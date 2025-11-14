Что нужно знать о заключительной игре национальной команды России в 2025 году.

Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

Дата и место проведения матча Россия — Чили

Сборные России и Чили проведут товарищескую игру в субботу, 15 ноября. BetBoom матч сборной состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Состав сборной России

Состав сборной России на товарищеские матчи с Перу и Чили был опубликован 7 ноября. Главный тренер Валерий Карпин включил в него 30 футболистов.

В начале сбора стало известно, что два футболиста «Локомотива» — полузащитник Дмитрий Баринов и защитник Александр Сильянов — не сыграют в ноябрьских матчах из-за повреждений.

12 ноября в матче с Перу в Санкт-Петербурге (1:1) в стартовом составе команды Валерия Карпина вышли Матвей Сафонов, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Алексей Батраков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Алексей Миранчук, Александр Головин, Иван Сергеев. Также в игре приняли участие появившиеся на замену Мингиян Бевеев, Данил Круговой, Александр Черников, Константин Тюкавин и Лечи Садулаев.

После матча с перуанцами расположение нашей национальной команды покинул вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Карпин также уточнил, что если бы шел отборочный турнир, то голкипер без игровой практики мог бы не появиться в стартовом составе: «Если бы это был отборочный матч, то состав был бы другим. Возможно, Сафонов бы не играл. [Сейчас] Матвей вернется в расположение «ПСЖ», а [еще два легионера] Миранчук и Головин останутся на матч с Чили».

Под вопросом оставалось участие в матче с Чили защитника «Ростова» Ильи Вахании, который из-за повреждения был заменен после первого тайма с Перу. В Сочи отправились 27 футболистов, но на пресс-конференции за сутки до игры Карпин сообщил: не планируется выход на поле защитника «Динамо» Максима Осипенко и полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука.

Заявка сборной России на матч с Чили

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо»), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Данил Пруцев (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», МЛС), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Николай Комличенко («Локомотив»).

Состав сборной Чили

Сборная Чили относится к зоне КОНМЕБОЛ и является двукратным победителем Кубка Америки. По данным портала Transfermarkt, общая стоимость состава чилийцев составляет 75,73 миллиона евро.

Игроки сборной выступают в европейских командах, своем национальном чемпионате и других лигах Южной Америки. Главным тренером чилийской команды является Николас Кордова.

В матче с Россией не примет участия рекордсмен сборной по голам и проведенным играм Алексис Санчес. Нападающий «Севильи» отсутствует из-за травмы.

Сборная Чили, как и Перу, не прошла южноамериканский отбор в финальный турнир чемпионата мира-2026.

Заявка сборной Чили на матч с Россией

Вратари: Лоренс Вигурукс («Суонси Сити», Уэльс), Томас Хиллье («Монреаль», Канада), Себастьян Мелья («Уачипато»).

Защитники: Гильермо Марипан («Торино», Италия), Хабьер Суасо («Севилья», Испания), Франсиско Серральта («Осер», Франция), Беньямин Кущевич («Форталеза», Бразилия), Фабиан Ормасабаль («Универсидад де Чили»), Ян Гаргюс («Палестино»), Иван Роман («Атлетико Минейро», Бразилия), Франциско Салинас («Кокимбо Унидо»).

Полузащитники: Марселиньо Нуньес («Ипсвич Таун», Англия), Родриго Эчеверрия («Леон», Мексика), Дарико Осорио («Мидтьюлланн», Дания), Фелипе Лойола, Лаутаро Милья (оба — «Индепендьенте», Аргентина), Висенте Писарро («Коло-Коло»), Хавьер Альтамирано, Матиас Сепульведа (оба — «Универсидад де Чили»), Игнасио Сааведра («Сочи», Россия), Агустин Арсе («Лимаче»).

Нападающие: Бен Бреретон («Дерби Каунти», Англия), Александер Аравена («Гремио», Бразилия), Лукас Сепеда («Коло-Коло»), Гонсало Тапиа («Сан-Паулу», Бразилия), Максимилиано Гутьеррес («Уачипато»).

Россия и Чили в рейтинге ФИФА

В рейтинге ФИФА на ноябрь 2025 года сборная России занимает 30-е место, Чили — на 56-й строчке.

Кто выступит на матче России и Чили в Сочи

Перед матчем на фестивале болельщиков на площади перед стадионом «Фишт» выступят группа «Блестящие» и финалистка шоу «Ну ка, все вместе!» Марфа. Зрители смогут сыграть в футбол и взять автографы у легенд и экс-футболистов сборной России — в их число вошли Дмитрий Аленичев, Гильерме, Егор Титов, Роман Павлюченко.

Гимн России перед стартовым свистком исполнит Николай Тимофеев. Номер открытия матча — песня «Облака» от коллектива «Казаки делают хиты».

Номер закрытия после игры — песня «Лето» группы «Чили».

Матчи сборной России в 2025 году

Национальная команда России провела по два матча в каждом из международных окон — в марте, июне, сентябре, ноябре. Сборная продолжает серию из 22 игр без поражений — 15 побед и семь ничьих.

В последний раз россияне проиграли 14 ноября 2021 года в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). С тех пор команда проводит только товарищеские игры. В серии не учитываются две встречи с олимпийской сборной Египта в сентябре 2023 года, на которые Валерий Карпин отправлялся с молодежным составом из кандидатов в первую команду.

Гренада — 5:0 (19 марта, Москва, «ВТБ Арена»), Замбия — 5:0 (25 марта, Москва, «ВТБ Арена»)

Нигерия — 1:1 (6 июня, Москва, «Лужники»), Белоруссия — 4:1 (10 июня, Минск)

Иордания — 0:0 (4 сентября, Москва, «Лукойл Арена»), Катар — 4:1 (Эр-Райян, 7 сентября)

Иран — 2:1 (10 октября, Волгоград, «Волгоград Арена»), Боливия — 3:0 (14 октября, Москва, «ВТБ Арена»)

Перу — 1:1 (12 ноября, Санкт-Петербург, «Газпром Арена»), Чили (15 ноября, Сочи)

Что говорят о матче Россия — Чили

Валерий Карпин, главный тренер сборной России (о том, что матчи против Перу и Чили для сборной — это базовый минимум или роскошный максимум):

— Учитывая наше положение — роскошный минимум (смеется). То, что Перу и Чили до нас доехали, — это роскошный максимум. С удовольствием хотим посмотреть на себя и на игроков, которые отбираются на ЧМ. Для нас это сейчас важнейшие игры.

Николас Кордова, главный тренер сборной Чили:

— Изучали сборную России, но выделять никого не хотим. Россия играет много неофициальных матчей, но для нас эта игра важная. Соперник хороший. Команда очень агрессивная. Видели матч с Перу с высоким прессингом, а во втором тайме подсели, сели низким блоком. Мы все это изучаем, работаем.

Кирилл Глебов, полузащитник сборной России:

— Конечно, не было в команде игрока, который был бы рад такому результату [с Перу]. Поэтому атмосфера сейчас не очень, так сказать, радостная, но все понимают, что есть еще один матч и [Чили] нужно точно побеждать. («Матч ТВ»)

Иван Сергеев, нападающий сборной России:

— На самом деле Перу — очень хорошая команда, добротная, и уровень игры высокий. Жалко, что не победили, но в целом всё супер, атмосфера классная. Перу и Чили отбирались на ЧМ, играли с Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Колумбией. Очень хорошо, что у нас сейчас такие соперники. На их фоне можно показать себя. («Чемпионат»)

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

— Нужно играть с любыми соперниками, как уже говорил, болельщикам хочется видеть победы, хорошую игру, забитых мячей. Поэтому в этом плане наши футболисты должны показать хорошую игру. Неизвестно, какой состав будет у сборной Чили, ведь мы видели, что у перуанцев был не оптимальный состав. Сборной России нужно играть с любыми соперниками, наигрывать ребят, выпускать молодежь. Самое главное, что сборная России — это лицо нашей страны, хочется, чтобы она приносила радость болельщикам по всей стране. Потому что нет международных матчей, это наша единственная отдушина. (ТАСС)

Прогноз на матч Россия — Чили

Эксперты ждут, что команда Карпина покажет более привычный футбол после не самой яркой игры с Перу.

Иван Новосельцев, бывший защитник сборной России:

— Мне кажется, на матч с Чили будет более сильный состав. Может, просто ребята будут более заряженными, больше агрессии, динамики какой-то. Матч с Перу смотрелся спокойным, с Чили надо добавить агрессии. Ребята будут заряженными, и мы увидим совершенно другую игру. («Матч ТВ»)

Эдуардо Лобос, бывший вратарь сборной Чили:

— Думаю, это будет очень интересный матч. Чили стремится перестроить свою сборную. Они выходят из цикла, в котором не прошли отбор на чемпионат мира. Поэтому эта встреча очень интересна, ведь сборная России не проигрывает уже 17 матчей подряд, хоть и не с сильными командами. Но это возможность для обеих команд продолжить оценку своих игроков. Я очень надеюсь, что Чили победит. («Чемпионат»)

Николай Наумов, бывший президент «Локомотива»:

— В матче [с Перу] игра нашей сборной не понравилась. Все как-то пешком, тихонечко. Как однажды сказал Газзаев, вышли на поле как академики с тросточками. Думаю, перед Чили Карпин проведет работу над ошибками, чтобы такого не повторилось. Здесь как раз уже будет видна работа тренерского штаба, в частности — самого Карпина. Очень надеюсь, сборная сделает выводы и выйдет против Чили в том состоянии, что было в предыдущих матчах, в том состоянии, в котором мне команда очень нравится своей игрой. («Матч ТВ»)

Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова»:

— Матч с Перу немного выбивается. Мы не увидели живую команду у россиян. Ну да, бегают, что-то выполняют. Но команда не очень мотивированная. Возможно, эта игра встряхнет футболистов. Может быть, подхлестнет тех, кто не играл, возможно, выйдет другой состав — и все будет совсем иначе. («Газета.Ru»)

Россия считается явным фаворитом матча с Чили по версии букмекеров. Успех нашей национальной команды оценивается коэффициентом 1.55, победа гостей — 6.30, ничья — 3.90.

Где и во сколько смотреть трансляцию матча Россия — Чили

Игру Россия — Чили в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и на сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 17.00 мск, за час до стартового свистка. Кроме того, трансляцию из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Спорт.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Чили также можно в матч-центре и разделе о национальной команде на нашем сайте.