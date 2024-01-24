Сегодня, 12:40
Мы привыкли ругать УЕФА за те или иные решения. В том числе доставалось за отстранение российского футбола от международных соревнований. Но уже стоит признать — УЕФА и его президент Чеферин на стороне РФ. Просто они такие же жертвы антироссийского политического лобби, как и мы с вами, и ничего пока не могут поделать с тем, что против наших клубов и сборных выступают многие западные страны.
Напомню, что в прошлом году Европейский футбольный союз вернул российскую юношескую сборную U-17 в международные соревнования. Дальше последовала истерика с отказом принять это ряда государств (Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния), и УЕФА объявил, что «не нашел технического решения, позволяющего российским командам играть». При этом в РФС отдельно подчеркивали, что само решение о допуске остается в силе, его не отменяли, дело только за технической возможностью.
И вот сегодня мы читаем в интервью The Telegraph слова Чеферина о том, что попытка возвращения наших юношеских команд в 2023 году была сорвана ответной реакцией, но он все равно хочет смягчить ограничения, чтобы «не наказывать детей за то, в чем они не виноваты».
Что ж, такая последовательность вызывает только уважение. Надо обладать мужеством, чтобы в Европе идти против течения, получая шквал критики, и Чеферин его демонстрирует, настаивая на том, что российские команды должны играть в футбол в международных турнирах. Пусть хотя бы на юношеском уровне. Думается, и промежуточное решение РФС остаться в УЕФА продиктовано в том числе таким отношением со стороны европейской организации. Да, вернуть пока не получается, но настрой такой определенно есть, и это важно.
Мы видим, что в целом ситуация шажок за шажком меняется в пользу России. Начиналось с полного отрицания и запрета на любые контакты. Теперь на сборах клубы играют со словацкими, договариваются с австрийскими, словенским, болгарскими, южнокорейским. Из РПЛ как продают футболистов в Западную Европу, так и покупают оттуда. А весной должны провести первый товарищеский матч с представителем УЕФА — Сербией.
Да и в истории с допуском юношеской сборной были как оппоненты, так и союзники. В том числе из тех стран, которых не назовешь дружественными. Заметьте, что в перечне открытых противников только десять государств. Многие из промолчавших были готовы играть, а тот же представитель Германии, член исполкома УЕФА Карл-Хайнц Румменигге открыто объяснил, почему голосовал за возвращение российских юношей.
Мы и не ждали, что возвращение России в европейскую семью будет быстрым. Конечно, нет. Но важно, что процесс постепенно идет. И что УЕФА в нем — явно на нашей стороне.
traveller09
Да, без травм ему...там.
24.01.2024
Adios Amigos R.
Скажу по секрету, в тёмной комнате уже давно нет ни чёрной кошки, ни Кофуция. Один Абрам Семёныч, здоровья и долгих лет ему.
24.01.2024
Грег Хаус
Если серьёзно. Наш футбол настолько слаб и бесперспективен, что может вернуться первым в командах.
24.01.2024
Робин из Локсли
Запомни простое правило в общении с душевнобольными. С ними ни в коем разе нельзя спорить, это выводит их из эмоционального равновесия. Хочет кататься на машине по палате !? Не вопрос , - Вручи ему тазик вместо руля, пусть рулит, тут главное -что бы у пациента сложилось чувство собственной значимости для окружающих, осознание того что он единственный шофёр в палате и все его уважают.
24.01.2024
traveller09
Так нападающего за 10 мильенов покупает. Сегодня было. Я им даже Дзюбу предложил в комментах.
24.01.2024
Adios Amigos R.
2 часа. Мы в конце концов не благотворительная организация и пансион благородных девиц.
24.01.2024
traveller09
Надеюсь, что не в тёмной комнате такое сказал, ища чёрную кошку. А то меня от этого Конфуция...
24.01.2024
Як Цидрак
Еще 2 дня дадим им для вывода?
24.01.2024
traveller09
Да, джентльмены, но не Гая...Ричи.:slight_smile:
24.01.2024
Adios Amigos R.
Урал всегда играет для зрителя и только для него! (Г.В. Иванов)
24.01.2024
Грег Хаус
Отстранение - усиливает величие нашего футбола.
24.01.2024
Як Цидрак
С этим вам в АП, ну или на худой конец к Беглову. Я к примеру верю им на слово.
24.01.2024
Adios Amigos R.
Надеюсь, не системная.
24.01.2024
Adios Amigos R.
Ухи, ухи больно!
24.01.2024
Як Цидрак
Хуже, это ошибка
24.01.2024
Bache Gabrielsen
Фото "негендерных туалетов" в студию, товарищ из Парижа.
24.01.2024
traveller09
За что и люблю.
24.01.2024
Adios Amigos R.
Похоже на саботаж и диверсию.
24.01.2024
Bache Gabrielsen
Ну да, как же мировой футбол выживет без восьмикратного чемпиона мира...
24.01.2024
traveller09
Пока...пока продолжает ковырять...в ушах.
24.01.2024
Adios Amigos R.
Странный вопрос. По другому не умеем.
24.01.2024
Як Цидрак
Про Спартак вообще два дня ничего не было, а это пропасть временная. Как так?
24.01.2024
Thomas Boy
Возвращение сборной России безызбежно.
24.01.2024
взять все и поделить
Просто они такие же жертвы антироссийского политического лобби, как и мы с вами, и ничего пока не могут поделать с тем, что против наших клубов и сборных выступают многие западные страны. _____________________________ Главное в таких местах - максимально, на грани безумия, сильно жмуриться и отчаянно делать вид, мотая головой в разные стороны, что абсолютно не понимаешь с чего бы все это...Да, шеф отдела?)
24.01.2024
traveller09
Надеюсь, красиво?
24.01.2024
Bache Gabrielsen
УЕФА вовсе не за Россию, она за спорт. Но пока идет кровопролитие, Россия будет играть с Белоруссией и Гондурасом.
24.01.2024
Adios Amigos R.
Бог с ними, с мировым и европейским футболом. Как там Тикнизян? Почему нет новостей о главном трансфере наступившего года? Волнуемся же...
24.01.2024
Грег Хаус
За 40 лет
24.01.2024
Як Цидрак
А точно ли мы хотим в эту европейскую семью, где туалеты негендерные нифига, а, товарищ Алексеев?
24.01.2024
Грег Хаус
Похоже у нас на Чаферина есть компромат - вот мужик и вертится, как рыба на сковородке.
24.01.2024
Митек
Моисей вывел народ свой из Египта. Дюков на этом не остановился и вывел свой ещё и из УЕФА.
24.01.2024
Adios Amigos R.
Выиграл
24.01.2024
Грег Хаус
Без России футболу чего-то не хватает - но никто не знает чего.
24.01.2024
заведеевАН
Заявление Чаферина - это его личное мнение. Пока война не закончится , ждать перемен не стоит. Чеферина могут и не переизбрать на следущий срок , если попробует против Европы идти.
24.01.2024
traveller09
Да, он, бро, он. :face_with_hand_over_mouth:
24.01.2024
Adios Amigos R.
Мыслящее мясо - ошибка эволюции (Бендер Бендинг Родригес)
24.01.2024
traveller09
Убить всех человеков!
24.01.2024
traveller09
Ты лучше расскажи...как Урал сыграл?
24.01.2024
Adios Amigos R.
Они были киборги! Они заполонили всю планету!
24.01.2024
Adios Amigos R.
Читалось. Понимают лишенцы, что без России мировой футбол неполноценен.
24.01.2024
Грег Хаус
Чья политика сильнее - тот и в дамках.
24.01.2024
traveller09
Не без этого, не без этого, гражданин.
24.01.2024
nampoo
Чеферину - Cлава!
24.01.2024
Alex K.
Как они могут играть, если нужно воевать?? Им же 18 уже есть? Значит, пора заключать контракт и ехать помогать родине!
24.01.2024
traveller09
Но политика пока сильнее... (с) --- Хотелось бы поинтересоваться у автора о том, когда это время настанет. Разве что...к 2040 году, когда на Земле будет около миллиарда человекоподобных роботов (по мнению Маска).
24.01.2024
Alnik-star
Вещими сны бывают только в ночь на четверг, а сегодня всего лишь среда.
24.01.2024
andkl2007
Спорт и политика всегда были взаимосвязаны. Зачем отрицать очевидное? Реальность пока такова - еврокубков у нас и в следующем сезоне не будет, отбор к ЧМ2026 (а значит и сам ЧМ) мы пропустим. Вот такие пироги.
24.01.2024
traveller09
#УЕФАЗАНАСиНЕЗАБУДЬ
24.01.2024
traveller09
Слава УЕФА!
24.01.2024
Black list
#УЕФАЗАНАС
24.01.2024