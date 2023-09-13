«Кто может уезжать — уезжайте». Что не так с призывом главного тренера сборной России

Обозреватель «СЭ» спорит с Валерием Карпиным.

На пресс-конференции после ничьей с Катаром главный тренер сборной России показал приличные способности в математике.

— Вы не хотите дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хотя бы малейшая возможность? — задали вопрос Валерию Георгиевичу.

— Я уже давал его 586 тысяч раз. И что? Кто может уехать — уезжайте! Еще раз говорю, — ответил Карпин.

— Тогда наша лига станет еще слабее.

— Зато те, кто будут там, станут сильнее. И сборная будет сильнее. Как Хорватия, например, — подытожил Карпин.

586 тысяч раз — не больше, но и не меньше. Станут сильнее — и сборная тоже. Вроде не поспоришь. Если бы не «но» — причем совсем не одно.

Последний на сегодня нетоварищеский матч наша национальная команда провела 14 ноября 2021-го против той самой Хорватии. Потом пауза почти в год, затем, с сентября 2022-го — сплошные «товары». Да, это сборная огромной великой страны. Да, это во все времена команда номер один. Но! Не решающая уже почти два года НИ-КА-КИХ турнирных задач.

И интерес к футболу в огромной великой стране поддерживается как раз матчами РПЛ и Кубка России. Можно долго спорить, насколько успешно, но представьте, что этих турниров не стало и остались бы только бесконечные контрольные встречи сборной. Ну и? Стагнация и падение на такую глубину, откуда выбираться, боюсь, десятилетиями.

Ладно бы еще мы бились с Бразилией, Аргентиной или Уругваем. Такие игры во все времена были вещью в себе, победа над подобными соперниками даже в товарищеском матче — вклад в свою футбольную историю. Но давайте вспомним с кем спарринговала Россия: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, олимпийский Египет (дважды — это вообще непонятная история, из-за которой на сбор пригласили почти 50 футболистов), Катар. Понятно, что РФС договаривался с теми, с кем это в принципе реально в нынешних условиях. И вины Карпина в этом нет. Однако говорить на таком фоне о массовом отъезде в ущерб национальным соревнованиям... Ну такое себе...

Можно ведь посмотреть на ситуацию под другим углом зрения. Массового спроса на наших игроков сейчас нет не то что в топ-5 европейских лиг, но даже в чемпионатах второго ряда — португальском, нидерландском, турецком, греческом. Искусственное стремление за рубеж в таких условиях — лишь бы уехать абы куда, а какой там уровень и как там сложится карьера, побоку — способно и обескровить РПЛ, и сборную. Если люди на Западе зачахнут.

И как раз наоборот: постепенный приток талантливых россиян в клубы премьер-лиги вкупе с опытными футболистами способны и поднять уровень РПЛ, и дать путевки самым-самым в серьезные зарубежные чемпионаты. И, в конечном счете, поднять класс сборной.

Карпин привел в пример Хорватию. Но, убежден, дело не в том, что костяк там составляют легионеры как в таковом. А в том, что система подготовки футболистов в маленькой балканской стране работает так, что на ее воспитанников есть устойчивый спрос не просто в серьезных лигах, а в топ-клубах. Именно поэтому объединяясь в один коллектив, Модрич и Ко берут награды на двух ЧМ подряд. А не потому, что просто выступают за границей.

В 90-х наша национальная команда также комплектовалась преимущественно людьми из испанской примеры — как сам Карпин, итальянской серии А, английской премьер-лиги, немецкой бундеслиги, французского первенства. Результат (а он в спорте, как известно, главное) — провалы в финальных турнирах ЧМ-1994 и Евро-1996. Остальные крупнейшие форумы десятилетия — мимо.

В то же время бронза Евро-2008 добыта с участием одного легионера — Ивана Саенко («Нюрнберг»), четвертьфинал ЧМ-2018 достигнут с двумя в заявке — Денисом Черышевым («Вильярреал») и Владимиром Габуловым («Брюгге»), вратарем, который не выходил на поле ни разу. Так точно «сборная станет сильнее»? И точно всем подряд надо бездумно уезжать при первой возможности? Весьма спорно. Всему свое время.

И это я еще не говорю о том, насколько этично главному тренеру сборной России призывать футболистов уезжать из России. Может, лучше обыгрывать Катар, чем после неубедительной ничьи с ним раздавать советы? Или других способов сделать нашу сборную сильнее, по мнению Валерия Георгиевича, не существует?