Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Статьи
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:15

Матч России с Таиландом под угрозой срыва? На Вьетнам движется смертоносный тайфун

Матч Россия — Таиланд может быть перенесен из-за тайфуна во Вьетнаме
Гоша Чернов
Корреспондент
Матч сборной России и Вьетнама может быть отменен из-за урагана.
Фото Дарья Исаева, «СЭ», Global Look Press
Telegram Дзен
«Яги» уже унес жизни 16 человек.

Матч сборной России против Таиланда может быть отменен из-за мощнейшего тропического циклона, который надвигается на берега Вьетнама, где сейчас находится команда Валерия Карпина. В четверг она сыграла с местной сборной и победила со счетом 3:0, а на субботу там же, в Ханое, запланирована встреча с тайцами. В столице Вьетнама сейчас находится и молодежная команда России, которая тоже проводит там сбор.

Что за циклон

Тайфун «Яги» сформировался в конце августа и достиг пика интенсивности над Южно-Китайским морем 6 сентября. Сейчас он находится в районе китайской провинции Хайнань. Ее метеорологическая служба оценивает силу ветра в эпицентре тайфуна скоростью 245 километров в час. Циклон движется на запад, где находится Ханой. Ожидается, что берегов Вьетнама «Яги» коснется в ночь на 7 сентября.

Схема продвижения тайфуна «Яги».

Власти Хайнаня эвакуировали около 420 тысяч человек. На Филиппинах, где «Яги» свирепствовал еще в начале недели, стихийное бедствие затронуло более двух миллионов человек: по данным местного телеканала GMA, 16 человек погибли, а еще 17 пропали без вести.

Как сейчас обстановка в Ханое

В столице Вьетнама во второй половине дня пятницы было спокойно: молодежная сборная России в 14:00 по московскому времени начала матч против сверстников из Вьетнама, дождя не было.

Однако утром Ханой накрыл шторм, из-за которого в школах и университетах отменили занятия. Кроме того, из-за непогоды тренировка сборной России была перенесена на запасное поле стадиона «Ми Динь».

Есть ли угроза срыва матча

В службе коммуникаций РФС сообщили об отсутствии перестановок в планах сборной России из-за тайфуна. «На данный момент никаких изменений в планах сборной нет», — сказали в Союзе.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «СЭ» предостерег нашу сборную.

«Тайфун перемещается с востока на запад, — сказал Вильфанд. — Завтра в 9 утра по московскому времени он будет севернее Ханоя. 7 сентября — этот день точно не для игры. После прохождения тайфуна все равно будут интенсивные осадки. Поэтому не посоветовал бы играть ни 7, ни 8 сентября. Суббота — наиболее опасный день. Скорость ветра очень большая. Тайфуны тем и опасны, что могут привести к летальному исходу. Уже на Филиппинах были жертвы. Всегда трудно прогнозировать траекторию. В Ханое траектория северная, значит, скорость ветра будет ощущаться сильнее, а это очень опасно!»

Также есть вероятность того, что аэропорт Ханоя будет закрыт в ближайшие дни, поэтому возвращение сборных команд России домой может быть отложено.

Матч России с Таиландом запланирован на 7 сентября. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
Читайте также
Юрий и Инна Жирковы стали родителями в четвертый раз
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
Памфилова рассказала о начале выборов в регионах России
Ротенберг оставил 152 млн на скамейке запасных СКА. Что произошло в КХЛ
Жительница Курской области рассказала о героизме бойцов «Ахмата»
Появились кадры с моментом нападения Теплякова на пенсионерку в Москве
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя