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«Гнилые западные политики давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их изолировать Россию». Романцев — о Промесе, «Спартаке» и Азии

Александр Львов
Обозреватель
Тренировка сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

«Промес тренируется индивидуально? Мне на сборах однажды запретили даже в столовую спускаться...»

Борис Щеглов: Олег Иванович, Промес пропускает сборы «Спартака» и тренируется в Москве по индивидуальной программе. Скажется ли это на форме Квинси в сезоне?

Олег Романцев: Ситуация неприятная. Помнится, игроком сам проходил через нечто подобное. В первой же контрольной встрече на сборе в Болгарии получил сотрясение, после чего врач прописал мне строжайший постельный режим, запретив даже спускаться в столовую.

Ребята вкалывали по два раза в день, а я, отлеживаясь в номере, постоянно думал: как же мне, капитану, потом помочь команде — время-то уходит! Тогда на свой страх и риск решил, что буду работать самостоятельно. И когда все уезжали на очередную тренировку, надевал кроссовки и полтора часа бегал кроссы в горах. И так все оставшиеся дни без выходных. А потом попросил Бескова дать сыграть в очередном спарринге. Ох и тяжело было! Но, судя по оценке Константина Ивановича, обедни я не испортил.

Конечно, здесь многое зависит от самого игрока, его умения заставлять себя терпеть, проявлять характер. Похоже, Промес из крепких парней. А желание подтвердить звание лучшего в сезоне и стремление помочь «Спартаку» побороться с «Зенитом» добавит ему силы. Главное, чтобы по голове его, как меня тогда в Болгарии, никто не бил! (Смеется.) А техника и понимание игры от Квинси никуда не денутся. Так что задача одна — пахать, пахать и пахать!

Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Квинси Промес.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Егор Быков: На сборе в ОАЭ Абаскаль ограничил общение футболистов с прессой. Имеет ли тренер право на такое решение и приходилось ли вам когда-нибудь прибегать к подобным запретам?

— Думаю, что имеет, поскольку только тренер отвечает в команде за все — за дисциплину, качество тренировочного процесса, результат. И если он считает необходимым принять такое решение, значит, на то есть причины. Называть их тренер не обязан. Тем более что в контрактах футболистов наверняка есть пункт, в котором оговариваются варианты общения с прессой.

В мое время еще не было компьютеров и гаджетов, которые бы мгновенно разносили любые сплетни. А как это может отразиться на отношениях в коллективе, можно убедиться на примере того же «Спартака». Да и когда я начинал [тренировать], журналисты больше внимания уделяли футболу, а не его закулисной грязи, как сегодня. Возможно, поэтому Абаскаль и посчитал, что сейчас, когда команда готовится побороться с «Зенитом», лучше подстраховаться. И я его понимаю.

В «Спартаке» только мудрый Николай Петрович Старостин в силу своего воспитания не мог отказать журналистам в общении. И частенько своими хлесткими ответами на каверзные вопросы ставил их в тупик.

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «На третий сбор приехал Федун — Каррера схватил мячи и давай бегать. Нога сразу прошла». Откровения Дениса Глушакова

Григорий Тришин: Сейчас активно обсуждается будущее Глушакова и Дзюбы. Многие уверены — с обоими не спешат подписывать контракты из-за непростого характера. А как бы поступили вы?

— Отвечу вопросом на вопрос: а где вы встречали талантливых людей с простым характером? Мне что-то такие не попадались. А Денис с Артемом по натуре лидеры, что они уже подтвердили в «Зените» и «Спартаке». Дзюбу я знаю поменьше, чем Глушакова. Но то, что они оба станут заводилами в новой команде, сомнений не вызывает. И гарантия этого — тот самый «непростой характер», который в самых непростых ситуациях позволял им выстоять и не сломаться. Еще сейчас вздыхают — мол, оба они не юноши. Да, им за 30. Но и тот и другой — профессионалы, которые знают, как держать игровой тонус.

Я вспоминаю, как готовил себя к каждому матчу пришедший в «Спартак» Сергей Горлукович. В свои 35 он сжигал себя в играх и на тренировках, вел за собой остальных. А его решающий гол «Ростсельмашу» открыл нам в сезоне-1996 дорогу к золоту. Уверен, что и молодым ребятам той команды, где окажутся Артем с Денисом, будет чему у них поучиться. Это им поможет быстрее почувствовать себя на поле настоящими мужиками.

А если судьба сведет их в одном клубе, то Дзюба с Глушаковым могут стать в ней стержнем центральной оси. Один на острие, опасно открываясь, будет продавливать оборону соперника, а другой — искать момент, чтобы выдать ему голевую передачу. Что обязательно привлечет на трибуны болельщиков и поднимет у них градус игрового настроения.

А тем, кто путается в сомнениях, напомню: кто не рискует в футболе, победное шампанское из кубка не пьет!

Роберт Левандовски. Фото Global Look Press
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

«Не могу представить, чтобы Пеле и Марадона поступили бы как Левандовски»

Борис Дорохов: На сборе в Дубае болгарский клуб «Левски» в последний момент отказался от контрольного матча со «Спартаком». Это продолжение футбольной русофобии, начатой поляками?

— Извините, Борис, но мне противно говорить на эту тему, не имеющую никакого отношения к футболу. Очевидно, что это не случайное стечение обстоятельств. И чем больше мы будем обсуждать подобные случаи, тем радостнее будут потирать руки гнилые западные политики, которые теперь используют для своих грязных целей и футбол. Это они давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их принимать решения об изоляции российского футбола. Идет давление на национальные федерации, а те уже дают отмашку своим клубам: с русскими не играть!

Хочется думать, что футболисты здесь ни при чем. Не могу даже представить, чтобы великие Пеле с Марадоной, царствие им небесное, могли бы сказать то, о чем заявлял Левандовски [в отношении сборной России], навсегда запятнавший свое футбольное имя.

Так что давайте поставим на этом точку и будем верить в скорое возвращение времен, когда футбол был только великой игрой, а не инструментом для политической грязи и интриг.

Андрей Рукавишников: Помимо увеличения числа участников чемпионата мира, президент ФИФА Инфантино предложил с 2025 года проводить его раз в три года. Да еще зимой, как это было в Катаре. Как вам такая идея?

— Считаю ее столь же сомнительной, как и увеличение числа участников. Известно, что лучшее — враг хорошему. Если до этого футбол жил по своему календарю и каждый ЧМ становился не только грандиозным праздником, но и шагом вперед в развитии игры, то зачем изобретать велосипед?

Как-то Вячеслав Фетисов рассказал мне, что в хоккее престиж и победа на мировом первенстве котируются ниже, чем победа на Олимпиаде. Из-за того, что олимпийский турнир проходит раз в четыре года. Как и в футболе, это уже вековая традиция, нарушать которую не вижу никакого смысла. А вот желанием подзаработать побольше денег идея Инфантино точно попахивает.

Станислав Черчесов. «Не могу представить, что российский футбол окажется в АФК». Интервью Станислава Черчесова

Лев Григорян: Подводя итоги ЧМ-2022, Дмитрий Аленичев заметил, что в Катаре наметился отказ от «тактики с тысячью поперечных передач за матч без продвижения вперед». И будущее футбола — за атаками с длинными вертикальными передачами в штрафную соперника. Можно считать это новым шагом в изменении тактики игры?

— Это мнение Димы, которому довелось поиграть на самом высоком международном уровне. И если он увидел какие-то тенденции к переменам в тактике, то для молодого тренера это полезная информация. Я же смотрел этот чемпионат глазами простого болельщика, которого больше волнует зрелищность, а не тактические тонкости.

В свою очередь, замечу, что мне не бросилась в глаза тяга к английскому футболу, о котором, как я понял, говорит Дмитрий. Моментами он угадывался в действиях Нидерландов и Германии. В остальном предпочтение отдавалось комбинационной умной игре, что выделяло на фоне остальных Аргентину и Францию. Это их футбол! Тот, который по-прежнему остается для меня самым близким и зрелищным.

Дмитрий Добров: В последнее время футбольные руководители все чаще доверяют команды тренерам без опыта и результатов. Как думаете, они идут на это, полагая, что такими специалистами будет легче управлять?

— Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Но вопрос интересный. Конечно, каждый хозяин хочет управлять и селекцией, и определением состава. А случается, что и отпрыска своего требует на поле выпускать. Ясно, что уважающий себя тренер не способен это выдержать. Вот и получается — коса на камень. И в этой войне побеждает тот, у кого деньги: сразу находятся любые причины для увольнения неугодного работника. Причем повод появляется, даже когда у команды есть игра, она двигается вперед и даже становится чемпионом!

Примеры Юрана и Семина я приводил уже сто раз. И где теперь «Химки» с «Локомотивом»? Причем все вокруг это видят, вздыхают, разводят руками, а музыку продолжают заказывать те, кто платит деньги. Хотя в том же «Локомотиве», как известно, они идут не из своего кармана.

Никола Старостин и Олег Романцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Никола Старостин и Олег Романцев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Андрей Думцев: В предновогоднем интервью «СЭ» Валерий Газзаев сказал, что залог побед клуба — в едином порыве его руководителя и тренера. У вас такое было только при Старостине? Как вам удавалось продолжать начатое Николаем Петровичем после его утраты?

— Валерий Георгиевич прав на все сто! И это подтвердила его работа в ЦСКА с Евгением Гинером, вершиной которой стала победа в Кубке УЕФА. Еще во всех отношениях был творческим тандем Юрия Семина и Валерия Филатова в «Локомотиве». А мне выпало счастье трудиться рядом с таким удивительным человеком, как Николай Петрович.

Общение с ним делало сильнее, увереннее, заставляло верить — порой даже в невозможное! Он словно жил в другом мире, где находилось место и фантазиям, и самым смелым мечтам. Одной из них было невероятное желание создать «Спартак», в котором бы выступали только его воспитанники. «Ах, какая бы это была команда, Олег», — любил повторять Николай Петрович, в очередной раз заводя разговор на эту тему. И, покачивая головой, счастливо, как ребенок, улыбался.

Вот та его невероятная любовь к «Спартаку» и к футболу — к делу, которому он отдавал всего себя, запомнилась навсегда. Именно эта жизненная философия помогла мне выстоять после его ухода... И продолжать работать.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Как тренер понимаю Карпина. Но Азия — это темный лес»

Родион Гришин: Олег Иванович, вы негативно оценивали вероятный переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Но у Валерия Карпина обратная позиция: «Лучше играть, чем не играть». Так как лучше поступить?

— Как тренер я Валерия понимаю. На его месте сам бы хоть в Африку, хоть куда поехал — лишь бы играть! Любой матч международного уровня — проверка сборной и своей работы. Ведь ответы на все вопросы дает участие исключительно в официальных турнирах. Только в них растет команда и сам тренер. А Карпин живет футболом.

И все-таки я бы воздержался от перехода. Европа — это уровень, а Азия для нас — темный лес. Да и нет гарантий, что оттуда нас точно пустят на чемпионат мира. Так что остается только верить в светлое завтра...

Игорь Дивеев. Что стоит за разворотом РФС в Европу. Колонка Казакова

Даниил Скворцов: Причины загубленного таланта Александра Кокорина кроются в самом футболисте или это результат того, как его воспитывали?

— Причины только в нем. Это грустная история талантливого парня, который в расцвете сил прошел огонь и воду, а вот на медных трубах споткнулся. И дело даже не в том, что он по глупости оказался под замком, — в жизни всякое может случиться. Просто сильных людей такие моменты не ломают, а делают еще тверже и сильнее. Пример — Эдуард Стрельцов, который после семи лет за решеткой за недоказанную вину не просто вернулся в большой футбол, а становился в нем лучшим. Но для этого нужны характер и воля. Вот и подумайте, Даниил, чья вина в том, что все так повернулось в судьбе Александра.

Говоря об этом, с грустью вспоминаю Артема Безродного — на мой взгляд, более одаренного игрока, чем Кокорин. Но, увы, также не сумевшего распорядиться даром Божьим. Светлая ему память...

Ирина Тюрина: Валерий Овчинников недавно сказал, что самым талантливым, но так и не реализовавшим себя игроком считает Игоря Добровольского. Согласны?

— С Игорем я хорошо знаком. Это действительно был яркий футболист — с отличной техникой, умеющий быстро соображать и способный видеть игру на шаг вперед. По манере он чем-то был схож с Владиславом Радимовым, которого вместе с Добровольским я хотел видеть в «Спартаке». Но в советские времена переходы игроков были делом не таким простым, как сегодня — были бы деньги... Словом, не получилось, хотя оба они были не против оказаться в «Спартаке». Жаль...

Потом мы с Игорем встречались, когда он уже начал работать тренером. Но, вспоминая прошлое, на судьбу он не жаловался — был на первых ролях в «Динамо», поиграл в сборной. Однако большую вершину в карьере так и не одолел. Хотя с такими данными мог бы сделать себе хорошее имя и в Европе. А почему не получилось, чего теперь вспоминать...

Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Курбан Бердыев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Игорь Таранов: Недавно вы сказали, что приход в «Сочи» Курбана Бердыева привлечет особый интерес. А не станет ли проблемой его трехлетнее отсутствие в российском футболе?

— Не думаю. Мы ни разу не общались, но уверен, что постоянное стремление к поиску чего-то нового в профессии, а также запас знаний помогут ему взяться за дело без раскачки. Знаю, что Курбан Бекиевич из тех тренеров, кто всегда ставит большие задачи и никому не позволяет вмешиваться в процесс их решения. Слышал, что в свое время его приглашали в «Спартак». Но, возможно, неуступчивый во всем характер и помешал этому переходу. Думаю, руководству и хозяину сочинского клуба известны такие принципы работы нового тренера. А значит, они решились на такой шаг, надеясь не только улучшить игру, но и превратить команду из середняка в коллектив с большими задачами. И Бердыев способен это сделать. Вспомните успехи «Рубина» и «Ростова» в чемпионате и еврокубках, а также полные трибуны стадионов. Не знаю, как вам, а мне такой задиристый «Сочи» будет интересен!

Курбан Бердыев. «Бердыев — человек слова». Борис Ротенберг — о целях «Сочи», роли Нобоа и трансферах

Артем Гурьянов: Отвечая на вопрос, что может помешать «Зениту» стать чемпионом, Дуглас Сантос ответил: «Только мы сами». Как думаете, что он имел в виду?

— Ничего не скажешь, мудро ответил бразилец. При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается.

В прошлом сезоне в играх с «Сочи» он умудрился потерять пять очков, причем три из них — дома. В этом вдруг развалился на своем поле с «Ахматом». В чем причина — в расхлябанности, недооценке соперника? Фанатам это без разницы — очки-то потеряны. Вот об этом я уже говорил — как о единственном шансе для «Спартака». Теперь о том же самом с тревогой говорит и Дуглас Сантос. Думаю, что в команде так думает не он один. Вот и получается, что бразилец невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит». Но Абаскалю не стоит рассчитывать на возможные проколы чемпиона. Надо надеяться только на себя и на команду. А еще на болельщиков, которые верят в их победы.

Золото «Спартака» образца 1996 года напоминает, что невозможное возможно! Надо только очень захотеть.

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!

Квинси Промес
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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