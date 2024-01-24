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Сборная России

Сегодня, 12:40

УЕФА — за Россию. Но политика пока сильнее

Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Президент УЕФА Александер Чеферин.
Александер Чеферин.
Фото «СЭ»
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Александер Чеферин вновь заявил о желании вернуть наши юношеские сборные на международную арену.

Мы привыкли ругать УЕФА за те или иные решения. В том числе доставалось за отстранение российского футбола от международных соревнований. Но уже стоит признать — УЕФА и его президент Чеферин на стороне РФ. Просто они такие же жертвы антироссийского политического лобби, как и мы с вами, и ничего пока не могут поделать с тем, что против наших клубов и сборных выступают многие западные страны.

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Напомню, что в прошлом году Европейский футбольный союз вернул российскую юношескую сборную U-17 в международные соревнования. Дальше последовала истерика с отказом принять это ряда государств (Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния), и УЕФА объявил, что «не нашел технического решения, позволяющего российским командам играть». При этом в РФС отдельно подчеркивали, что само решение о допуске остается в силе, его не отменяли, дело только за технической возможностью.

Фото РФС

И вот сегодня мы читаем в интервью The Telegraph слова Чеферина о том, что попытка возвращения наших юношеских команд в 2023 году была сорвана ответной реакцией, но он все равно хочет смягчить ограничения, чтобы «не наказывать детей за то, в чем они не виноваты».

Что ж, такая последовательность вызывает только уважение. Надо обладать мужеством, чтобы в Европе идти против течения, получая шквал критики, и Чеферин его демонстрирует, настаивая на том, что российские команды должны играть в футбол в международных турнирах. Пусть хотя бы на юношеском уровне. Думается, и промежуточное решение РФС остаться в УЕФА продиктовано в том числе таким отношением со стороны европейской организации. Да, вернуть пока не получается, но настрой такой определенно есть, и это важно.

Президент УЕФА Александер Чеферин.
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Мы видим, что в целом ситуация шажок за шажком меняется в пользу России. Начиналось с полного отрицания и запрета на любые контакты. Теперь на сборах клубы играют со словацкими, договариваются с австрийскими, словенским, болгарскими, южнокорейским. Из РПЛ как продают футболистов в Западную Европу, так и покупают оттуда. А весной должны провести первый товарищеский матч с представителем УЕФА — Сербией.

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Да и в истории с допуском юношеской сборной были как оппоненты, так и союзники. В том числе из тех стран, которых не назовешь дружественными. Заметьте, что в перечне открытых противников только десять государств. Многие из промолчавших были готовы играть, а тот же представитель Германии, член исполкома УЕФА Карл-Хайнц Румменигге открыто объяснил, почему голосовал за возвращение российских юношей.

Мы и не ждали, что возвращение России в европейскую семью будет быстрым. Конечно, нет. Но важно, что процесс постепенно идет. И что УЕФА в нем — явно на нашей стороне.

Футбол
Сборная России по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
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  • traveller09

    Да, без травм ему...там.

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Скажу по секрету, в тёмной комнате уже давно нет ни чёрной кошки, ни Кофуция. Один Абрам Семёныч, здоровья и долгих лет ему.

    24.01.2024

  • Грег Хаус

    Если серьёзно. Наш футбол настолько слаб и бесперспективен, что может вернуться первым в командах.

    24.01.2024

  • Робин из Локсли

    Запомни простое правило в общении с душевнобольными. С ними ни в коем разе нельзя спорить, это выводит их из эмоционального равновесия. Хочет кататься на машине по палате !? Не вопрос , - Вручи ему тазик вместо руля, пусть рулит, тут главное -что бы у пациента сложилось чувство собственной значимости для окружающих, осознание того что он единственный шофёр в палате и все его уважают.

    24.01.2024

  • traveller09

    Так нападающего за 10 мильенов покупает. Сегодня было. Я им даже Дзюбу предложил в комментах.

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    2 часа. Мы в конце концов не благотворительная организация и пансион благородных девиц.

    24.01.2024

  • traveller09

    Надеюсь, что не в тёмной комнате такое сказал, ища чёрную кошку. А то меня от этого Конфуция...

    24.01.2024

  • Як Цидрак

    Еще 2 дня дадим им для вывода?

    24.01.2024

  • traveller09

    Да, джентльмены, но не Гая...Ричи.:slight_smile:

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Урал всегда играет для зрителя и только для него! (Г.В. Иванов)

    24.01.2024

  • Грег Хаус

    Отстранение - усиливает величие нашего футбола.

    24.01.2024

  • Як Цидрак

    С этим вам в АП, ну или на худой конец к Беглову. Я к примеру верю им на слово.

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Надеюсь, не системная.

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Ухи, ухи больно!

    24.01.2024

  • Як Цидрак

    Хуже, это ошибка

    24.01.2024

  • Bache Gabrielsen

    Фото "негендерных туалетов" в студию, товарищ из Парижа.

    24.01.2024

  • traveller09

    За что и люблю.

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Похоже на саботаж и диверсию.

    24.01.2024

  • Bache Gabrielsen

    Ну да, как же мировой футбол выживет без восьмикратного чемпиона мира...

    24.01.2024

  • traveller09

    Пока...пока продолжает ковырять...в ушах.

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Странный вопрос. По другому не умеем.

    24.01.2024

  • Як Цидрак

    Про Спартак вообще два дня ничего не было, а это пропасть временная. Как так?

    24.01.2024

  • Thomas Boy

    Возвращение сборной России безызбежно.

    24.01.2024

  • взять все и поделить

    Просто они такие же жертвы антироссийского политического лобби, как и мы с вами, и ничего пока не могут поделать с тем, что против наших клубов и сборных выступают многие западные страны. _____________________________ Главное в таких местах - максимально, на грани безумия, сильно жмуриться и отчаянно делать вид, мотая головой в разные стороны, что абсолютно не понимаешь с чего бы все это...Да, шеф отдела?)

    24.01.2024

  • traveller09

    Надеюсь, красиво?

    24.01.2024

  • Bache Gabrielsen

    УЕФА вовсе не за Россию, она за спорт. Но пока идет кровопролитие, Россия будет играть с Белоруссией и Гондурасом.

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Бог с ними, с мировым и европейским футболом. Как там Тикнизян? Почему нет новостей о главном трансфере наступившего года? Волнуемся же...

    24.01.2024

  • Грег Хаус

    За 40 лет

    24.01.2024

  • Як Цидрак

    А точно ли мы хотим в эту европейскую семью, где туалеты негендерные нифига, а, товарищ Алексеев?

    24.01.2024

  • Грег Хаус

    Похоже у нас на Чаферина есть компромат - вот мужик и вертится, как рыба на сковородке.

    24.01.2024

  • Митек

    Моисей вывел народ свой из Египта. Дюков на этом не остановился и вывел свой ещё и из УЕФА.

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Выиграл

    24.01.2024

  • Грег Хаус

    Без России футболу чего-то не хватает - но никто не знает чего.

    24.01.2024

  • заведеевАН

    Заявление Чаферина - это его личное мнение. Пока война не закончится , ждать перемен не стоит. Чеферина могут и не переизбрать на следущий срок , если попробует против Европы идти.

    24.01.2024

  • traveller09

    Да, он, бро, он. :face_with_hand_over_mouth:

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Мыслящее мясо - ошибка эволюции (Бендер Бендинг Родригес)

    24.01.2024

  • traveller09

    Убить всех человеков!

    24.01.2024

  • traveller09

    Ты лучше расскажи...как Урал сыграл?

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Они были киборги! Они заполонили всю планету!

    24.01.2024

  • Adios Amigos R.

    Читалось. Понимают лишенцы, что без России мировой футбол неполноценен.

    24.01.2024

  • Грег Хаус

    Чья политика сильнее - тот и в дамках.

    24.01.2024

  • traveller09

    Не без этого, не без этого, гражданин.

    24.01.2024

  • nampoo

    Чеферину - Cлава!

    24.01.2024

  • Alex K.

    Как они могут играть, если нужно воевать?? Им же 18 уже есть? Значит, пора заключать контракт и ехать помогать родине!

    24.01.2024

  • traveller09

    Но политика пока сильнее... (с) --- Хотелось бы поинтересоваться у автора о том, когда это время настанет. Разве что...к 2040 году, когда на Земле будет около миллиарда человекоподобных роботов (по мнению Маска).

    24.01.2024

  • Alnik-star

    Вещими сны бывают только в ночь на четверг, а сегодня всего лишь среда.

    24.01.2024

  • andkl2007

    Спорт и политика всегда были взаимосвязаны. Зачем отрицать очевидное? Реальность пока такова - еврокубков у нас и в следующем сезоне не будет, отбор к ЧМ2026 (а значит и сам ЧМ) мы пропустим. Вот такие пироги.

    24.01.2024

  • traveller09

    #УЕФАЗАНАСиНЕЗАБУДЬ

    24.01.2024

  • traveller09

    Слава УЕФА!

    24.01.2024

  • Black list

    #УЕФАЗАНАС

    24.01.2024

    • «Подадим заявку на проведение Евро-2036, если с нас снимут санкции». Интервью генсека РФС Митрофанова