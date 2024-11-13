Что нужно знать о первой игре национальной команды в ноябре.

Дата и место проведения матча Россия — Бруней

Сборные России и Брунея встретятся в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет в Краснодаре на «Арене Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состав сборной России

Окончательный состав сборной России был назван 7 ноября, из расширенного списка главного тренера сборной Валерия Карпина в него вошли 29 футболистов. 11 ноября стало известно: полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит сбор по семейным обстоятельствам, вызов в национальную команду получил вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк.

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Давид Волк («Динамо» Махачкала).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Федор Чалов (ПАОК, Греция).

Позже всех к команде присоединился полузащитник Алексей Миранчук. Россиянин провел третий матч серии плей-офф МЛС между «Аталантой» и «Интер Майами» в ночь на 10 ноября по московскому времени, после чего футболист вылетел на родину и прибыл на базу в Четуке (Краснодарский край) только утром 12 ноября.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состав сборной Брунея

31 октября в Футбольной ассоциации Брунея заявили для «СЭ», что в Россию приедет вторая команда из полупрофессиональных футболистов. Причина — игроки основного состава будут в отпуске.

10 ноября стало известно, что Бруней отправит сборную из профессиональных футболистов, которые играют за местные команды. Девять игроков представляют ДПММ — брунейский клуб, выступающий в лиге Сингапура.

На неделе матча сборная Брунея сменила тренера: команду возглавил бразилец Винисиус Соарес. Ранее с брунейцами работал шотландский специалист Джейми Макаллистер.

Россия и Бруней в рейтинге ФИФА

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА по состоянию на ноябрь 2024 года, а Бруней — на 184-м.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С кем еще играла Россия в этом году

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча: в марте обыграла Сербию в Москве (4:0), в июне — Белоруссию в Минске (4:0), в сентябре — Вьетнам в Ханое (3:0). Еще две игры были отменены — в марте с Парагваем в Москве и в сентябре с Таиландом в Ханое, а в октябрьской паузе для национальной команды не нашли соперников.

19 ноября Россия примет сборную Сирии в Волгограде.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что говорят о матче Россия — Бруней

Валерий Карпин, главный тренер сборной России:

— (На вопрос, с кем предпочел бы сыграть — с Брунеем или «Краснодаром».) С Брунеем. Потому что это сборная. Важна [и сила соперников], но имеем то, что имеем. Можем сыграть с Сербией и Камеруном, можем — с Брунеем. (Пресс-подход во время мини-сбора на базе «Краснодара»)

Андрей Аршавин, бывший полузащитник сборной России:

— (О встречах с Брунеем в Краснодаре и Сирией в Волгограде.) Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать? [Нужны ли такие матчи?] Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами. [Нужно ли это футболистам сборной?] Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое. («СЭ»)

Денис Глушаков, бывший полузащитник сборной России:

— Сейчас сборной России тяжело находить соперников и играть с командами уровня Лиги наций. Приходится играть с теми, кто соглашается. Товарищеский матч с любым соперником, даже если это Бруней и Сирия, это лучше, чем провести пустой тренировочный сбор без игр. Надо помнить и о рейтинговых очках ФИФА за эти матчи, надо набирать эти очки и выползать нам наверх. (Metaratings)

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— (О желании Артема Дзюбы вернуться в национальную команду и превзойти рекорд Александра Кержакова по числу голов — 30.) Вызовите меня, и я могу забить Брунею! Пусть на поле в матче с Брунеем выйдет весь тренерский штаб сборной! Карпин, Онопко, на ворота можно Кафанова поставить. Поверьте, они все равно сыграют лучше соперника. («РБ Спорт»)

Юрий Гаврилов, ветеран «Спартака»:

— Матч против Брунея? Чего-чего? (Обращается к репортеру.) Я не пойму, ты что меня травишь? Я даже название такое не слышал. Как называется? Бруней? Ну, пусть играет, РФС хочет, пусть играет. Я о ней не слышал. В первый раз слышу от тебя, я думал, ты меня травишь! 183-я в рейтинге ФИФА? Какое-какое? 183-е? (Смеется.) Это кошмар! А там нет команды в рейтинге ниже 200-300? Слушай, ты меня развеселил. Я сижу тут, грущу. Не было у нас еще таких соперников? Да, не было. Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. Я могу договориться. С ними веселее будет? Да. («ВсеПроСпорт»)

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС:

— Мы сейчас играем не с теми, с кем хотим, а с теми, кто соглашается. Бруней согласился, и что делать, будем играть. Вы забываете одну вещь. Мы играем в дни календаря, которые предусмотрены для официальных международных соревнований. Весь мир играет в это время официальные игры. Весь. Африка, Азия, Америка, Океания и так далее. Поэтому найти соперника очень сложно. И это тоже проблема. Хорошо, что команда соберется и сыграет. Болельщикам не важно, Бруней или нет, главное — на сборную России посмотреть. Праздник будет! («РБ Спорт»)

Прогнозы букмекеров и экспертов на матч Россия — Бруней

Сборная России считается явным фаворитом, а некоторые букмекеры даже не предлагают линии на исход матча. Коэффициент на победу россиян с разницей в десять или более мячей составляет 1.92.

Рекордной победой для сборной России является игра с Сан-Марино в июне 2019 года, которая завершилась со счетом 9:0. Валерий Карпин не придает большого значения возможности побить рекорд.

«Надо сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 — значит, 10:0», — сказал главный тренер сборной России.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Где и во сколько смотреть трансляцию матча Россия — Бруней

В прямом эфире игру России и Брунея покажут канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за час до стартового свистка и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне показа федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды в Краснодаре. С ключевыми событиями игры Россия — Бруней можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.