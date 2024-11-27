Говорят, что матчи с Брунеем и Ливией вредны для сборных России. Откуда в нас столько снобизма?

Настоящие профессионалы должны качественно выполнять свою работу при любых обстоятельствах.

Состоявшиеся в последние пару недель товарищеские матчи футбольных и баскетбольных сборных России вызвали у некоторых наших болельщиков и специалистов невероятный приступ нытья. Напомню, футболисты победили Бруней (11:0) и Сирию (4:0), а баскетболисты — Тунис (81:73 ОТ) и Ливию (108:60). По мнению хейтеров, эти поединки, несмотря на их положительные результаты, покрыли славных отечественных спортсменов невероятным позором из-за недостаточного уровня соперников и их низкого рейтинга. Дескать, лучше было сгонять контрольный поединок «со сборной Ваганьковского кладбища», чем унижать себя противостояниями со «спортивными карликами». Нечто похожее мы слышали и после Игр БРИКС в Казани.

Насколько корректна такая точка зрения и не пора ли прекратить сокрушаться по прежним временам, которые в обозримом будущем не вернуть?

Цивилизационный разворот

Давайте по-честному: значительная доля снобизма по отношению к азиатским и африканским соперникам вызвана вовсе не их спортивными навыками, а общим высокомерием к странам, которые не принадлежат к западной цивилизации. Это чисто психологический момент. Десятилетиями и даже столетиями мы привыкли смотреть на Европу и Америку снизу вверх как на «старших братьев» и переняли от «крутых парней» пренебрежение к остальному миру, якобы недостаточно культурному и экономически отсталому. Можно спорить, насколько такой подход объективен в данный момент. Но странно ждать, что старые времена вот-вот вернутся, Запад поймет, что без России ему никак, и в спорте все закрутится по-прежнему. Наша страна совершила крутой цивилизационный разворот, и это требует пересмотра старых догм.

«Крутые парни» теперь объявили нас заклятыми врагами, и это отношение в ближайшие годы не точно изменится. В такой ситуации продолжать считать народы, которые готовы с нами нормально общаться, «дикими» и «неразвитыми», недостойными равноправных отношений, просто преступно. Снобизм вообще низкое качество, даже в исполнении действительно великих. А в игровых командных видах спорта к таковым мы сейчас можем причислить себя только в редких случаях — и футбол с баскетболом к ним явно не относятся. К началу 2022 года в мировую элиту в олимпийских видах можно было включить разве что наши сборные в мужском хоккее, мужском волейболе и женском гандболе. А каков их нынешний уровень, после двух с половиной лет под санкциями, остается только гадать.

Да и это не важно. Ведь профессионализм в любой сфере жизни предполагает, что ты должен выполнять свою работу с полной самоотдачей, независимо от того, для кого она предназначена. Если клиент не является звездой, олигархом или большим начальником, а простым смертным — это не повод, чтобы вести себя с ним как с «лохом». Например, 18 ноября один из наших самых известных футбольных арбитров Сергей Иванов отсудил в Ростове-на-Дону матч студенческой суперлиги имени Игоря Гамулы, а через четыре дня обслуживал игру чемпионата Саудовской Аравии с участием «Аль-Насра» — команды Криштиану Роналду. И при этом рефери не говорил, что игроки-студенты — не его уровень. Сотрудничество с Национальной студенческой лигой не повредило репутации Иванова и не снизило его профессиональный уровень, скорее наоборот.

Тамерлан Мусаев и Алексей Батраков в матче Россия — Бруней. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Иллюзии о собственном величии

В традициях спорта — уважение к любому сопернику, независимо от его статуса и результатов. Один из самых ярких моментов в олимпийской истории: когда на зимних Играх-1998 победитель классической лыжной гонки на 10 км норвежец Бьорн Дэли почти час ждал финиша кенийского лыжника Филипа Бойта. Не для того, чтобы посмеяться над неумелым африканцем, занявший последнее, 92-е место, а чтобы поздравить его с завершением дистанции и поблагодарить за соперничество. На всех современных беговых марафонах элитная группа в формате масс-старта начинает забеги на той же дистанции, что любители. И не считает это помехой или унижением.

Да, в единоборствах поединок соперников разного класса может привести к тяжелым травмам и увечьям. Но в остальных видах спорта таких проблем нет. Если ты считаешь себя на голову выше конкурента — не вороти нос, а просто докажи превосходство результатом. В конце концов, в том же футболе в недавнем прошлом мы практически каждый отборочный цикл играли с командами вроде Сан-Марино, Андорры или Лихтенштейна (и далеко не всегда одерживали над ними легкие победы). И никого это совершенно не ломало, хотя не сказать, что эти коллективы принципиально лучше Брунея. Да, соперничество с сильными соперниками дает возможность быстрее прогрессировать самому. Однако в нынешней ситуации выбор другой — либо играть с теми, с кем есть возможность, преодолевая в первую очередь самих себя (в том числе гордыню), либо «сидеть на троне» и тешиться иллюзиями о собственном величии.

В 1923 году, когда наша страна тоже находилась в дипломатической блокаде со стороны Запада, футбольная сборная РСФСР отправилась в турне по Финляндии, проведя там семь товарищеских матчей — со сборной Рабочего Спортивного Союза и местными любительскими клубами. Семь победных поединков закончились с общим счетом 70:3 и вряд ли много дали нашим футболистам в плане повышения спортивного мастерства. С того момента до 1952 года, почти 20 лет, наша сборная не выступала под эгидой ФИФА и спарринговалась только с советскими клубами и неофициальными иностранными сборными. Такие встречи были важны в политическом, но не в спортивном плане. И это все не помешало команде СССР в 1956-м выиграть Олимпиаду, а в 1960-м — чемпионат Европы.