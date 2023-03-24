Сегодня, 14:00
Чем меньше времени оставалось до конца матча в Тегеране, тем навязчивее в голову лезли строчки Александра Блока. Те самые, что учишь в школе и потом никак не можешь забыть.
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Март, товарищеская игра, вынужденно экспериментальный состав... Все это столько раз случалось и еще столько раз случится. Третья подряд встреча сборной, завершившаяся вничью, первый гол в этих матчах — забитый с пенальти.
Мог ли футбол быть другим после резонансной фразы Валерия Карпина накануне — «кто-то держится за это место что ли?». Не исключено, что мог, но в один клубок уже сплелись: стадионы, на которых выступала национальная команда после санкций, ощущение несерьезности происходящего, слова тренера, словно подчеркивающие наш нынешний статус.
Игроки за свои места, кстати, держались. С точки зрения самоотдачи вопросов ни к кому не возникало. Они появились по другим поводам, и дело не только в качестве футбола.
Что по ходу встречи, что после финального свистка неоднократно звучало — она дала много информации.
Какой? И чем ее отличие от той, что появлялась после спаррингов с Таджикистаном и Узбекистаном?
Сводить выступление только к получению информации странно, мягко говоря. Вот уже несколько месяцев мы пытаемся убедить себя, что вне соревновательного периода задача может быть только одна — натаскивать молодежь. Но так ли это? В каком из матчей мы стали свидетелями подобного? Если иметь в виду не сам факт нахождения человека на поле, а качественный футбол и наличие прогресса.
«У нас молодая команда». Этот тезис принимается на веру как неоспоримый. Но — вовсе нет. Вот возраст состава, который противостоял Ирану:
Сафонов — 24 года,
Караваев — 27,
Литвинов — 21,
Осипенко — 28,
Хлусевич — 22,
Кузяев — 30,
Глебов — 23,
Миранчук — 27,
Захарян — 19,
Зиньковский — 26,
Комличенко — 27.
Этой команде в среднем около 25 лет. Если бы выступали Джикия, Головин, Алексей Миранчук, то получилось бы больше.
«До нашего гола почти все понравилось». К сожалению, никто из журналистов в Тегеране не уточнил — что именно имелось в виду.
По ту сторону экрана все воспринималось иначе. Наш гол стал стечением обстоятельств, сборная не смогла создать до него ни одного опасного момента в атаке, а повторение ростовской схемы с Глебовым в качестве скрытого третьего защитника оказалось плохой идеей — в результате россияне сели в оборону слишком глубоко, лишившись возможности быстро выходить на половину поля соперника и уступив в опорной зоне.
В итоге все сейчас сводится с оптимистичному — с Ираком будет иная игра и другой набор исполнителей, возможен даже довызов новчиков. Но дело в том, что мы-то матч с Ираном воспринимали как нечто в полной мере настоящее — статус, соперник... И то, что увидели, да и услышали, не обнадежило.
Сборная осталась загадочным организмом — в плане задач, состава и качества футбола.
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