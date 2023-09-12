Ворота из кирпичей, забытый ЧМ и «Добро пожаловать!» на стадионе. Как живет Катар перед матчем с Россией

Репортаж «СЭ» из Дохи.

Сборная Катара — второй соперник России за полтора года из числа участников ЧМ-2022. И если брать не уровень (в этом плане Иран явно сильнее), а инфраструктуру, то катарцам равных точно нет. Команда Валерия Карпина приехала в страну, которая не просто играла — она принимала турнир.

Кстати, сам Карпин был здесь в качестве футболиста, когда ни о каком чемпионате мира даже не мечтали — в 1996 году сборная России приезжала в Доху и без проблем разобралась с местной командой (5:2) в товарищеском матче. Карпин провел на поле 59 минут, а единственное, что запомнил из того выезда, — это страшная жара. Которая теперь, впрочем, неактуальна — на стадионе работают мощные кондиционеры.

«Единственное, что помню из того матча, — было очень жарко, — признался Валерий Георгиевич на предыгровой пресс-конференции. — Очень-очень жарко! Мозг так закипел, что ничего больше не помню».

Если бегло изучить, что представляет Катар сейчас, то есть несколько популярных пунктов: отсутствие налогов, нулевая преступность, суровость законов и строгость наказания за их невыполнение. Отдельный тезис — якобы запрет на шорты выше колена. Хотя на самом деле никакого запрета нет — по крайней мере, к туристам в Катаре относятся очень понимающе. Особенно в 40-градусную жару, когда на улице кажется, что ты в хаммаме. Безусловно, в стране действует свод определенных правил, которые необходимо соблюдать. Но, уверяю, они практически ничем не отличаются от привычных норм. Как говорят местные жители: Катар дает тебе возможность хорошо жить — нужно лишь оставаться человеком.

Фото «СЭ»

И кажется, это работает — в частности, катарцы очень гордятся отсутствием преступности как явления. Если оставишь паспорт в лобби отеля (как по невнимательности сделал я) — тебе вернут его через 20 минут со словами: «Не стоило беспокоиться — он мог пролежать на стойке хоть весь день, никто бы к нему не прикоснулся». Таксисты тоже уверяют — в Дохе нет ни одного опасного района, куда бы не хотелось заезжать. А магазины в торговых центрах на ночь просто не закрываются. Их прикрывают, но больше для вида.

А что с футболом? Конечно, чемпионат мира оставил роскошное наследие в виде нескольких стадионов. Например, «Аль-Джануб», на котором сыграет сборная России, стал местом притяжения местных любителей спорта. Люди бегают вокруг стадиона, занимаются на тренажерах и рубятся на футбольной площадке, где вместо ворот — пара кирпичей.

Фото «СЭ»

Легендарный стадион из контейнеров под названием «974» обещали разобрать после завершения турнира. Но этого не случилось — из арены вынули отдельные блоки, но само сооружение стоит. Кстати, контейнер с надписью «Добро пожаловать!» на кириллице никуда не делся.

Фото «СЭ»

Хотя глобально о ЧМ-2022 в Катаре, конечно, уже почти ничего не напоминает. Да, как только местные слышат о прошедшем турнире, сразу говорят: «Вау! Как же было круто!» Но на этом все. Катар уже переключился на новые события. А какие-либо баннеры, которые бы свидетельствовали о прошедшем чемпионате мира, на улицах почти не встречаются. Символичный пример: в наши дни маскот турнира чаще служит лишь заграждением для строительных работ.

Фото «СЭ»

Зато вся Доха увешана анонсами. Больше всего плакатов посвящено международной выставке «Экспо-2023», которая пройдет в столице Катара. Реклама повсюду: в метро, на улицах и вдоль магистралей. Самый популярный слоган: «Весь мир снова встретится в Дохе». Очевидно, что шаг за шагом Катар стремится показать свою открытость благодаря массовым событиям: сначала чемпионат мира, затем «Экспо», а впереди еще Кубок Азии-2024 и Азиатские игры-2030.

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

На фоне таких масштабных событий, разумеется, товарищеский матч со сборной России остается в тени. Никакого предматчевого ажиотажа в Катаре нет. Но главное, что игру посетят российские болельщики, которые увидят сборную вживую. Впервые за полгода.

На «Аль-Джанубе» ожидают около тысячи россиян. Именно они примут экзамен у команды Валерия Карпина, которая готовилась к матчу с Катаром целую неделю и через несколько часов покажет, в каком состоянии находится прямо сейчас.