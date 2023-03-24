«Думаю, нормально себя показали...» Что говорили футболисты сборной России после ничьей с Ираном

Зиньковский, Соболев и Сафонов на связи из Тегерана.

Сборная России вернулась к товарищеским играм — и в первом матче в 2023 году сыграла вничью с Ираном (1:1). После окончания встречи футболисты рассказали, как это было. «СЭ» записал главные слова.

Антон Зиньковский: «В первом тайме немного тупил»

— Ничья, 1:1. Какой результат для сборной России — положительный или отрицательный?

— Думаю, положительный. Иран — хорошая сборная. Тяжелый матч был. 1:1 — нормальный результат. Но, конечно, всегда хочется выигрывать.

— Иран — участник чемпионата мира. На фоне этой сборной не затерялись?

— Вам виднее, не могу объективно оценить, потому что был на поле. Думаю, нормально себя показали... Старались играть от себя. Что-то получалось, что-то нет. Три дня тренировались, не сказать, что это много. Привыкали еще. Старались сделать какие-то вещи, о которых нам рассказывал тренерский штаб.

— Расскажи про заработанный на тебе пенальти. Что там произошло?

— Ничего, я просто прокинул мяч, игрок зацепил ногу.

— Ты предугадывал этот момент?

— Нет, я даже не видел соперника. Просто прокинул себе мяч и почувствовал удар по ноге.

— «Точка» железная?

— Да, получается.

— А что скажешь по пенальти в наши ворота?

— Не видел.

— Повлиял ли как-то перелет?

— Мы, футболисты, постоянно куда-то летаем, уже привыкли. «Ростов» с «Краснодаром» на поезде постоянно ездят, тоже тяжело.

— Счастливы, что удалось собраться сборной и сыграть товарищеский матч?

— Конечно. Я первый раз сыграл, дебютировал.

— Сложно было переключиться с требований «Спартака» на требования Карпина?

— Чуть-чуть требования отличаются, но есть схожие моменты. В первом тайме тупил немного, но нормально.

— Ты сразу после матча, сказал, что устал. Сейчас полегче?

— Полегче. Это была отмазка, чтоб интервью не давать (улыбается). Просто в матче было тяжело первые тридцать минут, до первого гола. Во втором тайме было уже попроще.

— Тяжело было, потому что Иран заставлял много работать?

— Дышится здесь по-другому как-то. Может, горы. Это не отмазка, просто чуть-чуть по-другому. Вот и все.

— Запах травы освежающий.

— Вообще красота! Мы когда приехали вечера на поле — прям супер, очень хороший газон. У нас сейчас таких вообще нет. Может, где-то в Питере или Краснодаре.

Александр Соболев: «До гола была неплохая игра, потом чуть-чуть подсели»

— Первый матч в 2023 году, сборная забила первый гол в третьем матче. Как ощущения?

— Могу сказать, что до нашего гола была неплохая игра. Но потом чуть-чуть подсели.

— Ничья — хороший результат?

— Могли и на победу рассчитывать. У Захаряна там был хороший момент. Не могу сказать, был ли пенальти в наши ворота. Со стороны показалось, что нет.

— Как выглядела сборная России против команда-участницы чемпионата мира?

— Считаю, более чем достойно. Однако есть моменты, в которых мы можем и должны играть лучше.

— Ты готов провести весь матч с Ираком?

— Я-то готов. Решение за тренером — поставит или нет, а я всегда готов.

— Как тебе атмосфера?

— Наверное, тысяч 15 зрителей было. Хорошая атмосфера.

Матвей Сафонов: «Очень много претензий к себе по матчу»

— Как по мне, была очень интересная игра. Очень сильный соперник. Лично я ожидал, что будет такой накал, такой уровень игры. Мое мнение, что мы не показали все, что могли показать. Мы сыграли не свой самый лучший матч, есть, к чему стремится. Мы должны побеждать.

— Как тебе атмосфера?

— Атмосфера классная! Хоть это и болельщики в основном соперника, все равно они создавали отличную атмосферу. Чувствовался задор соперника, что трибуны их подгоняли. Это дополнительные эмоции для нас и лично для меня.

— Есть претензии к себе по сегодняшнему матчу?

— Очень много. По мне, очень много потерь. Плюс от вратаря зависит темп игры. Думаю, что много ошибался с тем, что где-то спешил, где-то медлил. Над этом нужно работать.