «РБ Спорт».

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а наши клубы изолированы от еврокубков.

13 декабря состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2026. России в списке стран-участниц не было.