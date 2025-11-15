Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера Сборные России и Чили сыграют 15 ноября в Сочи

Рассказываем о сопернике сборной России. Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи) Чемпион из Англии В прошлый раз сборная Чили приезжала в Россию в 2017 году. Тогда «Ла Роха» была на пике — два подряд выхода в плей-офф мировых чемпионатов и два триумфа на Кубках Америки, где чилийцы умножали на ноль звездную аргентинскую атаку и были безупречны в сериях пенальти. После второй из них — открывшейся с осечки Месси — раздосадованный Лео на эмоциях заявил, что прощается с национальной командой. Жизнь, впрочем, рассудила иначе. Великий мастер не просто вернулся, а выиграл ЧМ-2022, тогда как сборная Чили после выхода в финал Кубка конфедераций-2017 только теряла завоеванные позиции. Алексис Санчес зажигает и в 36 — в отличие от других звезд Чили. Как он это делает? Последний всплеск — четвертое место на КА-2019. Золотое поколение старело, а у Марсело Бьельсы и Хорхе Сампаоли, который подарил стране первый в истории титул чемпионов континента, не нашлось достойных преемников. Хуан Антонио Пицци на победном КА-2016 словно отработал на багаже предшественников и ушел в отставку, провалив отбор на ЧМ-2018. Но главная проблема заключалась в кадровом голоде. Поколение Алексиса Санчеса, Видаля, Меделя и Варгаса старело, а достойной смены и близко не наблюдалось. В отборочном цикле на ЧМ-2022 дошло даже до появления натурализованного игрока, который был одним из лучиков света в темном царстве. Речь о Бреретоне — выпускнике «Ноттингема» и победителе юношеского первенства Европы (U-19) в составе сборной Англии. Выступая в одной команде с Маунтом и Сессеньоном, он с 3 мячами разделил статус лучшего бомбардира того турнира с несколькими игроками, включая Дьекереша. Но дальше Бен долго не мог подняться выше чемпионшипа, и тут на другом континенте вспомнили о гражданстве его матери. А тренировавший тогда чилийцев Мартин Ласарте едва не вытянул счастливый билет. Новичок забил три гола, сборная ожила, но все же в схватке за попадание в межконтинентальные стыки уступила Перу. Николас Кордова. Фото Getty Images Временный тренер Отбор на ЧМ-2026 «Ла Роха» начала с Эдуардо Бериццо, однако аргентинец подал в отставку, набрав 5 очков за первые пять туров. Ничего не получилось и у Рикардо Гареки. Специалист, заслуживший репутацию волшебника после семи лет во главе сборной Перу, так и не смог реанимировать чилийцев. Итог его работы — третье место в группе на КА-2025 и худший процент побед за всю историю сборной в официальных турнирах (17,4). Гареку уволили летом — после проигрыша Боливии, который лишил его команду даже математических шансов на попадание на мировое первенство. Аргентинца тогда упрекали во всех смертных грехах. Начиная с того, что он под свое имя получил выгодный контракт, но не проявлял рвения в работе и постоянно уезжал на родину. Были претензии в связи с постоянными шараханьями при выборе состава и тактических схем, отказом от таких опытных мастеров, как Видаль и Арангис, и проблемами во взаимоотношениях с рядом футболистов. Сейчас сборную в качестве временного тренера возглавляет Николас Кордова. 46-летний специалист, который получил первый профессиональный диплом в знаменитом итальянском тренерском центре в Коверчано, совмещает нынешнюю должность с работой в молодежной и олимпийской сборных, которые — как и главная команда страны — звезд с неба не хватают. На недавнем молодежном ЧМ чилийцы вышли из группы благодаря меньшему количеству желтых карточек (три команды набрали одинаковое количество очков), но с треском вылетели в 1/8 финала после встречи с Мексикой (1:4). Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы Квартет из молодежки Кордову за выступление молодежки критиковали, делая акцент на качестве игры. Сейчас тренеру снова досталось сразу по нескольким пунктам. Во-первых, от чемпиона страны «Кокимбо Унидо», откуда в сборную вызвали только защитника Салинаса, тогда как других героев сезона считают не достигшими нужного уровня. Во-вторых, за отсутствие в заявке классических центральных нападающих. В последнее время роль «девятки» исполнял Бреретон, который привык действовать слева. О глубоком кризисе чилийского футбола недавно высказался лучший вратарь в истории сборной Клаудио Браво: «Они заполняют поле техническими тестами, секундомерами и эстетическими оценками игры, забывая, что футбол, как и жизнь, держится на сердце, мужестве и самопожертвовании. Потому что футбол — это не только хорошая игра. Нашему футболу не нужны обещания в виде смонтированных видео. Ему нужны игроки, которые заслуживают уважения не лайками, а каждым подкатом, каждым взглядом, который говорит: «Тебе меня не пройти!». Лоуренс Вигуро (в центре). Фото Getty Images Действительно, прежних бойцов «Ла Рохе» не хватает, поэтому многих удивило, что в сборной отсутствует полузащитник Пульгар, который с «Фламенго» сражается за титул чемпиона Бразилии и вышел в финал Кубка Либертадорес. А тут еще основной голкипер Кортес отказался от поездки в Россию. Но с ним все понятно: «Пеньяроль», за который выступает вратарь, 16 ноября сыграет в полуфинале плей-офф уругвайской лиги. Отказ Кортеса — шанс не только для опытного Вигуро из «Суонси», но и для юного Мельи. Он один из тех, кто удостоился высоких оценок в молодежке, откуда тренерский штаб пригласил сразу четверых игроков. «Золотое поколение», как называют в Чили двукратных чемпионов Южной Америки, Кордова игнорирует. Но это не значит, что в процессе омоложения сборной отказываются от всех опытных игроков. Россия — Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи Особенно в обороне, где Александр Головин может встретиться со своим бывшим одноклубником по «Монако» Марипаном. Достаточно опытны и другие защитники — Сьеральта («Осер»), Суасо («Севилья») и давно играющий в Бразилии Кушчевич. В средней линии заслуживает внимания вызов сочинца Сааведры, а в атаке наряду с Бреретоном выделяются талантливый Сепеда из «Коло Коло» и Осорио, который вместе с «Мидтьюлланном» сенсационно лидирует в Лиге Европы со стопроцентным результатом. Чили — команда с потенциалом. И точно не безнадежный аутсайдер, как в отборе на мировое первенство. Этой команде нужен качественный тренер, и вся страна верит, что получится вернуть на родину из «Бетиса» Мануэля Пеллегрини. Если федерации это удастся, хотя бы на время забудут о шквале критики в адрес футбольных чиновников. Пока же у «Ла Рохи» переходный период. Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита Россия — абсолютный фаворит матча с Чили, по мнению экспертов букмекерской компании FONBET. На победу команды Карпина можно поставить с коэффициентом 1.55, что примерно 65% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.10 (24%), успех Чили — за 7.00 (11%). Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

IQ-87% этого не видят лишь слепцы 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Медведи 15.11.2025

Muslim Galeev Знает даже первый класс, Робин Лох Сли пидорас ) 15.11.2025

Muslim Galeev Сам жидкийкпидорг ) 15.11.2025

Saiga-спринтер Пан предлагает записать сборной Чили техническон поражение со счетом 0:3. И отомстить за аналогичеый проигрыш хунте в 1973? Заранее записать, расписаться. А потом можно и сыграть не официальный матч. 15.11.2025

Пан Юзеф Не исчез, а сбежал. Но далеко не убежит. 15.11.2025

Робин из Локсли Муся внезапен как положительный тест на беременность. Навалил и исчез. Вот секрет победы в понимании Муси. 15.11.2025

Millwall82 вот почему в Россию не затащить Хорхе Сампаоли? Триумфатора Чили. Намного более серьезный спец чем Карпин, Семак, Станкович и Мусаев. 15.11.2025

Фирсыч За что вы в Канаде так ненавидите хохлов? Украина далеко же от вас. 15.11.2025

Пан Юзеф Бл... "Разорвал-убежал", "скорей-смелей".))) Цися загнется от зависти, его перещеголяли.) 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Муся лично расправляется с каждым, потому и так долго 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Когда это было, онанюга? 15.11.2025

Пан Юзеф В любом случае Купа придет в упадок вместе с пиндосами. Вот был бы он Купер-Киприот, тогда... 15.11.2025

Робин из Локсли Муся, вы стали очень раздрожительным после эпиляции ануса строительным скотчем. Не надо эксперементов Муся, вы прекрасны своей естественностью. 15.11.2025

Millwall82 тут вопрос в другом, каким они составом будут играть, и насколько мотивированы. Денежку то сама федерация получает, а не футболисты. 15.11.2025

Купер/Canadec/ Так хохлы всю жизнь нахаляву живут...даже воцну устроили...так бабки не давали...потому что нах ненужны никому.... 15.11.2025

Knockouter Спасибо многоходовочнику за это 15.11.2025

Робин из Локсли А что там в Покровске Муся ? Надеюсь что все 31 окружённых батальонов ВСУ уничтожены и в городе реет гордый российский триколор ? Просто три недели прошло с той благой вести . Как бы пора уже... 15.11.2025

Knockouter у них или у нас ? 15.11.2025

Porco Rosso Египтяне здесь не при делах, именно поэтому я взял это словосочетание в кавычки. 15.11.2025

Knockouter Причем здесь Украина, одноклеточный? 15.11.2025

Porco Rosso Тогда нужно саранчу снабдить боевым отравляющим веществом. Например, веселящим газом или сывороткой правды. 15.11.2025

Knockouter 10000% 15.11.2025

Muslim Galeev В Покровске тут заслышав перезвон, Робин свою повестку разорвал И в женском платье за кордон он тут же с Украины убежал В Покровске все горохочет там, там ждут тебя скорей На мамином диванчике Робин всегда смелей ) 15.11.2025

Muslim Galeev Где укродрочеры с вечными воплями что Россия с непонятными командами играет? А тут 2-кратный победитель Кубка Америки и 3-й призер ЧМ. При том что сама Украина 4:0 от французов влетела ) хотя сейчас вылезут херр Майор, топотун и Робин с хутора Лох Слей ) 15.11.2025

Пан Юзеф Играть должны сильнейшие. Дутые рекорды нам не нужны. 15.11.2025

Пан Юзеф Ни хрена! Наша саранча ни одного канадца не пропустит. Они нам еще за Ванкувер ответят! 15.11.2025

Робин из Локсли Дайте Дзюбе шанс перегнать Рональдо по голам за Сборную. 15.11.2025

Пан Юзеф И то верно. Был бы Купа русским, уцелел бы. А канадцам кранты. И мне их не жаль. Не братья они нам. 15.11.2025

Робин из Локсли Россия сильна Ротенбергами ! Есть Ротенберги-есть Россия ! Нет Ротенбергов-нет России ! 15.11.2025

Пан Юзеф Египтяне тут не при делах. Саранча наша, отечественная. Пиндосам она в глотку не полезет. Кроме того, у саранчи задача уничтожить пиндосов, а не подкармливать их. 15.11.2025

IQ-87% Думаю все уже оплачено без нас 15.11.2025

IQ-87% Хотя я и слегка поперхнулся -но несомненно 15.11.2025

Porco Rosso Купи два по цене трех и третий получи в подарок. 15.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ну может и не выиграют , но печень поклюют.) 15.11.2025

Petr Bitkin нО ВАЩЕТА ИХ ВСЕХ КУ :) 15.11.2025

Petr Bitkin НЕ НАДОЛГО ИХ ВСЕХ. 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Мы же гостеприимный народ 15.11.2025

Бывший болельщик красно-белых Не ссыте, господа фанаты. С чилийцами уже проведена профилактическая беседа в безналичном виде, так что все будет в порядке 15.11.2025

Petr Bitkin ОТ ТОЖЕ ОТ ЭТО СаМОЕ :)я 15.11.2025

IQ-87% И этот один в подарок 15.11.2025

Petr Bitkin хИ.НЕ ВСЕРАВНЫОЯ Ч... ИГРАЮИТ.... иГРА - НЯМ!Я... В КМШ ТОЖЕ САМОЕ..=Ж.АШЛЮШКИ :) 15.11.2025

IQ-87% Он уже на пути домой в гавань-туда саранча не доберется 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Минимум должен быть 11:1 15.11.2025

Робин из Локсли Америка обречена пан Юзеф. Многополярный мир не простит им геноцида индейцев и убийства Джона Фицджеральда Кеннеди младшего. ЗЫ-Купу спасать не будем. Пусть сполна хлебнёт канадских щей русским лаптем. 15.11.2025

Porco Rosso Написано же – "как минимум". ) 15.11.2025

Porco Rosso А где другие "казни египетские"? Саранчу, кстати, можно поджарить и съесть, повезло пиндосам. 15.11.2025

Porco Rosso Хорошо, тогда пусть хотя бы "стружку снимает". 15.11.2025

IQ-87% Вы совсем не верите в ребят-тем более когда такой подъем-за нами мощный строй Ротенбергов 15.11.2025

Пан Юзеф Эту унылую и бесхребетную сборную Чили Россия должна победить минимум 3:0. 15.11.2025

Пан Юзеф Летом на Алабаму рой саранчи налетит. Потом на Техас. Потом на Нью-Йорк и Вашингтон. Саранча все пожрет, и пиндосня с голоду передохнет. Но саранчу-то не остановить. Она дальше на Канаду попрет. Купу спасать надо. Или не надо? 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Фигурной это преждевременно 15.11.2025

Porco Rosso В цех фигурной обработки древесины. 15.11.2025

blue-white! Саморано, Салас и т.д, сейчас игроков такого уровня в Чили нет... 15.11.2025

Грег Хаус Инсайд: Готовится матч с командой Лимпопо 15.11.2025

Робин из Локсли Соперник силён и опасен, лет двадцать назад был. 15.11.2025

Робин из Локсли Вот оказывается кто политику в спорт на грязной обуви приволок. И это за семь лет до бойкота московской Олимпиады. 15.11.2025

Робин из Локсли Вчера по телевизору сказали что ихний поганный доллар скоро рухнет.Йеллоустоунский вулкан извергнется. Гос долг превысит критическую отметку -похер и начнётся гражданская война между афроамериканцами и латиносами. Короче там всё плохо. 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев А в какой цех вы Станковича установить желаете? 15.11.2025

Djin Ignatov По тому же ПУТИ идем и мы ! Натурализируем иностранцев , нанося НЕИСПРАВИМЫЙ вред и я даже сказал забивая в крышку гроба последние гвозди в нашу сборную страны! Страна с таким огромным по колличеству народу - сейчас правда население страны резко падает и не случайно спасать призваны мигранты , чтобы не показать по каким причинам оно падает !!! К хорошему как видим оно никогда не приведет ! 15.11.2025

ровнов Для выздоровления сборной Чили, надо Семака. И все. Шесть раз чемпионами станут. Хоть в Южной Америке, хоть в Мире. 15.11.2025

Робин из Локсли Переплатили. Восточный Тимор согласен за харчи приехать. 15.11.2025

Робин из Локсли Не орлы? А хто? 15.11.2025

Робин из Локсли Ну да не приехали. КПСС не пережил бы проигрыша кровавожидоиндейской хунте Пиночета. А так спорт вне политики да. 15.11.2025

Грег Хаус Победотворящая манисила помоги 15.11.2025

Porco Rosso Как раз отдохнет на берегу Тихого океана. 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Он супер стар 15.11.2025

лично для меня команда ЧИЛИ.... темная лошадка. с кем ассоцируется? ИВАН САМОРАНО,думаю именно так ответит подавляющее количество тутошних форумчан... 15.11.2025

Купер/Canadec/ Он устал.... 15.11.2025

Купер/Canadec/ Быстрей бы пиндосня в упадок пришла....а Чили пусть растет... 15.11.2025

Porco Rosso Говорят, Станкович освободился. 15.11.2025

Генри Форд Они же вроде там символический гол закатили в пустые ворота при полном отсутствии соперника и закончили матч. Поэтому и 1:0. 15.11.2025

Андрей Упадок у тебя заканчивай уже 15.11.2025

Vadim Акенфеева в САЧОК!!! Пеняева в нападение! Это НАШЕ ВСЁ!!!:innocent::relaxed:?:sunglasses: 15.11.2025

IQ-87% Конечно Чили не на дне-просто в конце очереди-то же самое но смотрится лучше 15.11.2025

Грег Хаус России нужна победа - не жалеем бабла 15.11.2025

Грег Хаус Не будет хороших премиальных - не будет победы 15.11.2025

Dron56 Прям таки сборная то Чили так себе , во кого в соперники купили. Вот вдруг ей проиграем то ? Ну и ...? 15.11.2025

KlimA Мотю в Пориж ужо отправили.. не будет его) 15.11.2025

Павел Леонидович андрюш, ну про Перу тыт также писал, а что в итоге?) Насуют они мотьке) 15.11.2025

H Aleksej Прогнозы футбoльных матчей infostavki.ru 15.11.2025

Грег Хаус Если наши Орлы не обыграют это Чили - они для меня больше не орлы. 15.11.2025

Грег Хаус Помню, в СССР мы в Чили на ответку не поехали - и нас послали 15.11.2025

Saiga-спринтер В Чили было техническое поражение со счетом 0:3 за неявку. Нынешгий матч имеет значение только для сборной Чили, что бы получить 3,5 миллиона у.е. тугриков за согласие сыграть. 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Не завидуй лоботрясам 15.11.2025

igorlvov А вообще конечно, чтоб я так жил! :) Ни какой ответственности, что у Карпина, что у РФС в целом! Выиграем, проиграем, ничья ......до лампочки! Бабло как лелось так и будет литься! НИРВАНА! :) 15.11.2025

Saiga-спринтер Дундучек, техническое поражение за неявку засчитывается со счетом 0:3. 15.11.2025

igorlvov Как бы этот упадок сегодня нас по полю не размазал! :))) После тухляка с Перу и это возможно! 15.11.2025

Saiga-спринтер Абсолютно не имеет значения, что из себя представляет нынешня сборная Чили. Главное а том, что ничего не представляет сборная России, и еще долго ничего не будет представлять на международном уровне. В самом лучшем случае, сборная России получит шанс провалится на отборе к Мундиалю 2038 года. И то - это весьма оптимистический вариант развития событий в мировом футболе. 15.11.2025

Pol Pol Про Бескова ... это ты конечно ... хватанул ! В смысле .... загнул. Ничё у них не клеилось .... до второго прихода Лобановского, в 86 ом .... ааабсолютно ничего. И не Чили тому виной, а Политбюро в жопу долбаное .... из ума выжившие, старикашки - психопаты ! Им как немцы тогда накидали 1 - 7, по сумме двух матчей, да как поставили раком .... так они и стояли в этой позе, почти все 15 лет ! 15.11.2025

bednnnnyak20 Нытье - отставить!!! 15.11.2025

bednnnnyak20 Верим в сборную!!! 15.11.2025

bednnnnyak20 Россия, вперёд!!!!!!! :clap::clap::clap::muscle::muscle::muscle::soccer::soccer::soccer::sparkler::boom::fireworks::tada: 15.11.2025

bednnnnyak20 Валера, верим!!! 15.11.2025

36 Рано нам с такими сборными играть.Вон в Африке штук шесть конгов и четыре Гвинеи,опять же-колышется Чад.Упражняйтесь,рейтинг подымайте 15.11.2025

!100% Инсайды> Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Познавательно. Для товарняка. Выпуск "Орёл и решка" или "Клуб кинопутешественников". 15.11.2025

Pol Pol В 73 .... надо было играть ! Однако .... зассали ??? !! Причём, по полной ! При всей своей "храбрости", "решимости" и не примиримости ? Теперь то что, из пустого в порожнее гонять ? И главное, мне ндравится, эСЭшники и рейтинг какой то .... свой, одним лишь им известный, придумали и даже .... ведут его и очечки какие то себе начисляют и предвигаются, вверх естественно, ... уроды штопаные ! Самим то ... не смешно ещё ? 15.11.2025

Бывший болельщик красно-белых А если наши выиграют, надо будет хвалить Валеру? А то я уже не понимаю, кто есть ху 15.11.2025

sdf_1 В Чили перестраивают сборную и ищут тренера ------------------ Черчесов самая достойная кандидатура 15.11.2025

Petr Bitkin Фйё. Я их проклялю. За судеек;) 15.11.2025

Petr Bitkin ЦСКА фоорева или никогда... люблюиацкую \ЕленуДриыцку люблю, 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Порвем как тузик грелку 15.11.2025

prapor-66 И только приход Бескова под ОИ-80 более менее вывело сборную на прежний уровень! ------------------------------ Чем бронза Бескова на ОИ-80 отличалась от бронзы Лобановского на ОИ-76? 15.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Начинаю читать заголовок. Первое слово - наконец-то правильное! А потом оказывается это о сборной Чили 15.11.2025

rams Ну...в общем победим сегодня!Да?Карпуша...... 15.11.2025

Nikolaevich Ох и накидают нам сегодня чилийцы,предчуствие не очень,хотя игра дружеская.... 15.11.2025

РУСИВАН Карпина? 15.11.2025

Гена Борисов Хитрые ребята Аламоса-73 год. Здесь в Москве 0-0 и там в Сантьяго 1-0 . Но без наших Это история. И Чили поехали в Германию на ЧМ. 14.11.2025

Гена Борисов Ну чтож посмотрим на чилийцов Хорошо что у них нет Валеры !!! А так кризис пройдет !!! Ждем хорошей игры с обеих сторон. Ну а победит все же Россия !!! 14.11.2025