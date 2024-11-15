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Сегодня, 16:30

Сборная России всерьез готовится к самому слабому сопернику в своей истории. Реально ли Бруней привез второй состав?

Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября
Артем Белинин
Корреспондент
Игроки и тренеры сборной России на тренировочной базе в Краснодаре перед матчем с Брунеем
Игроки и тренеры сборной России на тренировочной базе в Краснодаре перед матчем с Брунеем.
Фото Teamrussia
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Репортаж из Краснодара и Читука.

С 2017 года Краснодар в плане футбола видел, пожалуй, все: Иньесту и Рамоса в составе сборной Испании в 2018-м, Лигу Европы, Лигу чемпионов и даже борьбу за золото РПЛ. А вот сборную России не видел — в ноябре эту несправедливость наконец исправили, и национальная команда вернулась на Кубань спустя семь лет, впервые после проигранного всухую (0:2) матча с Кот-д`Ивуаром.

Сейчас расскажем, как эти двое — Краснодар и сборная — проживают это событие, а также что такое Бруней на самом деле.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

Сборная тренируется в Адыгее на люксовой базе в стиле Галицкого

Краснодар так часто мелькает вокруг этих сборов, что можно подумать, будто команда Карпина тренируется именно тут. Но нет: Читук, где расположена база «быков», на которой квартируются сборники, находится в Адыгее. Да, недалеко от Краснодара (около 40 км), но это все же другой регион. При этом база называется через «е», «Четук» — в честь озера, на берегах которого находится.

«Четук» — настоящий храм «Краснодара», который южане тщательно оберегали все годы своего существования. Для понимания: до этого ноября ни один посторонний — ни журналист, ни футболист — официально на базе не бывал. А ведь она почти ровесница «Краснодара» — первые тренировки «быки» провели тут в 2008-м.

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Южанам было что прятать. Мягко говоря, «Четук» впечатляет — стиль Сергея Галицкого, широко всем знакомый по парку и стадиону, здесь выдержан полностью, и это красиво. А еще тут просто комфортно — вероятно, «Четук» самая люксовая база России. Каждый участник сборной и в личных беседах, и публично признал — в таких условиях сборная еще не готовилась.

На территории базы, помимо нескольких полей (в том числе тех, до которых не добрались ни журналисты, ни сборная), есть два кампуса. Первый — классный, но уже устарел, теперь тут проживает (уже проживала — ее расформировали) «двойка». Несколько лет назад основа «Краснодара» переехала во второй кампус, расположенный прямо на берегу — и тут все по-настоящему дорого. Вот план:

Схема тренировочной базы «Краснодара»

Конечно, журналистам показали не все, но увиденного оказалось достаточно. Да и по довольным лицам сборников было понятно, что с комнатами, столовыми и спа-центрами их не обидели. А вот с таким видом «быки» (и временно — участники национальной команды) тренируются:

Тренажерный зал на тренировочной базе «Краснодара»

«Условия очень хорошие. Огонь! Спасибо «Краснодару» и Сергею Николаевичу за такой прием. Любые наши капризы решаются», — сказал Карпин после первой открытой тренировки. Зная, в какой степени «Краснодар» вовлечен в организацию не только сборов, но и всего матча, Галицкого действительно можно поблагодарить — подготовка национальной команды и правда прошла отлично.

«Быков» в ответ на гостеприимство, вероятно, ждет небольшой комплимент — в старте на Бруней точно выйдет местный герой Станислав Агкацев. А тренер вратарей Виталий Кафанов на пресс-конференции признался, что приедь на матч Матвей Сафонов — перед родной публикой вышли бы оба. Но красивой истории не будет, зато, насколько можно судить по открытой тренировке, болельщики увидят всех «быков» сборной в старте — речь об Александре Черникове и Никите Кривцове.

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К Брунею готовятся очень серьезно

Будем честны, сборная Брунея не пугает. Ни простых болельщиков, ни, что более показательно, тех, кто за свое мнение отвечает деньгами — букмекеров. Бруней — первый соперник в истории сборной России, на чье поражение нельзя поставить даже за самый скромный коэффициент. Неудивительно — 183-е место в рейтинге ФИФА и странности с составом, кажется, не оставляют гостям шанса.

Понятно, что в такой ситуации все ждут от сборной максимума — в идеале обновления рекорда по забитым мячам (лучший показатель — 9:0). То есть все инфополе всерьез ждет минимум 10 безответных мячей, и это объективно имеет смысл.

Но надо сказать, что в сборной таких настроений вообще нет. Ни один, я подчеркну это, ни один участник национальной команды не высказал неуважения к сопернику. Ни в приватной беседе, ни публично. Самое воинственное, что удалось услышать от игрока основы: «Мы обязаны их обыгрывать», но о 10:0 речи не шло.

Подготовка к Брунею проходит со всей серьезностью — последнюю предыгровую тренировку, открытая часть которой длилась 15 минут, действительно закрыли как по часам. И несколько бдительных стюардов следили, чтобы никто не увидел ничего запрещенного. Окна по всему «Четуку», кстати, тоже предусмотрительно зашторили.

Валерий Георгиевич считает, что главное — хорошо сыграть и выполнить установку, потренироваться, а не что-то обновить. «Сборная не для рекордов» — это, вероятно, не только про Дзюбу, но и про саму сборную. Такая позиция. «С кем лучше сыграть — с «Краснодаром» или Брунеем? С Брунеем. Это сборная, а «Краснодар» — клуб. Клубы должны играть с клубами, сборная — со сборной», — заявил Карпин после первой тренировки. Так что абсолютно искренняя позиция национальной команды такова: Бруней — пусть и слабая, но абсолютно серьезная сборная. Надо это уважать.

Кстати, приезд Брунея вызвал в Краснодаре небольшой ажиотаж. Конечно, не среди болельщиков — но часть журналистов отправилась посмотреть на гостей. Те поселились в центре города, для тренировок получили стадион «Краснодара» — и на деле оказались абсолютно обычными футболистами. Да, с немного нетривиальными биографиями. Но те, кто считал, что во второй сотне в рейтинге ФИФА жизни нет, будут разочарованы.

Валерий Карпин. «Кержаков и Дзюба пусть свой спор один на один решат». Карпин — перед матчем с Брунеем

Брунейцы максимально позитивные ребята — заценили парк и стадион, любезно отвечали на вопросы. Российских футболистов они не знают, зачем они понадобились нашей сборной, тоже догадываются с трудом — но настроение у них хорошее. По виду брунейцы просто рады оказаться в футбольной стране, и итоговый счет их совершенно не заботит.

При этом все домыслы о том, что в Краснодар приедет второй состав, сотрудники посольства или еще что-то в этом роде, оказались неправдой. Приехали те, кого Карпин и штаб ожидали увидеть — за редким исключением. Так что да, Бруней — пусть и слабая, 183-я, но все же полноценная сборная, нормальный и вовсе не экзотический соперник.

И если вдруг рекорд не будет побит или Россия даже пропустит — удивляться не нужно.

Прогулка сборной России на тренировочной базе в Краснодаре перед матчем с Брунеем
Фото Teamrussia

Ажиотажа нет, но аншлаг вероятен

Что касается горожан и их отношения к впервые за семь лет приехавшей к ним сборной — оно абсолютно спокойное. Никаких очередей за билетами, никакого ажиотажа. Присутствие национальной команды в Краснодаре выдает только брендированный автобус возле одного из отелей. Толп из желающих с ним сфотографироваться, кстати, не обнаружено.

При этом билеты все равно постепенно продаются, и темпы улучшаются. В начале недели в сборной прогнозировали 27 тысяч человек (при вместимости арены в 35), ближе к матчу ожидать стали уже 30 тысяч болельщиков. Не исключено, что к игре будет солд-аут.

Каких-то перформансов краснодарцы для сборной не готовят. У них впереди «Спартак» и «Локомотив» дома, все силы уходят туда. Но можно рассчитывать на какую-то красивую акцию от РФС — впрочем, ее детали пока неизвестны.

В любом случае, матч ожидается приятный и по атмосфере, и по результату. Краснодар считается несчастливым городом для сборной — с победами тут у нее тяжко. Но сейчас, кажется, обе стороны останутся максимально довольны друг другом.

Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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