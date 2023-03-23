Еще один невнятный матч сборной России. Но игра с Ираном — другой уровень по сравнению с осенними мучениями

1:1, которые можно считать за счастье.

Наконец-то у нас появилась возможность поговорить о сборной России исключительно в контексте футбола. К сожалению, баны, санкции и прочая имеющая мало отношения непосредственно к спорту тематика в последний год была неотделима от нашей национальной команды в инфополе. Но нынешняя пауза на матчи сборных важна для команды Валерия Карпина. Да, осенью были товарняки с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном, но те встречи хочется поскорее выбросить из головы — они больше были похожи на обкатку ближайшего резерва сборной, а не на полноценные игры, по которым можно делать какие-то выводы.

Матч с Ираном, участником чемпионата мира 2022, — совсем другое дело. Карпин незадолго до игры был как никогда конкретен: соперник — одна из лучших, если не лучшая сборная Азии, а для нашей команды встречи с такими соперниками априори важны и полезны. Так что матч на стотысячном тегеранском стадионе «Аземи» под гул вувузел — историческая веха для российской сборной.

Стартовый состав — отражение подхода Карпина. Да, приходится обходиться без лидеров Джикии, Головина и Алексея Миранчука, но в остальном (если не считать пропускающего очередной сбор Зобнина) выбор стартового сочетания плюс-минус угадывался. Из интересного — Руслан Литвинов на месте центрального защитника, находящийся не в лучшей форме Антон Миранчук и дебют за сборную Антона Зиньковского. Ну и не забившему пока ни одного засчитанного судьями гола после возобновления сезона Соболеву тренерский штаб предпочел хорошо знакомого по «Ростову» Комличенко.

Сборная Ирана также выставила весьма боевой состав — Беиранванд на воротах, в поле — Эззатоллахи, Голизаде и, конечно же, главная звезда команды Тареми. Не хватало только Сердара Азмуна, не приехавшего по личным обстоятельствам, которые решили не разглашать. К слову, это был дебютный матч старого-нового тренера иранцев Амира Галенои. Он уже тренировал сборную с 2006-го по 2007-й, а после увольнения Карлуша Кейруша вернулся на пост после перерыва в более чем 15 лет.

То, что сборная России относится к матчу и сопернику со всей серьезностью, стало понятно уже с первых минут. Мы не увидели вялого ватокатания с потерями на третьем-четвертом пасе, как было осенью. Сборная старалась строить атаки от своих ворот низом, комбинировать и практически не пуляла мяч верхом на столба Комличенко.

Вместо этого Матвей Сафонов в стиле Мануэля Нойера раскидывал мячи защитникам и даже опорникам — разок ошибся, но в целом смотрелся очень уверенно. Да и попытка с первых минут взять под контроль гостевую игру с непростым соперником сама по себе похвальна. А уже на 7-й минуте Хлусевич выскочил к чужой штрафной в контратаку после паса на ход — таким образом россияне пытались взламывать оборону соперника весь первый тайм.

Особенно активным был Антон Зиньковский, который не давал покоя защитникам на своем фланге. В середине тайма он исполнил эффектный финт, прокрутив позвонки иранскому опекуну, а на 27-й минуте заработал пенальти, который уверенно реализовал Миранчук.

Иран в первые 20 минут как будто вообще не понимал, как строить атаки, хотя было видно, что соперник точно не вышел отбывать на поле номер. Первое время хозяева выходили в контратаки исключительно за счет каких-то монструозных вбрасываний мяча рукой Беиранвандом — к слову, рекордсмена по дальности броска, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Но после забитого мяча сборная России немного поплыла, а вот Иран нащупал свою игру и бесповоротно прибрал инициативу себе. Тут же стала видна разница в сыгранности — иранцы использовали много заготовок на стандартах, даже при аутах, тогда как у сборной России появлялось все больше проблем при позиционной обороне и начали вылезать индивидуальные ошибки.

Как итог — сразу несколько опасных моментов у ворот Сафонова, которому пришлось даже спасать команду. Тареми на правах лидера и забрасывал мячи за спину, и угрожал воротам сам, но российской сборной удалось отстоять свои ворота до перерыва.

Но мяч все же оказался в сетке почти сразу после возобновления игры. Литвинов в простой ситуации зачем-то наступил на ногу выходящему из штрафной Мохеби. Справедливый пенальти, который реализовал Тареми.

Валерий Карпин. РФС

После этого события в игре стали происходить с меньшей регулярностью. На 55-й минуте незаметный весь первый тайм Захарян вырвался на простор, но из убойной позиции не смог попасть по воротам. Больше моментов в матче сборная России не создала, хотя на отдельных отрезках старалась наладить контроль в центре поля. Выходило с переменным успехом — особенно запомнились очень странные передачи у своей штрафной, которые приводили к обрезам. Однажды после такого привоза ворота даже остались пустыми, а в другом эпизоде Миранчук почти из центра поля отдал пас в сторону углового флажка и привез угловой.

Иран же, чуть сбавив темп, в концовке снова начал остервенело наседать и за матч нанес аж 21 удар (да и вообще чудом не забил в концовке) — такая статистика точно не идет в плюс сборной России.

Во втором тайме вылезли уже привычные для нашей команды «болячки» — обрезы, статика в розыгрыше мяча, полное отсутствие остроты у чужих ворот.

Матч закончился со счетом 1:1, и этот результат для нашей команды можно считать удачей. Да, российская сборная смотрелась слабее Ирана, много ошибалась и, можно сказать, даже отскочила. Но все же нужно делать скидку на то, что Карпин представляет нам новую команду, в которой не налажены связи и которая собирается в оптимальном составе куда реже, чем того хотелось бы. Тем не менее по сравнению с осенними мытарствами во встрече с Ираном мы увидели хотя бы проблески интересного футбола.

Тренерский штаб сделал всего три замены (первую — лишь на 68-й минуте), так что 26 марта, в матче с Ираком, мы наверняка увидим другое сочетание игроков. Тогда и будем делать выводы. А пока ждем первый домашний матч сборной России с ноября 2021-го.