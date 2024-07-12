Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы «СЭ».

Матч Россия — КНДР реален

— В последнее время поступает противоречивая информация по возможным соперникам сборной России: вы говорили, что РФС не ведет переговоров с Замбией, но история об обсуждении на уровне двух посольств существует. Как вы к этому относитесь? — первый вопрос Максиму Митрофанову.

— Мы сами читаем [новости] и задаемся вопросом: Замбия участвует в Кубке африканских наций, сыграет шесть матчей — когда она собирается проводить товарищескую встречу?

Со странами, у которых есть осенние окна, в том числе и с Замбией, мы предлагали обсудить вариант игры. Но ответ от Замбии на наше письмо мы не получили. Никаких переговоров не ведем. Может, они [договариваются] сами с собой? Сложно это комментировать.

Мы открыты к диалогу со всеми странами — если с нами хотят сыграть, это приятно; любую возможность надо использовать, не отказываться.

— А что с вариантами на осень?

— Они есть. В осеннее окно порядка 28 стран в мире свободны, но половина из них играет между собой. Вариант у нас есть, примем часть решений в ближайшее время.

— Женская сборная сыграет с КНДР. Подобные матчи выглядят как какая-то экзотика...

— Соперник на 10-м месте в рейтинге женских сборных мира. Нам надо играть с сильными и разными командами. У нас сильная женская сборная, которая развивается. И один из самых сильных женских чемпионатов. Надо играть! Почему нет? КНДР — достойный соперник.

— Может ли и мужская сборная провести товарищеский матч с КНДР?

— Гипотетически это реально. Но у КНДР сейчас отбор, хотя перерыв на товарищеские матчи у них также есть. Отношения между федерациями укрепляются, при необходимости будем обсуждать и этот вопрос, но пока каких-то детальных переговоров о матче основных команд не ведем.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С высокой долей вероятности сборная России сыграет на выезде

— Велика ли вероятность, что осенний матч сборной состоится именно в России?

— С большой долей вероятности это будет выездной матч. Мы бы хотели провести игры в России, но это не так легко. И количество свободных команд небольшое.

— Возможно ли проведение официальных игр на нейтральных полях? Это же один из аргументов безопасности УЕФА и ФИФА.

— Аргумент о безопасности шел от УЕФА. У них и у ФИФА разные аргументы. И разные позиции. Что касается УЕФА, то они пытаются начать [проведение официальных матчей России] с детско-юношеских команд, в частности со сборной до 17 лет. Но столкнулись с первой сложностью и пока ушли на второй круг. Решение еще не принято.

Мы изначально предлагали нейтральные поля. Потом, как понимаем, на них надавили, и они от этой истории отказались.

— Надавили в каком плане?

— Они приняли решение о полном бане. Изначально же было решение играть на нейтральных полях. Потом неожиданно в течение дня оно поменялось. Было принято новое: отстранить сборную от соревнований.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Видели, что Карпин хочет быть тренером сборной

— Карпин продлил контракт со сборной России. Было сложно договориться?

— У Валерия Георгиевича тяжелейший график. Но он был крайне мотивирован, чтобы остаться. Мы видели, что он хочет и дальше быть тренером сборной, для него это честь — работать с главной командой своей страны. Переговоры прошли очень быстро.

— Возникала ли мысль об альтернативном кандидате, о плане Б?

— План Б всегда есть, но в данной ситуации мы шли не двумя параллельными курсами. Мы были уверены в соглашении с Валерием Карпиным. С самого начала переговоров стало понятно, что ни к какой альтернативе прибегать не придется.

— Какая задача поставлена перед Карпиным?

— Во-первых, наша позиция в рейтинге ФИФА должна расти. Во-вторых, есть задача по подготовке нового формата сборной. Мы не играем [в международных турнирах], но есть футболисты, которые должны привлекаться и развиваться. Есть задача транслировать принципы и идеи в академии. Результатом работы системы подготовки резерва должны стать игроки, которые будут интересны главному тренеру сборной. Все это мы транслируем в клубы, в академии, на разные соревнования. Карпин — один из идеологов развития российского футбола.

— Сейчас в рейтинге УЕФА мы на уровне Кипра. Прорабатывается ли диалог по теме заморозки наших позиций?

— Этот вопрос надо рассматривать, когда будет непосредственно обсуждаться детальное возвращение. Дальше наша позиция будет заключаться в том, чтобы нас восстановили в рейтинге. Мы не по своей воле не участвуем [в международных турнирах]. Когда это решение принимали, нашу позицию не спрашивали. Поэтому это несправедливо по отношению к клубам и игрокам, которые продолжают работать, играть, готовы участвовать в соревнованиях. Мы не пойдем в конкретику, пока нет решения по дате или условиям гипотетического возвращения.

Фото «СЭ»

Обсуждений ужесточения лимита нет

— «Зенит» активно скупает российских игроков. Нет ли в кулуарах РФС обсуждений о возможном ужесточении лимита на легионеров?

— Все бывает в этой жизни. В последние годы сталкиваемся с этим на каждом углу. Но обсуждений у РФС и министерства спорта по этой теме нет.

— А иностранных судей обсуждали с министерством?

— Вы знаете, что у министерства спорта поменялась команда. Какое-то время они занимались внутренними вопросами. С новым министром у нас прекрасные отношения и взаимопонимание. Как только у них дойдут руки до приказа, вопрос будет завершен — пока все в том же бюрократическом положении.

— Возможно ли появление иностранных судей уже в ближайшее время?

— Мне бы хотелось, но не я влияю на приказ. Сам приказ регистрируется в министерстве юстиции год. Само принятие — минимум месяц. Все процедуры делаются не за день.

— Сообщалось, что Елена Илюхина покинет исполком РФС из-за занятости в «Газпроме». Было ли такое обсуждение?

— Не обсуждали. Теоретически у каждого члена исполкома есть право выйти из его состава по собственному желанию.

— Слышали историю с «Краснодаром» и «Зенитом» по поводу Кордобы? Якобы клуб из Санкт-Петербурга договаривался с агентами нападающего без соответствующего разрешения.

— Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал.

— Что конкретно обсуждали с Галицким?

— Он рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги [по покупке Кордобы], и все.

— Писали, что в «Краснодаре» возмущены поведением «Зенита» и планируют обратиться в РФС по поводу этой ситуации.

— Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если «Краснодар» обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации.