Турниры БРИКС — не фантастика. Молодежная сборная России начала бразильское турне

«СЭ» передает из Сан-Паулу.

Молодежная сборная России под руководством Ивана Шабарова провела первый матч в Бразилии. Наши парни сыграли вничью с клубом «СКА Бразил» (2:2) — отличились Александр Чупаёв и Илья Кирш.

«Ребята сами говорили, что на 20-й минуте задохнулись, но потом немного продышались и стало полегче. Во втором тайме ноги стали подседать, некоторые устали, попросили замены. Запасные добавили свежести, моменты создавали, активно играли в обороне. Не хватило немного качества в завершении», — объяснил Шабаров после игры.

Наша сборная прилетела в Бразилию за день до матча. Смена часовых поясов и погодных условий, высокогорье и повышенная влажность — все это сказалось на функциональном состоянии футболистов.

На первых минутах банда Шабарова буквально смяла хозяев — казалось, все закончится разгромной победой россиян. Высокий прессинг, много подборов и нацеленность на ворота соперника привели к голу на 17-й минуте, хотя топ-моментов было гораздо больше (минимум три).

Александр Чупаёв. Фото РФС

В центре поля хорошо смотрелся полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, который вел игру молодежки. Доставлял проблемы бразильским защитникам и динамовец Александр Чупаёв, реализовавший свой момент.

В середине первого тайма хозяева перехватили инициативу и забили дважды. Казалось, что сборная России начнет бразильское турне с поражения, но в последние 20 минут силы кончились и у соперника. В итоге Илья Кирш смог сравнять счет за несколько минут до окончания встречи.

После матча главный тренер объявил игрокам, что вечерняя тренировка отменяется, но ребята неожиданно попросили провести занятие на поле стадиона — тренерский штаб не возражал. Поэтому уже через 15 минут после финального свистка группа футболистов, не вышедших на поле, проводила полноценное занятие.

График российской молодежи в Бразилии — адский, времени на восстановление нет. В течение четырех дней нужно сыграть четыре матча! Помимо «СКА» нашим ребятам предстоит встретиться с «Сантосом», «Палмейрасом» и «Ред Булл».

«Мы рады, что удалось организовать такой турнир, — говорит президент спортивного направления БРИКС Деванир Кавальканте. — В начале года в Бразилии пройдет женский турнир с участием команды из России. Также мы работаем над турниром в Катаре с участием «Зенита». Надеюсь, что в будущем мы сможем организовывать больше подобных ивентов».

Футболисты молодежной сборной России. Фото РФС

Кстати, болельщики «Динамо» со стажем должны помнить бразильского нападающего Луиса Альберто — он играл за москвичей с 2003 по 2004 год. В данный момент бывший динамовец также входит в спортивный блок БРИКС.

«Детям нужно играть в футбол. Они должны расти и развиваться. Это неправильно, если ребята лишены таких вещей из-за неспортивных причин. Дети ни в чем не виноваты», — сказал Альберто после игры.

Пока ФИФА не может придумать, как допустить юношеские сборные России до международных турниров, молодежная сборная спокойно едет в Бразилию и играет против сверстников из академий ведущих клубов страны.

Российским клубам и сборным тоже необходимо участвовать в международных матчах — и турниры под эгидой БРИКС могут стать возможностью получить такой опыт.