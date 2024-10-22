Все, кто хочет сыграть со сборной России: Сейшелы, Сьерра-Леоне, ЦАР, Афганистан и не только

Парад заявлений.

Октябрьская пауза сборной России войдет в историю как одна из самых спорных и странных. Команда Карпина осталась без соперника: провести встречу с единственным подобранным оппонентом, Пакистаном, не получилось. В итоге наши парни провели открытую тренировку, посмотрели кино и разъехались по клубам.

Но, кажется, такое больше не повторится. Уже целый ряд стран выразил желание сыграть со сборной России. Собрали полный список.

Хотят многие. Но не сразу

Сообщений о готовности сыграть с Россией очень много. Среди них:

Сьерра-Леоне. «Почему нет? Это один из путей к развитию нашей дружбы. Мы готовы прилететь в Россию, у нас есть поддержка от правительства, наша команда всегда физически готова. Однозначно отвечу — да, мы готовы», — говорила в комментарии для «СЭ» министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма.

Сейшельские Острова. «Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть? Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Если он захочет матч с Россией, то мы будем готовы начать переговоры», — цитировал Sport24 генерального секретаря Федерации футбола Сейшельских Островов Элвиса Четти.

Ангола. «Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно. Мы готовы обсудить этот вопрос с Федерацией футбола Анголы», — сказал государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва в комментарии «СЭ».

Венесуэла. «Мы знаем, как развит спорт и футбол в России. В последнее время РФС и Федерация футбола Венесуэлы находятся на хорошем уровне в плане взаимоотношений. Конечно, было бы очень интересно провести матчи сборных России и Венесуэлы, мы готовы, но нужно только договориться об этом на уровне федераций», — так ТАСС цитировал министра народной власти по делам молодежи Венесуэлы Арнальдо Санчеса.

Гвинея-Бисау. «Это вполне возможно, у нас хорошая команда. О сроках говорить преждевременно, но такой матч вероятен. Мы готовы принять такой матч у себя, но, если совпадут сроки и будет приглашение, мы готовы приехать в Россию для такого матча», — также сообщила в разговоре с ТАСС министр культуры, молодежи и спорта Республики Гвинея-Бисау Мария Консейсао Эвора.

Мадагаскар. «Конечно, можно организовать товарищеский матч между сборными Мадагаскара и России. Считаю это абсолютно возможным, потому что наши страны объединяют исторические связи. Наши отношения с Российской Федерацией начались очень давно», — заявлял «Р-Спорту» директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Афганистан. «Если будет возможность провести товарищеский матч со сборной России, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Российской Федерацией», — сказал глава Департамента физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадулла Васик в разговоре с «Р-Спорт».

Кения. «Матч между сборными России и Кении возможен. Мы готовы поехать в РФ и провести этот матч в марте следующего года. В декабре можем начать переговоры с РФС и готовиться к этой игре», — сказал президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва в беседе со Sport24.

Ирак. «Мы будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году. Если нам поступит такое предложение, то мы к нему открыты. Если всех устроит дата и другие факторы, то конечно», — заявлял министр молодежи и спорта Республики Ирак Ахмед аль?Мубарка «Советскому спорту».

Бахрейн. «Футбол, конечно же, является самым популярным видом спорта в Бахрейне. И нам бы хотелось, чтобы наша сборная провела товарищеский матч с российской командой», — рассказывал ТАСС генеральный директор Главного управления по спорту Королевства Бахрейн Абдурахман Аскар.

Намибия. «Если такая страна, как Россия, пригласит Намибию и скажет, например: «Мы приглашаем вас сыграть в Москве или Санкт-Петербурге, и мы оплатим проживание и питание», то для нас это будет очень интересная перспектива. То есть Намибия может просто оплатить авиабилеты, а Россия оплатит проживание, питание и местный транспорт. Мне кажется, это очень интересно», — поделился с «СЭ» старший специалист Государственного координационного комитета по физической культуре и развитию школьного спорта Намибии Рогерделтры Камбатуку.

Камерун. «Пока неизвестно, есть ли переговоры насчет ответного матча наших сборных. Есть ли свободные даты? Возможно, в июне 2025 года. Обе стороны должны работать в этом направлении», — заявили «СЭ» в пресс-службе сборной.

Бурунди. «Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России. Однако проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», — сказал президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге в интервью Metaratings.

Замбия. «Мы обсуждали возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025-м. Пока точной даты нет. Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша — в Россию. Пока ведем переговоры. Учтите, что мы очень хороши в футболе!» — предостерегал корреспондентов «СЭ» директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу.

ЦАР. «Возможно ли увидеть условный футбольный матч между сборными России и Центральноафриканской Республики? Конечно! Почему нет? Мы бы очень хотели привезти свои команды на игры в Россию. Мы осуждаем решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Россию из соревнований», — цитирует «РБ Спорт» министра по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Доненга Ванзумона.

Белоруссия. «Игра между Россией и Белоруссией возможна! Это даже не обсуждается. Никаких проблем не будет. Теоретически мы готовы сыграть в 2025 году, все зависит от календаря сборной. Нужно, чтобы федерации обсудили это между собой», — сказал «СЭ» министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук.

Индия. «Что касается товарищеского матча между сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением чемпионата Индии по футболу и квалификации к Кубку Азии-2027, которая начнется с марта 2025 года в окно ФИФА. Мы будем очень ждать возможности для проведения матча сборных, основываясь на жеребьевке финального раунда Кубка Азии 2027 года и назначении последующих матчей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Всеиндийской футбольной федерации.

Итого 17 сборных — членов ФИФА — прилично. А еще в конце сентября желание встретиться с командой Карпина в октябрьскую паузу выражал Занзибар — принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Кроме того, все еще сохраняется вероятность матча сборных России и Пакистана.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ну а пока — так

За ноябрь, кажется, можно не переживать. Там уже давно все согласовано — известно, что наши парни 19 ноября сыграют с Сирией в Волгограде. Эту дату уже подтвердил менеджер сирийцев Удачи Фаталлах. Однако отметил, что документы еще не подписаны.

Второй соперник — Бруней, с которым команда Карпина, вероятно, пересечется в Сочи. Ранее факт матча и дату в разговоре с «СЭ» подтвердили в Футбольной ассоциации Брунея: «Мы получили приглашение от РФС сыграть со сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только, чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА».

Страны, выразившие желание провести матч со сборной России