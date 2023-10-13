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Сегодня, 10:30

Турниры БРИКС — не фантастика. Молодежная сборная России начала бразильское турне

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболисты молодежной сборной России.
Фото РФС
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«СЭ» передает из Сан-Паулу.

Молодежная сборная России под руководством Ивана Шабарова провела первый матч в Бразилии. Наши парни сыграли вничью с клубом «СКА Бразил» (2:2) — отличились Александр Чупаёв и Илья Кирш.

«Ребята сами говорили, что на 20-й минуте задохнулись, но потом немного продышались и стало полегче. Во втором тайме ноги стали подседать, некоторые устали, попросили замены. Запасные добавили свежести, моменты создавали, активно играли в обороне. Не хватило немного качества в завершении», — объяснил Шабаров после игры.

Наша сборная прилетела в Бразилию за день до матча. Смена часовых поясов и погодных условий, высокогорье и повышенная влажность — все это сказалось на функциональном состоянии футболистов.

На первых минутах банда Шабарова буквально смяла хозяев — казалось, все закончится разгромной победой россиян. Высокий прессинг, много подборов и нацеленность на ворота соперника привели к голу на 17-й минуте, хотя топ-моментов было гораздо больше (минимум три).

Александр Чупаёв.
Фото РФС

В центре поля хорошо смотрелся полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, который вел игру молодежки. Доставлял проблемы бразильским защитникам и динамовец Александр Чупаёв, реализовавший свой момент.

В середине первого тайма хозяева перехватили инициативу и забили дважды. Казалось, что сборная России начнет бразильское турне с поражения, но в последние 20 минут силы кончились и у соперника. В итоге Илья Кирш смог сравнять счет за несколько минут до окончания встречи.

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После матча главный тренер объявил игрокам, что вечерняя тренировка отменяется, но ребята неожиданно попросили провести занятие на поле стадиона — тренерский штаб не возражал. Поэтому уже через 15 минут после финального свистка группа футболистов, не вышедших на поле, проводила полноценное занятие.

График российской молодежи в Бразилии — адский, времени на восстановление нет. В течение четырех дней нужно сыграть четыре матча! Помимо «СКА» нашим ребятам предстоит встретиться с «Сантосом», «Палмейрасом» и «Ред Булл».

«Мы рады, что удалось организовать такой турнир, — говорит президент спортивного направления БРИКС Деванир Кавальканте. — В начале года в Бразилии пройдет женский турнир с участием команды из России. Также мы работаем над турниром в Катаре с участием «Зенита». Надеюсь, что в будущем мы сможем организовывать больше подобных ивентов».

Футболисты молодежной сборной России.
Фото РФС

Кстати, болельщики «Динамо» со стажем должны помнить бразильского нападающего Луиса Альберто — он играл за москвичей с 2003 по 2004 год. В данный момент бывший динамовец также входит в спортивный блок БРИКС.

«Детям нужно играть в футбол. Они должны расти и развиваться. Это неправильно, если ребята лишены таких вещей из-за неспортивных причин. Дети ни в чем не виноваты», — сказал Альберто после игры.

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Пока ФИФА не может придумать, как допустить юношеские сборные России до международных турниров, молодежная сборная спокойно едет в Бразилию и играет против сверстников из академий ведущих клубов страны.

Российским клубам и сборным тоже необходимо участвовать в международных матчах — и турниры под эгидой БРИКС могут стать возможностью получить такой опыт.

Футбол
Сборная России по футболу
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