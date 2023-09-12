Важные слова главного тренера сборной России после ничьей с Катаром.

Будем разбираться, что произошло после 20-й минуты

— Как оцените итоги матча с Катаром?

— Понравились первые 20 минут. Это то, что хотелось бы видеть от сборной на протяжении хотя бы 70-80 минут. Что произошло дальше — будем разбираться: либо силы покидают нас через 20 минут, либо теряем концентрацию.

— Игроки сказали, что вы поговорили с ними по душам...

— Сказал им всю правду в лицо.

— В чем заключается эта правда?

— Эта информация для футболистов.

— Волков сказал, что физически было очень тяжело.

— Вот вам и ответ, что я сказал футболистам. Волков вам все ответил. Это говорит футболист, играющий в «Краснодаре», который идет на первом месте. Он сказал, что здесь другая интенсивность, нежели в РПЛ. Вот и все. Неужели не понятно?

— Не грустно?

— Грустно. А что делать?

— Работать.

— Работать надо прежде всего в клубах. Футболисты приезжают из клубов сюда и говорят, что даже интенсивность Катара выше, чем у «Зенита».

— Вы с ними согласны?

— На 500 процентов.

— Можете выделить игроков, чьи действия вам понравились?

— Не хочу никого выделять. Понятно, что кто-то понравился больше, кто-то — меньше.

— Сегодня закончился сбор...

— Ребята отработали, пытались хуже или лучше выполнять то, что должны. К сожалению, только 20 минут. Но они показали, что могут так играть.

— Вы видите разницу между Головиным и остальными игроками?

— Конечно. Во всех компонентах. Он выделяется.

Могли претендовать на выход на ЧМ. Два года назад мы были на втором месте!

— На что бы могла претендовать эта сборная, если бы завтра с нас сняли санкции?

— На что претендовать? На выход на чемпионат Европы и мира.

— Мы бы могли сейчас идти в лидерах отборочной группы?

— Был же последний отбор.

— Там был немного другой состав, игроки.

— Какие? Назовите. Не было Миранчука, Осипенко, Дивеева. И что? В каких-то играх [отбора на ЧМ-2022] их тоже не было.

— Эта сборная могла бы выйти из группы?

— Два года назад эта команда была на втором месте. Эта же сборная! Без двух-трех человек.

— Если говорить о том, что игра сборной России — отражение уровня чемпионата, то за последние два года уровень РПЛ упал?

— Для этого даже не надо смотреть матчи сборной. По-моему, об этом сказали уже все. Уровень чемпионата упал.

— В чем причина?

— В отъезде сильных футболистов.

— Вам тяжело находить мотивацию на такие матчи?

— Мне — нет. У меня есть и мотивация, и интерес посмотреть, что футболисты могут или не могут сделать в нынешнем состоянии по разным причинам.

— На товарищеские матчи у сборной есть проблемы с мотивацией?

— Они тоже присутствуют. Это не главная проблема, но она есть. Если бы сегодня был официальный матч, мы бы не заменили Джикию, например.

— Что нужно сделать вам как тренеру, чтобы игроки бились за сборную?

— Они бились. Если бы они не бились, они бы не сравняли счет. Неудовлетворительный результат? Хорошо. И?

— Что вам делать как тренеру в такой ситуации?

— Мотивировать игроков, если надо. Продолжать с ними работать.

— Есть же другие игроки, которых не надо мотивировать.

— Назовите их. Вы всегда спрашиваете: «Зачем вызвали этого футболиста?» Но не называете, кого я должен был вызвать вместо. Сергеев? В следующем матче выйдет Сергеев и сыграет так же, как сегодня — Чалов и Соболев. Что вы тогда скажете?

— Можно ли сейчас критиковать сборную, или нужно понимать, что мы работаем на будущее?

— Конечно, можно. А что еще делать?

— Смириться и ждать, что мы смотрим игроков на будущее.

— Мы об этом и так говорим. Какой толк? Мы об этом сказали миллион раз. От того, что я повторю это, что изменится? Сто процентов — нет.

— Вы не хотите дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хотя бы малейшая возможность?

— Я уже давал его 586 тысяч раз. И что? Кто может уехать — уезжайте! Еще раз говорю.

— Тогда наша лига станет еще слабее.

— Зато те, кто будут там, станут сильнее. И сборная будет сильнее. Как Хорватия, например.

Секрет моей молодости? Я курю

— Вы устали за эти десять дней?

— Я за полтора года привык к перелетам. Нормально. От них я не устаю. Если бы надо было ехать еще шесть часов на автобусе в одну сторону, потом восемь — в другую, тогда, наверное, устал бы. Сейчас — вообще кайф: слетали в Египет, всего за два часа доехали до Суэца, а сюда вообще прилетели напрямую в гостиницу. Сказка!

— Как эмоционально переживаете этот месяц? И в сборной, и в «Ростове» дела идут тяжеловато.

— Нормально. Обыкновенно.

— Глебов говорил, что вы стали больше нервничать.

— Естественно. Еще бы я не нервничал!

— Как меньше нервничать? Можете дать совет?

— Я курю, например. Устроит такой ответ?

— В чем секрет вашей молодости?

— Курю!