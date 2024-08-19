Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Статьи
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:30

Карпин обратил внимание на лучшего бомбардира датской лиги. Онугха впервые сыграет за сборную России?

Форвард Онугха из Дании вошел в расширенный состав сборной России
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболист «Вайле» Герман Онугха
Герман Онугха.
Фото ФК «Вайле»
Telegram Дзен
Форвард «Вайле» попал в расширенный состав.

До прошлого сезона о российском нападающем Германе Онугхе мало кто говорил, а о вызове в национальную команду ему и мечтать не приходилось. Все изменилось сегодня — нападающий впервые попал в расширенный список Валерия Карпина и, скорее всего, приедет на ближайший сбор команды. Как 28-летнему игроку удалось обратить на себя внимание тренерского штаба сборной?

Лучший бомбардир чемпионата Дании

Онугха на протяжении нескольких лет выступает за рубежом, но успел засветиться в РПЛ. После игры за молодежку и команды системы «Краснодара» форвард дебютировал и за основной состав «быков», а затем отправился в аренду в «Тамбов» — в 13 матчах он забил шесть голов и уехал в «Вайле».

Футболист «Вайле» Герман Онугха
Фото ФК «Вайле»

Там нападающий приглянулся клубу, и датчане воспользовались опцией выкупа игрока у «Краснодара», заплатив летом 2021-го 600 тысяч евро (данные Transfermarkt). Однако, получив права на Онугху, «Вайле» тут же отправил его в аренду в «Крылья», затем в «Рубин», а потом — в израильский «Бней Сахнин». В январе 2023-го Герман вернулся в «Вайле», перезагрузившись после неудачных путешествий. И наконец-то закрепился в команде.

Онугха раскрылся под руководством хорватского тренера Ивана Прелеца, который до переезда в Данию работал в системе загребского «Динамо». Во многом благодаря ему Герман добился такого прогресса, что стал лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне-2023/24, настреляв 15 голов в 31 матче.

Арсен Захарян, Александр Головин, Александр Кокорин. Все россияне за рубежом: Захарян, Головин, Кокорин и еще два десятка легионеров

Конечно, датская лига не является топовой по европейским меркам и даже не входит в десятку (13-е место в рейтинге УЕФА). Но котируется выше, чем греческая, австрийская или швейцарская. А в Лиге чемпионов прошлого сезона здорово выступил местный гранд «Копенгаген», который вышел в плей-офф со второго места из группы с «МЮ», «Баварией» и «Галатасараем». Так что бомбардирские достижения Онугхи точно не стоит принижать.

Кроме того, Герман выступает за скромный клуб, который считается аутсайдером. Проще говоря, со скрипом борется за выживание. А в таких условиях забивать много и часто — задачка со звездочкой.

Вообще, в высшем датском дивизионе довольно интересная структура. На первом этапе 12 команд играют по круговой системе, а затем распределяются по двум группам. Шесть сильнейших клубов сражаются за титул, а остальная шестерка — за право остаться в элите. В итоге в прошлой кампании «Вайле» занял третье место в «нечемпионской» группе, набрав столько же очков, сколько и «Люнгбю» (36). До вылета команду Онугхи отделили лишь четыре очка.

Футболист Герман Онугха
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Русский Лукаку

Рост Германа — 190 сантиметров, вес — 85 килограммов. По комплекции он похож на похудевшего Ромелу Лукаку. Во время выступлений за «Краснодар» Онугха даже получил прозвище в честь бельгийца — Русский Лукаку.

По манере игры российский нападающий также напоминает более статусного коллегу по амплуа, но у него есть свои сильные стороны. До 11 лет Герман занимался мини-футболом, так что у него нет никаких проблем с техникой, коротким пасом и вовлеченностью в командную игру.

А в остальном Онугха — типичный таргетмен, который грамотно открывается в штрафной и замыкает передачу. Лишь один гол из 15 был забит дальним ударом. При этом Герман — один из самых разносторонних из бомбардиров чемпионата Дании в прошлом сезоне. Его мячи распределились почти поровну в трех разных категориях: удары головой (6), правой ногой (5) и левой (4). По статистике ударов российский игрок на четвертом месте в лиге — 71. А вот по попаданиям в створ он первый — 41.

Данг Ван Лам и&nbsp;стадион &laquo;Ми&nbsp;Динь&raquo;, на&nbsp;котором может сыграть юношеская сборная России. Что известно о будущих соперниках сборной России — Вьетнаме и Таиланде. За одну из команд играет футболист, названный в честь Яшина

Сезон-2024/25 форвард также начал ударно (два гола), чего не скажешь о его команде, которая идет на последнем месте с нулем в графе «Очки» после четырех туров.

Теперь у Германа есть отличная возможность не просто впервые попасть на сбор национальной команды, но и сразу же залететь в старт.

К тому же через год у Онугхи заканчивается контракт с «Вайле», и он вправе надеяться на предложения от более статусных клубов. Не стоит исключать и возвращения в Россию. Быть может, нападающий так здорово проявит себя в ближайших товарищеских матчах, что попадет на радары «Зенита», «Краснодара» или «Спартака». А, как мы знаем, Сергею Семаку как раз нужен габаритный страйкер.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Герман Онугха
6
28
Читайте также
Ален Делон умер в возрасте 88 лет
Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Нагорных: «Локомотив» становится базовым клубом сборной России»
Кечинов — о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Сейчас у нас нет особого выбора, с кем играть»
Карпин объяснил отсутствие Захаряна, Головина и братьев Миранчук в расширенном составе сборной России
Глушенков попал в расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Кавазашвили — о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Те самые страны, которые вопреки указаниям политбюро не отказываются играть»
Семин положительно оценил идею проведения матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что известно о будущих соперниках сборной России — Вьетнаме и Таиланде. За одну из команд играет футболист, названный в честь Яшина