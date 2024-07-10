Золотой гол Понедельника, украденная кепка Яшина и премия в 200 долларов. Как мы выиграли Евро-1960

10 июля 1960 года в Париже сборная СССР стала чемпионом Европы.

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Для молодых читателей объясним — турнир тогда назывался Кубок Европы и проходил по олимпийской системе. Участников было всего 17 (трудно поверить, но Англия, ФРГ, Италия, Голландия, Бельгия, Швеция и еще семь стран бойкотировали соревнования под предлогом загруженности футболистов на клубном уровне), поэтому начинались матчи сразу с 1/8 финала.

Там, как и в 1/4, команды сражались дома и на выезде, а финальная пулька проходила во Франции, где четверка сильнейших и разыграла первый континентальный трофей.

В 1/8 финала сборная СССР, которую тренировал Гавриил Качалин, дважды (в Москве 3:1, в Будапеште 1:0) победила Венгрию и вышла на Испанию. Соперник по политическим мотивам отказался от приезда в Советский Союз и был дисквалифицирован. Таким образом, наши автоматически получили место в полуфинале, где им досталась Чехословакия. Во второй паре сошлись Франция и Югославия. По ходу матча хозяева вели 3:1 и 4:2, но все равно уступили с хоккейным счетом 4:5.

В финале сборная СССР обыграла Югославию (2:1). Фото архив «СЭ»

Кепка

А в другом полуфинале, который состоялся в Марселе, наши выиграли легко — 3:0. Забили торпедовец Валентин Иванов (дважды) и форвард ростовского СКА Виктор Понедельник. Самое интересное случилось после финального свистка. Вот как об этой истории в интервью «СЭ» рассказывал участник матча, нападающий «Локомотива» Валентин Бубукин:

— Футболисты — люди суеверные. У Яшина была знаменитая кепка, которая не только служила по прямому назначению, но и была чем-то вроде талисмана. Лева берег ее как зеницу ока. Когда же в Марселе прозвучал финальный свисток, толпа болельщиков высыпала на поле: руки нам пожимали, обнимали, поздравляли. Кто-то в суматохе кепку Левы и увел под шумок.

— Лев Иванович расстроился?

— Еще как! Тут же попросил французов, чтобы по стадиону объявили: тому, кто вернет кепку, Яшин готов подарить свой вратарский свитер. Подошел полицейский, клятвенно пообещал Леве хоть из-под земли эту кепку достать и вручить перед финальным матчем — уже в Париже. Мы не очень верили в благоприятный исход, но тот сдержал слово!

— Удивительно.

— Счастливое возвращение кепки благотворно подействовало на всю команду, добавило нам настроения перед решающим матчем с югославами. Лева своего благодетеля тоже не обманул — подарил полицейскому вратарский свитер. После игры, разумеется. Видимо, на свитеры яшинские суеверия не распространялись.

Лев Яшин с Кубком Европы. Фото AFP

Финал

Год спустя в интервью «СЭ» полузащитник киевского «Динамо» Юрий Войнов финальную битву с Югославией в Париже на «Парк де Пренс» вспоминал так:

— Поначалу публика вела себя как-то вяло. Поддерживать югославов, обидчиков французской сборной, людям на трибунах вроде бы не с руки. Но и болеть за советскую команду тоже было непросто: в первом тайме нас долго не отпускало волнение, и югославы имели заметное преимущество. К перерыву они вели — 1:0.

— Как удалось переломить ход игры?

— За счет нашего традиционного козыря — лучшей физической готовности. Плюс, конечно, волевые качества у нас оказались повыше. Мы очень разозлились сами на себя, завелись — и югославы, по-моему, этого не ожидали. А когда после удара Бубукина метров с тридцати вратарь не удержал скользкий мяч, и Метревели добил его в сетку, картина игры резко изменилась, и стадион стал уже откровенно болеть за нашу сборную.

— Виктор Понедельник рассказывал, что вы тоже напрямую причастны к случившемуся за семь минут до истечения добавленного времени...

— Ну, «напрямую» — это все-таки перебор. Но в какой-то степени мне действительно посчастливилось поучаствовать в золотом голе. Яшин выбросил мяч далеко в поле, я подхватил, обыграл Матуша и отправил в прорыв по левому флангу Месхи. Тот в своей привычной манере накрутил двух защитников и верхом прострелил в район 11-метровой отметки, куда параллельным курсом мчался Понедельник. Высокий прыжок, удар головой — и 2:1!

— Что творилось после матча?

— Мы радовались как дети. А сколько клятвенных обещаний выслушали от наших чиновников... Правда, все, что в итоге получили за победу в Париже, — по 200 долларов, которые по возвращении домой с нас почему-то были высчитаны. Но, поверьте, на это никто не обратил внимания. Мы ведь играли не ради денег.

Футболисты сборной СССР возвращаются домой с трофеем. Фото Федор Алексеев, архив «СЭ»

Понедельник

Ну а сам автор одного из главных голов в истории советского футбола финал описывал так:

— Меня персонально Миладинович держал. Потом на банкете синяки ему показал: «Ну ты и бьешь!» Он брючину поднимает — то же самое: «И ты бьешь...» Передача справа, Галич наносит удар, рикошет от Нетто — гол. Первый тайм — 0:1 проигрываем. Андрей Петрович Старостин в перерыве уникальную речь выдал — когда, мол, шанс представится имя золотыми буквами в историю вписать? Югославы поплыли, соберитесь! Действительно, смотрим — тех судороги стали схватывать... Бубукин метров с тридцати ка-а-ак дал — вратарь мокрый мяч не удержал, Метревели добил. 1:1. Счастливые мчим к центру, а югославы еле бредут, головы опустили.

— А дальше дополнительное время.

— 113-я минута, Яшин метров на пятьдесят мяч выкидывает. Широкая атака. Войнов пасует Месхи, тот защитника обводит, навешивает... В Тбилиси такие прострелы Калоев замыкал, а тут мне выпало. И никуда я прицелиться не успел, лишь бы, думаю, попасть в ворота. Падаю, на меня наши наваливаются, понимаю — гол! Смотрим — югославы лицом в грязи лежат, рыдают, никто не поднимается. Потом, когда время закончилось, с поля уходить не хотели, секундомер рассматривали.

Чествование победителей в Лужниках. Фото архив «СЭ»

— Что было после финального свистка?

— Немного шампанского в гостинице и бессонная ночь. Есть не могли, спать не могли. Пошли бродить по ночному Парижу. В бистро заходили — пивка попить. После оглушительного стадиона и всего, что произошло, внезапно наступившая тишина показалась еще более оглушающей. Только к утру стали понемногу приходить в себя. А вечером 11 июля был официальный прием в ресторане на Эйфелевой башне. Там нам вручили золотые медали. На банкете среди почетных гостей оказался хозяин «Реала» Сантьяго Бернабеу. Тот самый, чье имя теперь носит стадион в Мадриде. Бернабеу готов был тут же купить половину нашей команды — Яшина, Иванова, Нетто, Метревели, Понедельника... Но мы уходили от этих разговоров, прекрасно понимая их полную безысходность.

— Как вас встречали в Москве?

— Прямо с аэродрома повезли в Лужники, где игрался какой-то матч. В перерыве прошли круг почета. Фотография, на которой Нетто несет по лужниковской дорожке Кубок Европы, а за капитаном гуськом шагаем все мы, стала хрестоматийной в наших футбольных изданиях.