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Сборная России

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Наконец-то сборная России играет с желанием. Спасение с Катаром это доказало

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
12 сентября. Россия сыграла вничью с Катаром (1:1). В атаке Федор Чалов.
Фото Михаил Шапаев / РФС
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Есть проблемы с качеством, но не с мотивацией.
Товарищеские матчи.
12 сент, 18:15. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Катар
1:1
Россия

За последние полтора года к сборной России накопилось немало претензий, но большинство уместилось в три пункта. Футболистам регулярно прилетало за отсутствие желания. Тренерам — за некачественную игру. Но главное — матчи национальной команды было просто тяжело смотреть.

Контраргументы тоже звучали справедливо: у людей нет турнирной цели — как в этих условиях сохранить максимальный настрой? У Валерия Карпина вообще очень специфическая задача: все ждут результата, но состав каждый раз экспериментальный и с прицелом на будущее, что подразумевает в том числе возрастное ограничение (не вызываются все, кто старше 30), которое точно влияет на качество.

12&nbsp;сентября. Россия сыграла вничью с&nbsp;Катаром (1:1). Георгий Джикия в&nbsp;единоборстве. Невнятный матч России в Катаре. Команда Карпина чередовала отличные отрезки с провальными

Обе точки зрения можно принять. Но пересечение все-таки существует: окей, если нынешняя задача — показать, что сборная все еще в деле, то зрителю в такие моменты как минимум необходимо ощутить, что он не зря потратил свое время. А как максимум — получить удовольствие от футбола.

И, стоит признать, ситуация улучшается.

Что мы увидели в Дохе? Качественное начало от наших — с высоким прессингом, владением (в пиковый момент команда Карпина контролировала мяч под 70 процентов времени), классной связкой Головина с Чаловым. А еще с серией моментов, которые нужно было доводить до гола. Правда, у ворот Сафонова тоже становилось горячо. Например, еще до мяча у хозяев возник чистый выход один на один.

Зафиксировали, как Карпин протестировал разные варианты на каждом участке поля. В атаке — с забегавшим за спины защитникам Чаловым, а также с габаритным Соболевым, который нагружал катарцев силовой работой. На флангах обороны — с Волковым с Макарчуком, вышедшими в старте, и доигрывавшими Скопинцевым и Хлусевичем. Увидели в деле Баринова и Глебова, привычно опускавшихся в оборону и разгонявших атаки, снова зарождавшихся через короткий пас. Перечислять все игровые сочетания можно очень долго — в Дохе время на поле получили все.

Но главное впечатление — сборная снова действует с желанием. Естественно, по качеству остаются большие вопросы, главный из которых — чем занималась команда на отрезке с 20-й минуты до 70-й?

Валерий Карпин во&nbsp;время матча Катар&nbsp;&mdash; Россия (1:1). «Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита»! Кто может — уезжайте из РПЛ». Откровенный Карпин

Ведь начало и концовка действительно похожи на то, что хочется видеть от футболистов с поправкой на нынешний статус сборной. Чтобы почувствовать разницу, вспомните спарринги с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном и сравните со свежей реакцией на пропущенный гол в Катаре.

Другие скорости и перехват инициативы, давление, навал и отличный удар Солдатенко — да, 1:1 с со слабейшим участником чемпионата мира не то чтобы результат мечты. Но то, с каким отношением он теперь достигается (а мы все предъявляли Карпину в первую очередь за мотивацию коллектива), — уже локальная победа и прогресс.

Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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