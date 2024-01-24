Александер Чеферин вновь заявил о желании вернуть наши юношеские сборные на международную арену.

Мы привыкли ругать УЕФА за те или иные решения. В том числе доставалось за отстранение российского футбола от международных соревнований. Но уже стоит признать — УЕФА и его президент Чеферин на стороне РФ. Просто они такие же жертвы антироссийского политического лобби, как и мы с вами, и ничего пока не могут поделать с тем, что против наших клубов и сборных выступают многие западные страны.

Напомню, что в прошлом году Европейский футбольный союз вернул российскую юношескую сборную U-17 в международные соревнования. Дальше последовала истерика с отказом принять это ряда государств (Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния), и УЕФА объявил, что «не нашел технического решения, позволяющего российским командам играть». При этом в РФС отдельно подчеркивали, что само решение о допуске остается в силе, его не отменяли, дело только за технической возможностью.

Фото РФС

И вот сегодня мы читаем в интервью The Telegraph слова Чеферина о том, что попытка возвращения наших юношеских команд в 2023 году была сорвана ответной реакцией, но он все равно хочет смягчить ограничения, чтобы «не наказывать детей за то, в чем они не виноваты».

Что ж, такая последовательность вызывает только уважение. Надо обладать мужеством, чтобы в Европе идти против течения, получая шквал критики, и Чеферин его демонстрирует, настаивая на том, что российские команды должны играть в футбол в международных турнирах. Пусть хотя бы на юношеском уровне. Думается, и промежуточное решение РФС остаться в УЕФА продиктовано в том числе таким отношением со стороны европейской организации. Да, вернуть пока не получается, но настрой такой определенно есть, и это важно.

Александер Чеферин. Фото Global Look Press

Мы видим, что в целом ситуация шажок за шажком меняется в пользу России. Начиналось с полного отрицания и запрета на любые контакты. Теперь на сборах клубы играют со словацкими, договариваются с австрийскими, словенским, болгарскими, южнокорейским. Из РПЛ как продают футболистов в Западную Европу, так и покупают оттуда. А весной должны провести первый товарищеский матч с представителем УЕФА — Сербией.

Да и в истории с допуском юношеской сборной были как оппоненты, так и союзники. В том числе из тех стран, которых не назовешь дружественными. Заметьте, что в перечне открытых противников только десять государств. Многие из промолчавших были готовы играть, а тот же представитель Германии, член исполкома УЕФА Карл-Хайнц Румменигге открыто объяснил, почему голосовал за возвращение российских юношей.

Мы и не ждали, что возвращение России в европейскую семью будет быстрым. Конечно, нет. Но важно, что процесс постепенно идет. И что УЕФА в нем — явно на нашей стороне.