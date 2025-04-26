«Сборная нужна не только Карпину и Дюкову, но и всем нам!» Интервью Никиты Высоцкого

Известный актер и режиссер — о важном.

Как известно, проблем в нашем футболе хватает — от судейства до запрета пива на стадионах. Теперь добавилась новая: отношение к сборной России. Казалось бы, ну как можно не любить главную команду страны и не верить в ее будущие победы? Но с некоторых пор о сборной стали рассуждать с пренебрежительной усмешкой: непонятно с кем играет, для чего существует. А Валерия Карпина обвиняют в предвзятом выборе игроков и проведении ненужных сборов. Хотя все в курсе, что мы лишены не только международного календаря, но еще и контрольных встреч с большинством крепких команд. Но злопыхателям плевать. И они жалуются на статус соперников, «пустые» матчи и задаются вопросом: зачем сборная вообще нужна? Признаюсь, мне, как одному из сотрудников национальной команды времен Олега Романцева, слушать все это противно.

Настоящее и будущее нашей команды мы обсудили с Никитой Высоцким — моим давним другом, преданным болельщиком «Локомотива» и очень правильным футбольным человеком.

Думаю, слова Глушенкова о сборной — «заслуга» автора интервью

— Вот уж не думал, что когда-то придется обсуждать такую необычную тему, как отношение к своей сборной, — начал наш разговор Никита Владимирович. — Казалось бы, здесь все ясно — ведь это команда, которая защищает честь страны, выступает под ее флагом. А это святое! Конечно, она не должна быть вне критики. В футболе, как и в искусстве, без нее не обойтись, иначе будешь топтаться на месте и закиснешь. И порой хорошая, даже жесткая встряска помогает прыгнуть выше головы. Помнишь, какая волна критики обрушилась на команду Станислава Черчесова перед домашним чемпионатом мира? Но ни тренер, ни футболисты не обиделись. А, напротив, собрались в кулак, вспыхнули и в каждом матче доказывали, что они — команда, которой можно и нужно гордиться.

— Это подчеркнул и президент России Владимир Путин, когда принимал сборную в Кремле, поздравив ее с лучшим результатом на чемпионатах мира. И футболистам присвоили звание заслуженных мастеров спорта. Но у некоторых это вызвало раздражение — мол, за что такие чемпионские почести?! А как воспринял такое решение ты?

— Как и все нормальные болельщики — порадовался за игроков и тренеров, подаривших стране настоящий праздник души. Возможно, выход в четвертьфинал для кого-то не стал поводом для шумного гулянья. Но то, как достойно мы выглядели, как отчаянно бились в каждом матче, заслужив уважение не только болельщиков, но и соперников, дорогого стоит. Ведь наша сборная выступала еще в роли хозяев. Вспомните, что творилось в стране, когда в серии пенальти с испанцами блеснул Акинфеев, и мы впервые вышли в четвертьфинал. Или как грохотали трибуны после гола хорватам, забитого Фернандесом на последних минутах дополнительного времени! И хотя в том матче серия пенальти была за соперником, мы покидали чемпионат с гордо поднятой головой. А ворчание по поводу присвоения званий — удел диванных обывателей. Не исключаю, что и сегодня их хватает среди тех, кто недоволен то соперниками сборной, то Карпиным, то скучными матчами. И они тупо не хотят видеть будущего национальной команды.

Никита Высоцкий. Фото Юрий Голышак, «СЭ»

— Нет ли опасений, что из-за политической ситуации возвращение нашего футбола в международный календарь наступит нескоро?

— Если постоянно думать об этом, только ругая недругов и тяжело вздыхая, то можно остаться без будущего. Потому сегодня как никогда важно не стоять на месте. А, напротив, показывать миру, что российский футбол жив, у него есть сборная, готовая по первому зову сражаться на любом уровне. Да, турнирный простой с отсутствием сильных соперников может сказаться. Вот почему тысячу раз прав уважаемый Олег Иванович Романцев, говоря, что ни в коем случае нельзя опускать рук, да еще ныть: куда же мы катимся? Вот для этого и нужна сборная. И нужна она не только Дюкову с Карпиным, но и всем нам — тренерам, футболистам, болельщикам.

— А как тогда относиться к словам Глушенкова о том, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита»?

— Думаю, что в этом «заслуга» автора интервью. Ведь оно наделало столько шума именно из-за такого «чистосердечного признания» футболиста, на которое раскрутил его репортер. А вот у игрока, пусть и громко, но только постучавшегося в дверь большого футбола здесь больше бравады, чем разума. В чем все убедились, когда, сыграв за сборную с Гренадой, Глушенков удивил новым заявлением: «Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроения игроков в центральной зоне. Вот именно по этим вещам я и скучал». Рады за тебя, Максим, и больше не скучай!

Для Александра Головина из «Монако», Матвея Сафонова из «ПСЖ» и Алексея Миранчука из «Атланты Юнайтед» выступление за сборную, куда слетаются по первому звонку, не прикидывая статус соперников, — гордость и честь. Да и слезы вернувшегося Дзюбы во время гимна перед встречей с Гренадой говорят о многом. Помню, с какой гордостью и теплотой рассказывал мне отец о встрече на Олимпиаде в Монреале со сборной, которую тренировал Лобановский, и своем выступлении перед командой. При этом очень боялся сорвать голос, поддерживая ее на трибуне, и огорчался, что не помог ей завоевать золото.

Владимир Высоцкий. Фото Global Look Press

На Олимпиаде в Монреале футболисты сборной подарили отцу мяч с автографами

— Любовь к «Локомотиву» перешла к тебе от Владимира Семеновича?

— Нет. Здесь все решил случай. Я как-то попал на матч команды Юрия Семина в Черкизово, где увидел игру совсем юного Измайлова, техникой и смекалкой очень напомнившего мне Черенкова. Да и вся команда Юрия Павловича тогда была в ударе. Вот так и заболел «Локомотивом». А отец больше отдавал предпочтение хоккею, где его командой был ЦСКА. Он ведь дружил с Всеволодом Бобровым, Валерием Харламовым. Скорее всего, любовь к армейскому клубу перешла к нему по наследству от отца — профессионального военного. В футболе Владимир Семенович был близко знаком с Львом Ивановичем Яшиным, которому после ухода великого вратаря посвятил песню. Концовка ее получилась чуть грустноватой. В первоначальном варианте финальной была строка: «...потому и ухожу на покой». Но в итоге отец все-таки решил поменять ее на более ободряющую: «Я весь матч борюсь с собой — видно, жребий мой такой! Так, спокойно — подают угловой...». Кстати, на Олимпиаде в Монреале футболисты сборной подарили ему роскошный мяч с автографами. Я долго и бережно хранил его. Но однажды не утерпел и вытащил во двор поиграть с ребятами. Мяч-то я домой принес, а вот автографы во дворе на асфальте остались...

— Как тебе нынешняя сборная России?

— Разбирать ее плюсы и минусы на фоне встреч с Гренадой и Брунеем — дело неблагодарное. Хотя уверен, что, несмотря на разгромные победы, у требовательного Валерия Карпина нашлось в чем упрекнуть игроков. Но только не в отсутствии единства, предельного настроя и жажды победы. А это уже ростки игры команды образца 2018 года, которые сводили с ума болельщиков. Обнадеживает и то, что Валерий Георгиевич не делает ставку только на футболистов, чьи клубы ведут борьбу за медали, а дает возможность пробовать себя в сборной и тем, кто бьется в составе «Рубина», «Ахмата», «Ростова», «Химок». Еще радует и появление в ней молодых Пиняева с Батраковым, из моего «Локомотива», к которым, уверен, присоединится и оправившийся от травмы Баринов. Сборная крепнет, у нее уже появилось свое игровое лицо. А главное — она живет будущим, доказывая, что российский футбол не сломать!

Александр Мостовой и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Эхо громкого обета молчания-2001

Побеседовав с таким неистребимым оптимистом, как Никита Владимирович, я невольно вспомнил одну грязноватую историю, напрямую касающуюся темы разговора об отношении к сборной. Случилась она почти четверть века назад, когда газеты, как и набирающий силу интернет, еще не пестрили липовыми сенсациями. Но в памяти свежа по сей день, поскольку мне, как пресс-атташе команды Олега Романцева, доставила немало головной боли. Произошло все после ничьей в отборочной встрече чемпионата мира-2002 с Югославией. Что дало одному изданию повод выстрелить материалом с откровенным намеком на то, что такой результат был заранее оговорен. Первые звоночки прозвучали еще в пресс-центре «Лужников», где несколько ретивых репортеров провокационными вопросами пытались вывести из себя Романцева и Савичевича. Но тренеры от подобной глупости только развели руками. Однако это не помешало газете клюнуть на бред с договорняком и выплеснуть его на свои страницы. Слишком уж был велик соблазн «разоблачения». Кстати, больше никто до этого не додумался. А в отчете «Спорт-Экспресса» его автор даже отметил, что «в Лужниках ни секунды не возникало ощущения безжизненности, а накал эмоций все девяносто минут был предельным...».

Реакция на тот пасквиль шума не наделала — газетной грязи в ту пору и без него хватало. А вот игроков сборной он задел сильно. Больших денег в ней тогда не платили. И съезжались они в команду со всех концов Европы только из уважения к флагу страны и главному тренеру. Делалось это искренне, от сердца, что подтверждалось игрой. Пусть не всегда яркой, но в которой себя никто не щадил. За что ту сборную в народе и уважали. А тут — такая гадость!

— Возмущение тот пасквиль вызвал у ребят страшное, — признался мне Сергей Семак, с которым мы как-то вспомнили ту гадкую историю. — Особенно кипели легионеры — Мостовой, Карпин, Никифоров, Онопко, Аленичев, Хохлов. Ведь в сборной в случае серьезной травмы они рисковали не только миллионными заработками, но и будущим благополучием близких. Вспомни трагическую историю с Омари Тетрадзе, получившим тяжелейшее повреждение в товарищеском матче с Израилем, после чего его карьера пошла на спад. А здесь такой плевок с обвинением в договорняке! Потому и решили: больше с журналистами не общаться и объявить им об обете молчания. Не от обиды, нет! Просто таким образом хотели привлечь внимание к сборной тех, кому ее судьба не безразлична. А еще показать, что спекулировать на ее имени мы «желтым» репортерам не позволим.

Виктор Онопко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ну а мне не менее возмущенным руководством было поручено срочно подготовить открытое письмо для СМИ, где команда объяснит причину столь жесткого и неожиданного решения. Было ясно, что ничего хорошего подобный ход не сулит, а вот недругов сборной и ее тренерского штаба он только порадует. К счастью, такого же мнения придерживался и Романцев, забравший у меня уже подготовленное письмо. Так что окончательное решение было отложено до приезда из Люксембурга, где мы проводили очередной отборочный матч. И огласили его уже на базе в Бору на заранее запланированной встрече с журналистами. А за полчаса до нее, в самый нужный момент, нас с Олегом Ивановичем поддержал еще и Витя Онопко.

— Увы, но и в футболе встречаются непорядочные люди, — обратился к команде наш капитан, к мнению которого всегда прислушивались. — Вам ли не знать, что есть такие и среди пишущих о футболе. Потому и не называю их журналистами. Но из-за таких людишек не должны страдать болельщики — те, ради кого мы бьемся на поле. Поэтому молчание предлагаю прервать.

О чем и было сообщено на пресс-конференции тем, кто прибыл в Бор пообщаться со сборной. А через год, после неудачи на ЧМ-2002 в Японии, она начала жизнь с чистого листа: приходили и уходили тренеры, менялись поколения футболистов, были светлые дни, а случались и осечки. Сейчас вот у руля сборной Валерий Карпин и еще двое участников истории, о которой я рассказал, — Виктор Онопко и Юрий Никифоров. Интересно, вспоминают ли они ее, когда слышат или читают о неприлично слабых соперниках нынешней команды, о никчемности ее «пустых» матчей, о потери интереса к ней некоторых игроков и непонятного будущего их сборной?

Думаю, нет — не из того они теста. Это футбольные труженики, которых навалившиеся проблемы только закаляют и делают тверже. Что подтверждено игровой судьбой каждого из этой троицы. На таких же они и делают ставку в команде, которую сейчас строят.

Давайте же верить, что это им удастся!