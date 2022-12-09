Сегодня, 16:00
8 декабря, не дожив двенадцати дней до 85-летия, скончался легендарный массажист Олег Соколов.
Полвека он работал со сборными страны. Прошел все ступени — юношеская, молодежная, олимпийская и, наконец, национальная. Был с командой на шести чемпионатах мира — от 1966-го в Англии до 2002-го в Японии и Корее. А еще на трех Олимпиадах и четырех чемпионатах Европы, включая бронзовый-2008. Человек-эпоха.
...Когда-то юному фельдшеру, окончившему рядовое медучилище на окраине Москвы, судьба неожиданно сделала шаг навстречу. По распределению направили не в больницу или службу скорой помощи, а во врачебно-физкультурный диспансер в Лужниках. Единственного со всего курса.
Этот эпизод перевернул жизнь. В лужниковском диспансере Соколов и будущую жену встретил, которая там врачом работала, и новую профессию обрел, поступив на курсы массажа.
— Был такой чудесный аппарат «Токи Бернара», снимавший боль при радикулите, ушибах, растяжениях, — вспоминал Олег Викторович. — В те годы найти его можно было лишь у нас да в легендарной кремлевской больнице. Поэтому в наш диспансер приходило много игроков, тренеров. Так я со всеми и познакомился.
Первой командой Соколова стало хоккейное «Динамо», куда его пригласил главный тренер Аркадий Чернышев. Три года совмещал функции массажиста в клубе и диспансере. Затем поступил во 2-й медицинский, и разрываться стало уже невозможно. С хоккеем пришлось попрощаться. В 1961-м Алексей Парамонов предложил поработать в юношеской сборной Союза по футболу. Дальше была олимпийская, с которой Соколов съездил в турне по Южной Америке, а вскоре Константин Бесков в национальную сборную позвал.
Когда в футболе наступал перерыв, Соколова, чтобы без дела не сидел, неизменно переводили на другие виды спорта — на баскетбол и тяжелую атлетику, гимнастику и вольную борьбу...
— Особых хлопот мне это не доставляло, — говорил Соколов. — Массажист — он и в Африке массажист. Правда, в разных спортивных дисциплинах и нагрузка на мышцы отличается. Игровикам при массаже делаешь упор на ноги, гимнасткам и борцам — на верхний плечевой пояс, гребцам — на спину. Но в таких ситуациях я всегда сперва с массажистом и врачом из той команды консультировался. Выяснял, в чем специфика этого вида спорта, какие травмы чаще бывают. Однажды меня на велогонку собрались послать. Я сразу за советом к коллегам отправился. А там целая компания велосипедистов. Говорят: «Гонщики иногда себе промежность седлом натирают. Но ты не тушуйся. Если что — пришьешь им к штанам бифштекс». У меня глаза на лоб: «Какой еще бифштекс?» «Обыкновенный, — отвечают, — говяжий. Пришьешь — и дальше поедут». Ладно, думаю, похохмить решили. Однако когда мы с врачом остались вдвоем, на всякий случай спросил: «Насчет бифштекса — шутка?» И услышал: «Нет. Если кто-то седлом стер себе кожу, то действительно, чтобы не сходить с дистанции, нитками крепит к штанам кусок сырого мяса и продолжает гонку». Этим чаще всего молодые страдают. Но мне повезло. Тогда на гонку только опытных велосипедистов заявили...
На вопрос, когда было легче работать — в советские времена или нынешние, Соколов отвечал не задумываясь: «Конечно, сейчас! Даже сравнивать нечего».
— Раньше за рубеж наши команды как выезжали? Игроки, руководитель делегации, два тренера, врач да массажист. Всё. Администратора в целях экономии оставляли дома. И за границей функции его автоматически перекладывали на массажиста. Заказ билетов, доставка формы, прочие мелочи... При этом прямых наших обязанностей, разумеется, никто не отменял. Хватало и других сложностей. Одного массажиста на всю команду маловато. Вот два-три, как теперь, — в самый раз. Кроме того, тогда еще не выпускали складных массажных столов. В гостиницах игроков разминали либо на кровати, либо на валике, свернутом из одеяла и подушек. Очень неудобно.
Из футболистов Соколову особенно запомнился Олег Блохин.
— Бывало, придет перед игрой: «Ой, Викторыч, спасай — «тыква» (голова) раскалывается, «галик» (голеностоп) ноет, «радик» (радикулит) житья не дает». Но на следующий день выходил на поле — и обо всех болячках забывал. Боец! Кстати, в победном для киевлян Кубке кубков 1975-го я сопровождал их на все зарубежные матчи по просьбе Лобановского: динамовский массажист тогда стал невыездным.
Мир тесен. А уж мир спорта и искусства — тем более. Со временем к массажисту Соколову начали заглядывать не только спортсмены, но и балерины, танцоры.
— Пошло все от ребят из ансамбля Моисеева, которым я делал массаж. Они рассказали обо мне Махмуду Эсамбаеву — его радикулит замучил. В зале Чайковского он босиком исполнял свой знаменитый индийский танец. Зима, пол холодный — вот спину и прихватило... Потом как-то открываю дверь — на пороге Майя Плисецкая. Я так и обмер! Как и всех балерин, массировать ее было одно удовольствие — ноги длинные, икроножные мышцы тонкие. Удобно работать. Да и вообще человек она удивительно легкий, спокойный, без всяких звездных замашек. А с Эсамбаевым мы даже подружились. До последних его дней общались. Помню, перед Олимпиадой 1972-го меня на академическую греблю перебросили. Сидели на сборах в Чечено-Ингушетии. Через три недели от тоски уже на стенку готовы были лезть. И тут случайно узнаю, что Махмуд в республику с гастролями приехал. Дозвонился до него, попросил для команды с концертом выступить. Он не отказал. Гребцы были в восторге!
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)