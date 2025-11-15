Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»? Обляков получил травму в матче сборной перед дерби со «Спартаком»

У красно-синих могут быть проблемы. Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи) ЦСКА стабильно буксует после международных пауз: команда победила лишь два раза в последних десяти таких матчах. Очередной перерыв на игры сборных может вновь ударить по результатам армейцев. Во второй игре нынешних сборов — BetBoom товарищеском матче России с Чили (0:2) — Валерий Карпин снова сделал ставку на футболистов ЦСКА. С первых минут сыграли Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков и Матвей Кисляк. Обляков при этом покинул поле уже на 25-й минуте из-за травмы. А во втором тайме на поле появился и Кирилл Глебов. Подобная картина наблюдается не впервые. Во втором матче предыдущей паузы — против Боливии — также в основе вышла пятерка армейцев. По статистике за 2025 год, игроки ЦСКА провели в первых матчах сборов всего 267 минут, тогда как во вторых — 1364 минуты. Дисбаланс очевиден. Как паузы отражаются на результатах ЦСКА Нагрузка на лидеров, по всей видимости, влияет на игру клуба после возвращения из сборных: у ЦСКА всего две победы в десяти последних матчах после международных пауз. В текущем сезоне серия тоже не радует. В сентябре, после матча России с Катаром, армейцы проиграли «Ростову», затем уступили «Балтике» в Кубке. В октябре, через четыре дня после матча против Боливии, ЦСКА крупно проиграл «Локомотиву» — 0:3. Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения Какие проблемы ждут ЦСКА перед дерби Следующее испытание — дерби со «Спартаком». Времени на подготовку — неделя: больше, чем после октябрьской паузы. Но неизвестно, как много времени понадобится красно-синим на восстановление. Обляков уже получил повреждение после болезненного падения на газон. Добавим, что в сентябрьском матче России с Иорданией травму получил другой футболист ЦСКА, Кирилл Глебов. Из-за повреждения он пропустил больше трех недель. Совпадение или повод для вопросов? Интересная деталь: в стартовом составе против Чили не было ни одного игрока «Спартака». На фоне предстоящего дерби это породило в соцсетях разговоры о возможном «заговоре», хотя прямых подтверждений, разумеется, нет. Матч «Спартак» — ЦСКА в РПЛ пройдет 22 ноября в 16.45. Армейцы подходят к игре на втором месте (33 очка), красно-белые — шестые (25 очков).



Отжогин Ну, понятно, что коней сборная волнует мало, а вот дерби с мясом - "это да"! Один уже кинул предложение не отпускать игроков ЦСКА к Валере. Потеря будет, если честно, невелика, ибо все российские игроки клубов РПЛ одинаково серы, если брать за основу международный уровень. Плюс-минус несколько - велика важность! По травме Облякова. Если игрок одного из клубов топ-3 чемпионата ломается от какого-то неудачного приземления, это говорит об одном: хреновой физике. Причем не лично у него, а в целом по лиге. То нас и били этим всегда по еврокубкам да мундиалям. И, судя по всему, еще долго будут бить. 16.11.2025

hattabysh Какой негодяй, этот тренер сборной. Заставляет армейцев раз в неделю играть. 16.11.2025

CSKA1966 Я бы не стал говорить о каком-то заговоре и уж тем более "ныть", как здесь пишут. Футболисты должны гордиться тем, что их не просто вызвали в сборную, но и, судя по всему, делают на них ставку в важных товарищеских (пока, увы) матчах. До матча со Спартаком - полноценная неделя подготовки, какие-то отмазки здесь неуместны. Кисляк, Лукин, Глебов, да и Обляков с Дивеевым ещё отнюдь не дедушки, молодой организм восстанавливается быстрее. Правда, в такой штуке, как физиология, тоже есть свои нюансы: ей свойственны пики и спады. У футболистов ЦСКА спады всегда приходились на позднюю осень (так было при всех тренерах). Собственно, игра их в последних матчах это и доказывает. У Спартака своих проблем хватает, но, думаю, эффект от смены тренера скажется на них в лучшую сторону. Рад буду ошибиться, но ничего хорошего ЦСКА в дерби не ждёт, на мой взгляд... 16.11.2025

Фирсыч "теория заговорова". Кто такой Заговоров, и какая у него теория? 16.11.2025

Алексей Лунев крепко на ровном месте разнылись кони 16.11.2025

Михаил К Печалька... Нужно написать статейку, а мозг не работает... Что делать? Хорошо, что существуют универсальные рецепты, например, теория заговорова. Кто во всем виноват? - Массоны и рептилойды. Полюбас. Интересно, почему автор не упомянул англосаксов. Всем известно, они нам постоянно гадят. Без них тут точно не обошлось... Если разбирать спад ЦСКА после игр сборнной, то тут все понятно. Челестини только начал работать в команде, игра только ставится. Перерывы на сборную мешают этому процессу. Тем более, что вызываются полузащитники(в ЦСКА им еще и за нападающих отрабатывать приходится...), на которых строится игра в нападении. 16.11.2025

Russpiel Перед матчем с Чили Аршавин задал Карпину этот вопрос (что игроков ЦСКА выпускает на вторые матчи, типа). Тот ответил, что они играли не более 60 минут каждый, что лучше выложиться за 60 минут и замениться, чем пешком 90). Что ЦСКА играет 23-го, и есть 8 дней на восстановление. Всё это хорошо, но тут же после таких слов Круговой отыграл 90 минут (ажно в конце матча подачу сорвал, чего вообще не помню когда ещё было), Лукин и Кисляк по 87-88. 16.11.2025

gyn у Барсы с Реалом по два состава, у ЦСКА скамейки практически нет 16.11.2025

Dmitry Koltsov Нижниму или Сочи гадить чтоль 16.11.2025

Звездоносец Придурковатое чучело,у тебя дряхлое тело старика и мозг младенца. И много поставил другим минусов ? Удовольствие получил ?Я тоже получаю наслаждение и восторг от твоего маразма . Нормальный ,уважающий себя человек, никогда не будет ставить по 10 лайков себе и 10 дизлайков другим . Да,что тебе говорить пидор гнойный с пиДерской привязанностью.Один цвет формы твоей команды говорит о многом.Не мы выбирали форму Зенита .Вы все там такие ,кроме некоторых адекватных.А ты -ещё маразматик и шизофреник.Судьба у тебя незавидная в сумасшедшем доме ... 16.11.2025

Михаил Эту бы статью за подписью Игоря Яковлевича и можно с уверенностью идти на стадион 22.11 Конь 16.11.2025

missmarpl Два что там диверсия - практически теракт!!!:rofl::rofl::rofl: Вот уж точно - мозги лошадиные!:rofl::rofl::rofl: 16.11.2025

serZheo Ага... Заговор, не иначе... А кого из Спартака надо было вызвать, я извиняюсь? 16.11.2025

Gavr49 Так то в СССР. А сейчас сборной команды НЕТ, а есть постоянно меняющаяся кучка футболистов, прсутствие которых иногда трудно объяснить. И ядра команды тоже нет, просто "просматриваются" так называемые кандидаты. А те бывшие футболеры, которые подпевают Карпину, типа он все правильно делает, официальных игр нет, нужно игроков просматривают. Обратите внимание, что ВСЕ игроки в сборной играют хуже чем в клубе. Про Сафонова молчу, Акгацев на заднице сидя пытался отбить мяч, умница Батраков не знал как играть, только что-то индивидуально пытался сделать, игроки по полю ходят пешком, друг друга не понимают, зато в сборной целая куча "тренеров-специалистов". Что они там делают с игроками, если тутже разучились играть в футбол. Карпин не тренер, не знаю как из Динамо, а вот из сборной его нужно гнать. Может тогда это будет ЗАСЛУГА и почет, а не личные симпатии прислонившихся к сборной. 16.11.2025

Иванов Иван А ты представь,болезный,как КРИТИЧНО,игрокам Барсы,ПСЖ,Реала. У них такая КРИТИЧНОСТЬ,чуть не каждую неделю.Ведь еще евролига. Получается для ЦСКА -праздник,что не играют в евролигах?))) 16.11.2025

Як Цидрак Еремин, находишь стремянку, стелишь коврик под нее, залазиешь на самый верх, а потом прыгаешь спиной вниз, желательно повыше задрав ноги. Потом приходишь сюда и втираешь всем, что фуево размялся. Сделаешь? Идиота Вову Ленина захвати с собой. 16.11.2025

Алексей Сыромолотов В СССР игры в сборной заслуга,почет и полученный опыт, а у коней это гадость. Не приглашать их и все. Базара не будет у диванщиков 16.11.2025

lenin.vowa2018 Вот бараны, просто у Спартака вся основа - легионеры, и они, в отличие от россиян, проводят ОФИЦИАЛЬНЫЕ игры в сборных, где не пофилонишь, как в нашей сборной! Армейцы же являются основой в своей команде. и играют лучше, занимают первое место в таблице, вот их и вызывают в сборную полкоманды. И ставят их всех вместе в одном составе чтобы получить результат, в важной игре, чтобы была команда готова к официальным играм, если вдруг случится. Не, если хотите - берите Хлусевича с Денисовым, и хоть заездите их там, мне лично пофиг. 16.11.2025

Иванов Иван Иногда лучше помолчать.Даже "кухарке". 16.11.2025

Иванов Иван Так в Зюните и Краснодаре ,россияне на третьих ролях. А Оренбург и Сочи в подвале таблице.Кого он должен ставить? 16.11.2025

Boris1950 Бред какой-то. То что спартаковские нападающие тоже играют в сборных и прилетят прямо накануне дерби по этой же логике происки армейев получаются. Лучше бы написали о том, что после сборных Спартак и ЦСКА играют в субботу, а Зениту дали лишний день. Причем не в первый раз. 16.11.2025

lenin.vowa2018 именно поэтому армейцы играли кое-как, на оть..сь? 16.11.2025

Dreamlike Карпин свинной и специально это сделал, футболисты ЦСКА тоже это понимают и в полноги играли. 16.11.2025

анатолий еремин У Лобановского было в составе по12 игроков из Киева причем все играли и ничего. А сейчас дебилизм какой то,у Карпина четыре помощника причем Никифоров Писарев и Потапов больше нигде не работают.Трнер вратарей Кафанов,дваИспанца трене по Физо и тренер =аналитик. И еще он должен быть освобожденным тренером.А вот интересно если бы он не был тренером сборной.он что во время перерыва на сборные .отдыхал бы?Мне кажется наоборот,для него лучше смена обстановки,немного другие люди.это только на пользу тренеру и игрокам тоже. 16.11.2025

анатолий еремин У тебя с головой в сев порядке? До матча со Спартаком неделя.Игроки Цска потренировались в условиях спаринга. Да и не утруждали они себя вчера,все до одного пешком ходили. и Обляков сам виноват в своей травме.если не симулировал.что тоже может быть,топлохо размялся илиплохая физ подготовка, организм за матчи чемпионата страны .кубка и сборную истощился и не выдержал нагрузки 16.11.2025

Saiga-спринтер Твоя волька - из сортира звуки пущать .. 16.11.2025

Saiga-спринтер Хренчик безморжовый .. ахинейку неси своим борматушникам в тошниловке. 16.11.2025

Павел Верещагин Ну, куля "несешь"? Всё правильно говорит. Второй сбор по одной волне. Последний матч сборной перед туром "кони" в основе. Перед матчем РПЛ. Вам-то похрен. В сборную некого постовлять. Одна членота... А для ЦСКА критично... 16.11.2025

Игорь Малышев А давайте поставим вопрос так, что игроки ЦСКА играли вполноги, зная, что скоро им предстоит игра со Спартаком. Тоже ведь красиво. 16.11.2025

Saiga-спринтер Дундкчек дилетанский, не неси свою ахинейку далекого от понимания футбола. Для полного востановления любого футболиста после любого матча достаточно двух суток. 16.11.2025

Saiga-спринтер Дилетанские стенания очень далеких от футбола авторишек некогда спортивной газетёнки. Для полного восстановления игрока в футбол после любого матча достаточно 2 (двух) суток. Футбол среди спортивных игр наимение интенсивный, и особой физиологической нагрузки у тренированного футболиста быть не может, по умолчанию. 16.11.2025

Алексей Епишин может и поменяются, но сейчас из росиян в спартаке кроме Умярова реально некого вызвать, к сожалению. +использовать базовый клуб для сборной - нормальная практика. там у игроков наработанные связи, которых нет у игроков из разных клубов и без минимум месячных сборов им неоткуда взяться 16.11.2025

Vadim Будьте гуманнее и благоразумнее - Валерию Георгиевичу надо кормить своих девочек.:relaxed:?:relaxed:?:relaxed:?:relaxed:? 16.11.2025

zenit20252025 ЦСКА 10 лет лузер! (( Карпин побольше = Бог НЕ фраер! Вы ещё за Гинера НЕ ответили... Так будет ТОЧНЕЕ ):sunglasses: 16.11.2025

Роман72 Карпин - изверг! Заставил футболистов в футбол играть! Это заговор! 16.11.2025

Petr Bitkin И раз, и два, и три и пять. Я сустал ваам повторять: чтоб за мнтьой ходить :) 16.11.2025

Petr Bitkin я ЕГО ЛЮБЛЮ ?) 16.11.2025

Petr Bitkin пРИСОЕДИНЯЮСЬ... 16.11.2025

Petr Bitkin пИТАР Й...ПИТАНАЙ :) нО... ВСЁ ЭТО Я НАПРОРОЧиПИТЕ ВАШИ СОПЛИ \:)ИЛ. 16.11.2025

Mikhail Seleznev 8 дней до матча! Какая диверсия? 16.11.2025

Spartak#05#DAG Автор! Когда рос-е игроки Спартака будут на первых ролях в клубе, они тоже будут играть в сборной! Кроме тебя и армейских фанатиков никто в этом заговора не видит! 15.11.2025

Petr Bitkin мЫ БЕССМЕРТНЫ :) 15.11.2025

Petr Bitkin я. ВСЕГДА. А цска. вО ВСЕХ ВИДАХ СПОРТА, И В ЖЕНЩИНАХ ТОЖЕ :) 15.11.2025

Rekord Nadoev Насчет именно вторых матчей сложнее, но думаю вариант с тем, что, условно, вторыми ставят более сильных соперников, звучит пореальнее очередного заговора 15.11.2025

Lars Berger Господи, что ты несёшь?!) 15.11.2025

Lars Berger Ты реально веришь в то, что написал? Как это? Карпин - Облякову: "Выйдешь в стартовом составе, травмируешься... Помни, у тебя впереди - матч со "Спартаком". А я - там играл! Не дай Бог, не травмируешься!.. Сгною в запасе!..". 15.11.2025

Rekord Nadoev Так а почему бы не задействовать наигранные в командах связки? Сыгранная защита + опорная зона --- хорошая вещь, особенно учитывая больную любовь ВГ к перекатыванию у своей штрафной 15.11.2025

Rekord Nadoev Коста-Рика, к примеру, вон в отборе играет 19 числа да еще и в 4 утра по нашему (ад с часовыми поясами тут как тут). А потом длинный и сложный перелет еще. Так что Угальде тут в заметно более плохой ситуации нежели кони 15.11.2025

Rekord Nadoev Так вроде же целая неделя до игры... да и перелет недлинный. Откуда весь этот вой? При этом настоящие международные матчи будут играть еще и среди следующей недели, вот для тех кто там будет участвовать вопрос действительно острый 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Эти продажные черти будут гореть в Аду! 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ах ты мой сладенький Говнярец и Лев Бер Донец! 15.11.2025

Ни кто кроме нас Из этого всего можно сделать вывод. Ни какого совмещения постов, в клубе и в сборной. И пусть дальше гадит 15.11.2025

Звездоносец У него самого давно шатаются стулья ,на которых сидит этот самовлюблённый павлин,отвечающий всегда вопросом на вопрос.После письма этих 14 кретинообразных и мерзопакостных существ против великого тренера и,прежде всего,человека Павла Фёдоровича Садырина ,для меня лично не существует ни кАрпина ,ни всех остальных 13 лиц,относящихся к сексуальным меньщинствам .Бог-не фраер и всё видит... 15.11.2025

Сергей Матюхин Все понятно: Карпин - сука. Кто думает иначе, тот ничего не понимает в полит-футболе. 15.11.2025

Equalizer С бутылкой Киндзмараули, привезенной контрабандой из Батума. 15.11.2025

SuperDennis А в это время... ИгрьЯклич готовит статью на 10.000 знаков... 15.11.2025

oleg ves какие проблемы? До дерби целая неделя!!! Облякову - здоровья 15.11.2025

SuperDennis Максим Слекишин, с дебютом в С-Э! Девять абзацев осилил написать, молодец, недоросль! Но надо срочно брать уроки у мэтра, Яклича. Он подскажет за разумную плату в грузинских лари, как развить тебе свой талант и стать обозревателем. Дерзай, Максим! 15.11.2025

NGE Не единственная! В Спартаке, кроме Умярова, все ведущие футболисты = леги. Это и есть главная причина. P. S. Ты уверен, что на финише чемпионата ЦСКА и Спартак не поменяются местами? 15.11.2025

NGE Карпин - за Спартак!)) 15.11.2025

фанат Это не странность Карпина это заведомо спланированные действия (диверсия?) против ЦСКА. Всё остальное словесная шелуха. Настроил против себя ещё и болел армейцев. 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Была б моя воля, я бы ни одного игрока ЦСКА не отпускал в сборную! 15.11.2025

Максим Черный Карпин - пёс и кучерявый засра..нец. 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР На самом деле Карпин как истинный спартаковец специально выпустил игроков ЦСКА в надежде травмировать их и ушатать перед ДЕРБИ! 15.11.2025

Lars Berger "Вокруг стульев, как шакалы, расхаживали концессионеры. Остапа особенно возмущал виртуоз-балалаечник". И.Ильф, Е.Петров, "12 стульев". Наши дни: Вокруг матчей сборной России и "Спартак" - ЦСКА, как шакалы, в поисках вонючего дешевого хайпа расхаживают "журналисты" "отдела футбола СЭ". 15.11.2025

Independent forever Действия Карпина действительно выглядят странно. Зачем задействовать всех армейцев во вторых матчах сборной? Можно, конечно, на прессухе вопрос задать, но Карпин, думаю, опять какую-то хрень сморозит. 15.11.2025

Яна Калинина Карпенс всегда пользуется моментом ,поднавалить армейцам-факт,то говорил,что позже играли тур,теперь раньше играли и все равно на 2 матч мотали их 15.11.2025

Gudman59 Очкарик-провакатор 15.11.2025

Степочкин Карпин целенаправленно гадит ЦСКА уже третий сбор подряд, выпуская максимальное количество армейцев в последней игре перед туром РПЛ. Так и перед матчем с Локо было, а Воробьев и Батраков отдыхали на лавке,а потом в матче с нами показали "искрометнный футбол"(с), игроки ЦСКА при этом ходили пешком и вспоминали после конспектов Валеры конспекты Челистини, как заново ходить учились. Говнюк... по-другому и не скажешь. Мелкопаскостный начальнничек.. 15.11.2025

Dim7111 Даже не знаю, сколько Валере нужно заплатить за такой ход:))) 15.11.2025

Millwall82 у коней так себе сборники стали. Один Дивеев намного хуже любого Березы. Мистер привозила, мясные могут не переживать. 15.11.2025

sdf_1 «Спартак» на 6-м месте, а «ЦСКА» на 2-м, имея при этом равное количество очков с занимающим первое место «Краснодаром». Вот единственная причина, по которой игроков «Спартака» нет в старте, а игроки «ЦСКА есть. Всё остальное это натуральный бред, высосанный из пальца 15.11.2025