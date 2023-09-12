Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев — о товарищеском матче с Катаром (1:1).

— Главный вывод по этому матчу?

— Хорошо, что сборная России наконец-то провела такой официальный матч. Видно, что нашей команде не хватает спаррингов. Все-таки мы встречались с участником чемпионата мира. Пусть сборная Катара, откровенно говоря, средний соперник, но даже такая встреча даст пищу для размышлений. Это во-первых. А во-вторых, я уже не раз говорил, что тренерскому штабу сборной России пора уже стабилизировать состав. Не нужны эксперименты и большая ротация футболистов. Это же все влияет на качество игры и результат.

— Было бы зазорно проиграть сборной Катара?

— Конечно, хорошо, что смогли уйти от поражения в концовке встречи. Но комментировать игру сборной мне, честно говоря, сложно. Не хочется обсуждать отдельные моменты. Удивило, как, например, в одном из эпизодов игрок хозяев вышел один на один с нашим голкипером. Однако не буду вдаваться сейчас в подробности, так как постоянная ротация состава не может привести к стабильности. Да, тренеры хотят просмотреть всех потенциальных кандидатов в национальную сборную. Однако, считаю, пора бы определиться с костяком и постоянно давать игровое время только определенным футболистам. Ведь сколько людей за последнее время прошло через сборную... В таких условиях очень сложно добиваться положительного результата, показывать качественный футбол.

— Что понравилось в игре нашей команды?

— Опять же сложно сказать... Матч получился довольно равным, футбол среднего уровня. Дебют встречи остался за россиянами, однако впоследствии чуть острее атаковали хозяева. Я бы сегодня воздержался от каких-то комплиментов в адрес нашей команды.

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— Головин сильно выделялся на фоне остальных?

— Да, вот тут был виден высокий уровень его мастерства. Он не разочаровал. Сначала действовал слева, потом сместился в центр. Был достаточно полезен. Вот к нему особых вопросов нет. Но без стабильного состава и ему сложно показать свой максимум. Надо уже прийти к какому-то общему знаменателю! Понравился ли мне кто-то из новичков? Нет, трудно кого-то оценить на фоне такого соперника. Это не тот индикатор. Могу выделить только Головина.

— Можем ли мы занести эту ничью себе в актив?

— Нет. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план. А что тогда важно? Надо побеждать в товарищеских матчах. А как иначе, если у нас нет возможности принимать участие в отборочном цикле? Такие команды, как Катар, мы должны обыгрывать. Поймите, рано или поздно изоляция закончится. Россия вернется в международный футбол. Мы должны быть к этому готовы. А когда каждый раз меняешь состав на 70-80 процентов, то не получишь боеспособную команду на будущее.

— А вам не показалось по этому матчу, что в России сейчас есть только один игрок европейского уровня — Головин?

— Если говорить конкретно по этой встрече, то я, пожалуй, с вами соглашусь.