«На матч с Россией раздали африканцам 2000 билетов». Интервью президента камерунской диаспоры в РФ

Луис Гоуенд обещает на встрече мощную поддержку.

На пресс-конференции главного тренера сборной Камеруна Ригобера Сонга и полузащитника команды Гаэля Ондуа практически не было африканских журналистов. Лишь пара человек робко пробралась в конец зала. Однако мало кто знает, что на товарищеском матче против сборной у Камеруна будет значительная поддержка.

Об этом и не только в интервью «СЭ» рассказал Луис Гоуенд — основатель Диаспокам, президент камерунской диаспоры в России , который больше десяти лет живет в нашей стране и прекрасно говорит на русском языке.

— Что для вас значит матч против сборной России?

— Камерун — страна футбола. Это надежда, способ выйти из бедности, разбогатеть. Многие мечтают об этом. У нас даже будет матч болельщиков Камеруна против болельщиков России, как раз в перед основным матчем. После уже пойдем на « ВТБ Арену » ! РФС предложил нам провести такой матч с официальной сборной болельщиков России, и мы согласились. Наша команда состоит из студентов, а также тех, кто давно живет и работает здесь . Любительская встреча !

— Сколько будет болельщиков сборной Камеруна на игре сборных ?

— Наша диаспора уже раздала 2000 билетов! Не сомневаюсь, что фанатов будет много. Мы настроены кричать. Заказали самолетом из Камеруна всякие флаги, майки, браслеты. Нам все это привезли, рассортировав по чемоданам. Ну и как без барабанов! Настоящие, под которые все пляшут в Африке. Мы их используем для выступлений на известных шоу. Завтра, в том числе перед матчем, будут барабанщики, которые разогреют болельщиков.

Фото Global Look Press

— Вы сказали, что доставляли самолетом, как это?

— Есть ребята, которых мы попросили. Они купили все, что нужно, и в чемоданах везли вещи.

— У вас наверняка и специальные костюмы заготовлены!

— Да! Будут национальные костюмы. Но не в таком уж глобальном масштабе. Мы узнали о матче лишь за две недели, поэтому будем пользова ться тем, что есть. Если бы это был официальный чемпионат...

— Знакомы с футболистами сборной?

— Лично нет, потому что уже 10 лет живу в России. У меня даже есть гражданство вашей страны ! Но м ы встретимся с нашей командой. Думаю, будет прекрасная возможность со всеми познакомиться. Кого-то особенно заряжать на игру не планируем. У нас все игроки классные, даже те, которые сидят на скамейке запасных. Девчонки наши всегда пишут, что хотят взять у них автографы , ха-ха!

— Ажиотаж действительно большой!

— Да, но это и было понятно. Мы любим футбол. Камерун же много раз становил ся чемпионом Африки (пять раз. — Прим. «СЭ») . Другие представители континента приедут нас поддержать. Диаспоры из Нигерии, Мадагаскара, Бенина, Эфиопии, Египта, Алжира, Кот-д'Ивуара приедут смотреть матч. У нас будет огромное количество болельщиков. Причем даже из Латинской Америки! Плюс в России тоже есть болельщики Камеруна. Все будет на высшем уровне.

— Можно будет поспорить с российскими болельщиками, кого будет больше.

— Ха-ха! Посмотрим, кого будет больше! Слышал, что всего на матче будет больше 20 тысяч зрителей. Чем больше народу — тем веселее. При любом результате будет праздник.

Гаэль Ондуа. Фото Global Look Press

— Гаэль Ондуа — самый русский камерунец — признается в любви России. Как думаете, вернется ли он играть на родину?

— Все возможно, ничего нельзя исключать. Для нас станет большим событием его возвращение, будем приглашать на наши праздники! Для камерунской диаспоры было бы здорово.

— Видели, как сборную Камеруна встретили в аэропорту?

— Да! Песни, балалайки, русский фольклор!

— Как вам реакция сборной? Кажется, футболисты не совсем поняли, что происходит...

— Россия — страна приветливых и добрых людей. Вы знаете, как встречать гостей. Они не ожидали! Может, камерунцы подумали, что это уловка: хотят подружиться, чтобы мы не играли так агрессивно (смеется).

— На пресс-конференции главный тренер сборной Камеруна сказал, что матч с Россией будет реваншем за 1:6 в далеком 1994 году. Разделяете ли его мнение?

— Историю нельзя просто так оставлять. Я с ним согласен , ха-ха! По большому счету , тогда нам было все равно, потому что уже квалифицировались. Люди не были сильно расстроенными.

— В случае победы Камеруна поедете на Никольскую?

— Масштаб не такой, это четверг, плюс матч довольно поздно закончится. Многим же на работу завтра. Одно могу сказать: будет афтерпати! Ведь для нас это праздник, он будет продолжаться. Если проиграем — выпьем от горя, выиграем — от счастья. В случае ничьи выпьем за дружбу.

Луис Гоуенда. Фото louisgouend.ru

— Что у вас пьют?

— О-о-о, то же самое, что и люди в России: водку и пиво. Последнее , кстати , в Камеруне очень любят.

— А что-то покрепче?

— Куда крепче ха-ха. Ну бывает... самогон.

— Ходите на матчи «Динамо» болеть за нападающего «Динамо» Николя Муми Нгамале?

— Да, конечно! Всегда поддерживаем своих ребят, ходим. Он же носит флаг нашей страны. Это гордость Камеруна!

— Видели множество роликов, как игроки сборной Камеруна разговаривают по-русски. Как вам дается язык?