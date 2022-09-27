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Сборная России

27 сентября, 14:30

Кубок ШОС, БРИКС, ОДКБ? Сборной России нужен новый турнир

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о будущем национальной команды.

Матч сборной России с Киргизией, мягко говоря, не стал футбольным пиршеством. И только утвердил в мысли: по поводу национальной команды надо что-то придумывать.

Невнятную игру наших легко можно понять. Во-первых, футболистов волнуют те же вопросы, связанные с украинскими событиями, что и большинство россиян, концентрация снижается. Во-вторых, в чем вообще глубинный смысл встречи? Подготовка к официальным матчам? Так они в ближайшем будущем не предвидятся. Ну и откуда взяться мотивации? Остается только искусственно в себе ее взращивать, а это всегда хуже естественного.

Александр Соболев (№7) и&nbsp;Данил Глебов в&nbsp;матче Киргизия&nbsp;&mdash; Россия (1:2) в&nbsp;Бишкеке 24&nbsp;сентября. Сборная не смогла увлечь себя футболом. Рабинер — о вымученной победе над Киргизией

Сборной и болельщикам нужна какая-то более весомая замена официальным встречам. Ведь до крупных турниров нас точно не допустят в ближайшие два года, а то и дольше. И здесь слово за РФС — что он сумеет предложить. Возвращение в Бишкеке на международный уровень спустя 10 месяцев — хорошо. Встречи с крепким Ираном и (дай бог) Боснией — еще лучше. Однако программа-максимум — некий турнир, чтобы на кону стоял хоть какой-то трофей.

Сборная России перед матчем с&nbsp;командой Киргизии.

Согласитесь, что отечественные предсезонные Кубки, спонсируемые букмекерами, куда интереснее обычных товарняков. Есть подсчет очков, полуфиналы, финал. Какой-то турнирный путь, в конце которого можно поднять над головой чашу. И даже на радостях наполнить ее шампанским. С чемпионатом и Кубком России, понятно, не сравнить, однако лучше, чем ничего.

А дальше — уже полет фантазии организаторов. И их навыки переговорщиков — с ФИФА и УЕФА надо договариваться. Позволят нам сыграть официальный турнир во время ЧМ-2022? Вряд ли. А если, скажем, максимально неофициальный, где в сборных будет по одному медиафутболисту (выходить на 5 минут в концовке)? Могут профессиональные футболисты в отпуске поиграть вместе с любителями в футбол против таких же отпускников из стран, не попавших на чемпионат мира? Пусть даже с привлечением спонсоров и приличного призового фонда от них. Вопрос к юридическому отделу.

Валерий Карпин. «Последнее, о чем я сейчас думаю, — это продление контракта со сборной России». Интервью Валерия Карпина

А нельзя ли в январе (или в какое-то другое удобное для всех время) уже без всяких медиафутболистов провести Кубок ШОС, БРИКС, ОДКБ или еще какой-нибудь аббревиатуры? Если товарищеский матч нам сыграть можно, то и серию таких встреч тоже, наверное, не возбраняется провести. С призовым фондом, полуфиналами, финалом и шампанским.

Только не спешите с критикой. Знаю, что специалистов подобных комментариев у нас много, контраргументов приведут миллион. Напомню, что я не предлагаю сейчас готовых решений. Это лишь приглашение к дискуссии. Повод подумать о чем-то более увлекательном и мотивирующем, чем товарняки с Киргизией.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

Футбол
Сборная Киргизии по футболу
Сборная России по футболу
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