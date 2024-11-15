Что нужно знать о сборной Брунея: там и правда все так плохо? И чем этот матч может быть важен для нас

Разбор соперника сборной России.

В футболе есть истории, которые невозможно придумать. Одна из них разворачивается прямо сейчас, когда крошечный Бруней, занимающий 184-е место в рейтинге ФИФА, готовится к матчу со сборной России. Это как если бы условный боксер-тяжеловес согласился на спарринг с бойцом наилегчайшего веса. Но в современных реалиях приходится довольствоваться тем, что есть.

Армейский призыв, свадьба, антирекорд — интересные истории о сопернике

Главная команда страны — МС АБДБ (местный аналог ЦСКА) — это не просто футбольный клуб, а настоящее подразделение Королевских вооруженных сил Брунея. Здесь не просто играют в футбол — служат ему. Большинство игроков сборной — «солдаты мяча», совмещающие основную работу с тренировками. Это придает особый колорит предстоящему матчу: российская армия футбольных профессионалов против брунейского ополчения.

В истории с составом сборной Брунея есть что-то почти сюрреалистическое. Некоторые игроки не смогут приехать на матч из-за... свадьбы. В эпоху, когда футбол превратился в индустрию с миллиардными контрактами, такая причина пропуска международного матча звучит как анекдот. Но в этом и заключается особый шарм футбола за пределами топ-лиг: здесь человеческое все еще важнее профессионального.

Самый дорогой игрок сборной Брунея — 21-летний Хакеме Язид Саид, чья трансферная стоимость составляет космические для местного футбола 175 тысяч евро. Для сравнения: это примерно недельная зарплата некоторых игроков Российской премьер-лиги. При этом рост футболиста — 161 сантиметр, что делает его похожим на футбольного Давида, готовящегося к встрече с Голиафом.

Представьте себе сборную, для которой поражение 0:6 — это не трагедия, а вполне ожидаемый результат. Именно так живет футбольный Бруней, недавно умудрившийся проиграть с таким счетом Индонезии. Дважды. В рамках одной квалификации.

Но самое интересное здесь даже не счет. А то, что для Брунея это был... прогресс. Ведь в 2001 году они установили свой антирекорд, уступив ОАЭ со счетом 0:12. Тех самых ОАЭ, которые сейчас даже не входят в топ-50 мирового рейтинга.

Когда появилась информация, что в Россию едет «второй состав» Брунея, многие ухмыльнулись: «Куда уж второй, если первый проигрывает всем подряд?» Но реальность оказалась интереснее: в Краснодар прибывает основная команда. Со своими звездами (если это слово применимо к игрокам, выступающим в чемпионате, о котором вы никогда не слышали) и своими амбициями (пусть и очень скромными).

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Что нужно знать о сборной Брунея — есть на кого обратить внимание?

Нужно честно сказать: даже находясь в своей наилучшей форме, Бруней регулярно терпит крупные поражения от не самых сильных команд Азии. Уровень национальной сборной пока не позволяет брунейцам выигрывать не только у крупных команд, но даже у середняков. В этот раз тоже не ожидается чуда. В составе всего несколько игроков с опытом международных матчей, остальные — либо новички, либо футболисты, которые еще ни разу не показали себя на уровне хотя бы близком к азиатской элите. Так что в Краснодар едет команда, которую нельзя назвать боеспособной в традиционном смысле. Команда далека от уровня высокого класса, но хотя бы не «люди с улицы» — и на том спасибо.

Пожалуй, самая слабая точка сборной Брунея — это вратарская позиция. Абдулазиз Элиас и Джефри Сьяфик Исхак играют за местные клубы, уровень которых сравним скорее с любительским футболом. Никто из них не участвовал в матчах отбора на чемпионат АСЕАН, поэтому рассчитывать на надежную защиту ворот не приходится. Впрочем, признаемся, и с основным голкипером команда вряд ли бы сохранила ворота в неприкосновенности.

В обороне у брунейцев тоже есть проблемы, но хотя бы здесь собраны более-менее опытные игроки. Главная фигура — Юра Индера Путера Юнус, который сыграл 25 матчей за сборную. Он — один из немногих, кто стабильно выходит на поле и хоть как-то противостоит давлению соперников. Но, по правде говоря, защита, скорее всего, не сможет подолгу сдерживать натиск атак российской сборной.

Полузащита Брунея состоит в основном из тех, кто редко получает шанс сыграть на уровне международных матчей. Есть несколько ветеранов, таких как Азван Салех, который провел 34 матча за сборную, но в остальном линия полузащиты больше напоминает набор перспективных, но неопытных игроков. Скорость, креативность, взаимодействие — все это на очень низком уровне, так что россияне вполне могут контролировать середину поля и диктовать свои условия.

Атака Брунея — это попытка сыграть от обороны с редкими вспышками активности. Среди нападающих выделяется Разими Рамлли (34 года, 19 матчей за сборную), который, возможно, станет тем, кто будет создавать хоть какое-то давление на российскую защиту. Хариз Даниал Халлидден тоже имеет за плечами немного игр за сборную, но его навыки, скорее всего, окажутся недостаточными, чтобы оказать реальное сопротивление российским защитникам. А про самую «дорогую» звездочку сборной мы уже писали выше.

И все же опасения насчет приезда «команды с улицы» оказались, конечно же, преувеличенными. На поле выйдут профессиональные футболисты, хотя и слабо подходящие под этот статус в понимании болельщиков. Мы увидим команду, которая, хоть и является «лучшей» сборной Брунея, на фоне российской выглядит аутсайдером без шансов на успех.

Новый наставник сборной Брунея бразилец Винисиус Эутропио — фигура колоритная. Он прославился тем, что однажды подарил своему игроку смартфон, после того как тот пропустил тренировку из-за отсутствия мобильного телефона. Такой человечный подход к работе отлично вписывается в общую картину брунейского футбола, где профессионализм причудливо переплетается с любительской непосредственностью.

Футболисты сборной России Далер Кузяев, Данил Глебов, Иван Сергеев, Антон Миранчук и Федор Чалов (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что это значит для российского футбола?

Матч с Брунеем воспринимается по-разному. Можно иронизировать над уровнем соперника или сетовать на отсутствие более серьезных спарринг-партнеров. Но есть и другой взгляд: этот матч — своеобразное напоминание о том, что футбол существует не только в мире многомиллионных контрактов и звездных трансферов. Где-то там, на 184-м месте рейтинга ФИФА, на поле выходят люди, для которых футбол — это прежде всего игра, а не бизнес.

Возможно, именно такие встречи нужны современному футболу, чтобы не забывать о своих корнях, о том времени, когда главным было не количество нулей в контракте, а любовь к игре. Даже если эта любовь заставляет преодолевать полмира, чтобы сыграть матч, который многим кажется бессмысленным.

Когда 15 ноября в Краснодаре прозвучит стартовый свисток, на поле выйдут две команды с разных полюсов футбольного мира. И пусть разница в классе очевидна, а результат предсказуем, сама эта игра может стать символом того, что футбол остается игрой для всех, независимо от рейтингов, бюджетов и географии.

Арман Тигранянц