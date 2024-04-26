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Сегодня, 16:00

Ориентир сборной России — отбор на ЧМ-2030. О переходе в Азию можно забыть?

РФС назвал отбор на ЧМ-2030 ориентиром для возвращения сборной
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Сборная России планирует вернуться на международную арену к отборочному турниру ЧМ-2030.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Разбираем по пунктам концепцию деятельности РФС на период санкций.

Недавно на сайте Российского футбольного союза появилась очень интересная новость о том, что исполком организации «утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций». В небольшом программном заявлении обозначены маркеры, по которым национальная команда должна играть и развиваться в период отстранения от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Маркеры следующие: конкурентная игровая практика, увеличение числа молодых кандидатов в сборной, создание коммерческого товарищеского турнира с привлечением сильных команд, разработка единой вертикали для всех сборных страны — от первой до юношеских, а также внедрение подробных аналитических данных по единому национальному стандарту.

Есть пункты, которые напрашивались, а есть те, которые вызывают вопросы. Пройдемся по порядку.

Иван Сергеев забивает сборной Сербии в товарищеском матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

1. То, что сборной нужно играть чаще и с соперниками серьезного уровня — аксиома, понятная всем. В РФС предлагают проводить до 10 товарищеских матчей в год в окна ФИФА, и тут ничего нового, стремление похвальное. «При этом матчи и учебно-тренировочные сборы должны подразделяться на категории, исходя из их целеполагания и силы соперников», — говорится в заявлении. И вот это уже более интересно, учитывая, что большую часть проведенных за последние два года игр сборная воспринимала в первую очередь как «товарняки», что прямым образом сказывалось на качестве футбола. Ориентир в виде увеличения доли матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА — тоже здравая мысль, но тут скорее вопрос реализации задумки.

Иван Сергеев и&nbsp;Алексей Миранчук. Матч с сербами должен положить конец разговорам об упразднении сборной России

2. Увеличение числа кандидатов в сборную (в том числе молодых). Для этого предлагается «совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры по стимулированию использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах». О чем тут идет речь, можно только догадываться. Вероятно, в РФС рассматривают изменение форматов РПЛ и Кубка России с адаптацией под свободный от еврокубков график (а может, и возвращение на «весна-осень»?). Меры по стимулированию использования молодых футболистов — тут, вероятно, разговор о лимите на легионеров. Но его реформу провели два года назад, и в марте Александр Дюков говорил, что новый формат (13+12) его устраивает.

3. Создание товарищеского турнира — эту идею мы слышали в октябре от самого Дюкова. Президент РФС тогда объявил, что будет проведена работа над созданием турнира с участием стран БРИКС. Пока ждем.

Президент РФС Александр Дюков.
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4-5. Создание единой вертикали для сборных команд и внедрение более детальной аналитики для всех тренерских штабов объединим в один пункт. Тут — очевидный тренд на унификацию. Вопрос — как именно все это будет организовано. «Взаимодействие (профильного аналитического центра) со всей вертикалью сборных, а также с субъектами профессионального футбола в части сопровождения подготовки футболистов в академиях» — это здорово, но без конкретных деталей обсуждать тут нечего. Что касается единой системы игры для сборных, то она логична для стран с конкретной моделью футбола, которая мало меняется десятилетиями (как, например, в Испании). У нас же тренеры сменяют друг друга, меняются и концепции игры. И не факт, что тот, кто следующим встанет у руля сборной, посчитает модель развития предшественника верной.

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Но самое главное в документе — ориентир на возвращение к официальным матчам, а именно к отбору на ЧМ-2030, который стартует в 2028 году. Это значит, что в РФС окончательно определились с курсом развития на ближайшие годы и о переходе в азиатскую конфедерацию в ближайшее время, похоже, можно забыть.

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