Кубок ШОС, БРИКС, ОДКБ? Сборной России нужен новый турнир

Константин Алексеев — о будущем национальной команды.

Матч сборной России с Киргизией, мягко говоря, не стал футбольным пиршеством. И только утвердил в мысли: по поводу национальной команды надо что-то придумывать.

Невнятную игру наших легко можно понять. Во-первых, футболистов волнуют те же вопросы, связанные с украинскими событиями, что и большинство россиян, концентрация снижается. Во-вторых, в чем вообще глубинный смысл встречи? Подготовка к официальным матчам? Так они в ближайшем будущем не предвидятся. Ну и откуда взяться мотивации? Остается только искусственно в себе ее взращивать, а это всегда хуже естественного.

Сборной и болельщикам нужна какая-то более весомая замена официальным встречам. Ведь до крупных турниров нас точно не допустят в ближайшие два года, а то и дольше. И здесь слово за РФС — что он сумеет предложить. Возвращение в Бишкеке на международный уровень спустя 10 месяцев — хорошо. Встречи с крепким Ираном и (дай бог) Боснией — еще лучше. Однако программа-максимум — некий турнир, чтобы на кону стоял хоть какой-то трофей.

Согласитесь, что отечественные предсезонные Кубки, спонсируемые букмекерами, куда интереснее обычных товарняков. Есть подсчет очков, полуфиналы, финал. Какой-то турнирный путь, в конце которого можно поднять над головой чашу. И даже на радостях наполнить ее шампанским. С чемпионатом и Кубком России, понятно, не сравнить, однако лучше, чем ничего.

А дальше — уже полет фантазии организаторов. И их навыки переговорщиков — с ФИФА и УЕФА надо договариваться. Позволят нам сыграть официальный турнир во время ЧМ-2022? Вряд ли. А если, скажем, максимально неофициальный, где в сборных будет по одному медиафутболисту (выходить на 5 минут в концовке)? Могут профессиональные футболисты в отпуске поиграть вместе с любителями в футбол против таких же отпускников из стран, не попавших на чемпионат мира? Пусть даже с привлечением спонсоров и приличного призового фонда от них. Вопрос к юридическому отделу.

А нельзя ли в январе (или в какое-то другое удобное для всех время) уже без всяких медиафутболистов провести Кубок ШОС, БРИКС, ОДКБ или еще какой-нибудь аббревиатуры? Если товарищеский матч нам сыграть можно, то и серию таких встреч тоже, наверное, не возбраняется провести. С призовым фондом, полуфиналами, финалом и шампанским.

Только не спешите с критикой. Знаю, что специалистов подобных комментариев у нас много, контраргументов приведут миллион. Напомню, что я не предлагаю сейчас готовых решений. Это лишь приглашение к дискуссии. Повод подумать о чем-то более увлекательном и мотивирующем, чем товарняки с Киргизией.

29.09.2022 | Спартак — Зенит